绿化带成了“私家菜园”？相关单位回应

日前，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，伊滨区伊洛东路的部分绿化带成了“私家菜园”，不少人在此种菜。

日前，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，伊滨区伊洛东路的部分绿化带成了“私家菜园”，不少人在此种菜。

洛阳市民张先生家住伊滨区锦艺云锦天章小区，南侧紧邻伊洛东路，“私家菜园”与小区仅一墙之隔。他说，去年入住小区时，他就发现有人在外面的绿化带内种菜，刚开始只有四五块菜地，后来越来越多。每到大风天气，尘土飞扬，家里连窗户都不敢开。同时，他认为在公共绿化带内种菜不文明、不美观。他曾就此事向小区物业公司反映，对方称不归他们管。他又向多个部门反映，问题一直未得到有效解决。

17日上午，洛报融媒记者实地走访发现，开发种菜的区域位于伊洛东路路北绿化带内，种有生菜、莴笋、葱等，不少区域黄土裸露，地上还放有圈地种菜的篱笆。

洛报融媒记者了解到，种菜的既有锦艺云锦天章小区居民，也有周边小区居民。一名居民说，去年她看到有人在绿化带里种菜，觉得不碍事，也过去开辟了一块地。还有一名居民说，原来绿化带疏于管理，杂草较多高，影响绿化植物生长，于是他们就把杂草清理干净，种上了菜。

伊滨区孝文街道办事处工作人员告诉洛报融媒记者，他们接到居民反映的问题后，到现场进行了查看，劝说种菜群众拆除篱笆，清理菜地。同时，工作人员还在绿化带内设置了提示牌，也在居民微信群里进行了宣传，提醒大家不要绿化带内种菜。

伊滨区城市管理局工作人员表示，目前已与属地街道办事处工作人员进行了对接和研判，已准备了部分苗木，将尽快在绿化带内栽种。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 实习生 高文萱 文/图）