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洛阳将推行“异地异店线下退换货服务”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.18 17:40
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　　今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，洛阳将在连锁品牌门店、大型商超、商业综合体等线下实体店经营主体推行“异地异店线下退换货服务”，进一步优化洛阳消费环境，提升市民消费体验感。

　　在日常生活中，不少市民会遇到这样的情况：比如自己家住洛龙区，偶然到涧西区逛街时，在一家品牌连锁店购买了一件衣服，回家后却觉得不合适了。虽然店家承诺不影响二次销售可以退货，可是再从洛龙区跑到涧西区，又觉得有些麻烦。不过，有了“异地异店线下退换货服务”，这样的情况就可以有效解决了。只要您是在承诺实行这项服务的商家购买的商品，就能就近选择门店退货。

　　报融媒记者了解到，“异地异店线下退换货服务”承诺秉持“自愿承诺、承诺即受约束”的原则，同一品牌或同一经营主体的门店应执行一致的退换货规则，可以根据自身实际及经营商品特性制定实施细则，包含退换货商品品种、范围、时限，以及异地异店线下退换货流程和相关说明等，消费者在经营者承诺期内符合承诺退换条件，均可凭消费凭证到经营者认可的线下退换货直营店、加盟店、专柜等处进行退换货。

　　需要注意的是，如果消费者提出无理由退换货，退回的商品应当完好，不损不污，不影响二次销售，同时应当连同商品配件、赠品、保修卡、说明书、发票、包装等一同退回；消费者提出退换货商品有质量问题的，按照相关法律、法规规定执行。当异地异店线下退换货过程中经营者与消费者发生纠纷，可以向市场监管部门申请调解。

　　洛阳市市场监管局相关负责人介绍，承诺“异地异店线下退换货服务”的经营主体应对消费者的合理诉求不拖延，及时办理退换货，向消费者提供无差别的售后服务，并在营业场所及线上平台显著位置公示实施细则，确保消费者知晓其退换货权益，接受消费者及社会公众的监督，共同打造放心、安心的良好消费环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 吴笑兵 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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