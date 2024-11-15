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洛阳市召开民营企业座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.18 22:20
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我市召开民营企业座谈会
江凌主持 张玉杰参加

　　18日，我市召开民营企业座谈会，深入贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，认真听取民营企业意见建议，交流经验、分析形势，统一思想、坚定信心，奋力开创民营经济高质量发展新局面。

　　市委书记江凌主持座谈会并讲话，市长张玉杰出席会议。

　　会上，雷斯达传动、文房(洛阳)科技、新开源石化、隆华科技、中科慧远、东超全息、九创产业园、游盛科技、金冠眼镜、今捷会计、隐居大唐、周礼运营管理、洛阳餐旅集团相关负责人先后发言，汇报了企业发展情况，并提出意见建议。江凌认真听取发言，不时插话，就企业关心的问题与大家深入交流，叮嘱相关部门要认真吸纳意见建议，全力为企业发展纾困解难、保驾护航。

　　在听取大家发言后，江凌指出，要科学辩证看待当前形势，进一步增强加快发展的信心决心。深入学习领会习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，既立足当前，看到民营经济发展面临的一些困难和挑战，更放眼长远，看到民营企业发展环境持续优化、新赛道新业态新机遇持续涌现、洛阳发展潜力优势不断放大，切实把思想和行动统一到党中央、省委、市委对民营经济发展的部署要求上来，增强扎根洛阳发展的信心，不断提高企业发展质量效益，努力为现代化洛阳建设多作贡献。

　　江凌强调，要落实好“亲”“清”要求，把准企业痛点堵点，全力帮扶企业加快发展。各级领导干部要坚持“亲”不越矩、“清”不疏远，大胆与企业家交朋友，多深入企业一线了解实际状况，真正帮助企业解决实际困难。各级各部门要落实好政企合作机制，常态化制度化做好问题收集交办和跟踪落实，发挥好工商联和商协会作用，帮助企业家们拓展视野、更新理念，加快推进企业转型升级。持续增强帮扶企业的针对性，提升惠企政策精准度和实效性，发挥好龙门实验室等创新平台作用，加快建设企业融资增信制度，加强青年安居保障，千方百计帮助企业聚合创新要素、解决融资问题、引进高端人才，推动有基础、有潜力的高成长性民营企业做大做强。

　　王军、韩治群、任丽君、陈剑锋等参加会议。(洛报融媒·洛阳网李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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