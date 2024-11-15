4月19日牡丹花情预报

“国色朝酣酒，天香夜染衣”。当前，全市牡丹观赏园内，中晚期牡丹次第绽放，迎来最佳观赏期。

“国色朝酣酒，天香夜染衣”。当前，全市牡丹观赏园内，中晚期牡丹次第绽放，迎来最佳观赏期。

王城公园：全园共有约330个品种牡丹开放,主要分布在牡丹仙子、春晓岸、王城春早观赏区、甘棠洲观赏区。其中：盛开的牡丹品种有名望、洛都女神、春柳、绿洲缠丝、绿幕隐玉、公主、黄冠、海黄、葛巾紫、烟云紫等；初开的牡丹品种有金阁、豆绿、丁香紫、柠檬梦、黑凤、棒棒糖等。高山牡丹洛阳红、二乔、乌金耀辉、冠群芳、珠光墨润、初乌、银红巧对、粉中冠、胜葛巾、如花似玉、黄翠羽等早中晚开品种同时绽放，争奇斗艳。

王城公园(希拉里)

隋唐城遗址植物园：全园共有约200个品种牡丹开放，主要分布在百花园、科技园。其中：盛开的牡丹品种有圣代、长寿乐、畿乃波、岛乃藤、花大臣等；初开的牡丹品种有金岛、名望、白雁、豆绿、矮红绣球等。此外，园内荷包牡丹、荚蒾、琼花、猥实、黄刺玫等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园(夜光白)

中国国花园：全园共有约100个品种牡丹开放，主要分布在五月坊、国花台周边。其中：盛开的牡丹品种有海黄、皇冠、太平红等；初开的牡丹品种有春柳、岛大臣、香玉、岛锦(五月坊内)等。园内芍药等竞相绽放。

中国国花园(皇冠)

国家牡丹园：全园共有约700个品种牡丹开放,主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆、凤丹林。其中：盛开的牡丹品种有群芳殿、绿幕隐玉、彩菊、天衣、菊花白、绿蝴蝶、无暇玉、银粉金鳞、稀叶紫、麟凤、镰田藤、新七福神、圣代、锦乃艳、御所樱、村松樱、八千代椿、书生捧墨、春归华屋、擎天粉、冠世墨玉等；初开的牡丹品种有豆绿、狮子王、海黄、皇冠、盛宴、白王狮子、青龙卧粉池、娇容三变、黑豹、绿香球等。园内荷包牡丹、月季、紫藤、棣棠、刺玫等竞相绽放。

国际牡丹园：全园共有约300个品种牡丹开放，主要分布在九色园、锦绣园、华夏园、万芳园和二级路环线等处。其中：盛开的牡丹品种有彩云追月、老君紫、连鹤、夜光白、紫红殿、岛大臣、圣代、花大臣、花王、花竞、青龙卧墨池、姚黄、绿香球、紫蓝魁、雪莲、白王狮子、东篱银菊、首案红、珊瑚台、藏枝红、岛锦、旭港等；初开的牡丹品种有海黄、新时代、瑞旭红、黄冠、七福神等。园内荷包牡丹、金丝楸、玫瑰忍冬、黄刺玫、猬实等竞相绽放。

神州牡丹园：全园共有约710个品种牡丹开放,主要分布在牡丹文化区、花舞神州、盛世花海、牡丹精品区、百年牡丹林等处。其中：盛开的牡丹品种有十八号、黑夫人、黑之梦、赛墨莲、九天揽月、棒棒糖、贵妃插翠、赵粉、富贵满堂、宫样妆、醉西施、金桂飘香、绿幕隐玉、春柳、二乔、岛锦等；初开的牡丹品种有黑妞、嫦娥奔月、黑豹、皇冠、红辉狮子、白妙、红梅飞雪、雪原紫光、豆绿、新扶桑等。园内棣棠、樱花、紫藤等竞相绽放。

第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2025年4月18日