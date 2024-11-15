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祝贺！洛阳射击小将勇夺全国冠军
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.18 17:19
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　　17日，全国青少年射击锦标赛(飞碟项目)在洛阳宜阳县凤凰岭射击射箭训练基地落下帷幕。河南代表队表现出色夺得五金二铜，展现了我省在该项目上出色的青训实力。其中，洛阳姑娘张明烨表现抢眼，一人夺得三项冠军；另一名洛阳男选手王治为与队友共同夺得一项团体冠军。

　　全国青少年射击锦标赛是由国家体育总局射击射箭运动中心主办的全国性青少年射击赛事，参赛运动员年龄都在20岁以下，比赛成绩也是国家队选拔射击人才的重要依据。2025年全国青少年射击锦标赛(飞碟项目)分双向、多向飞碟比赛，设有男、女个人赛，男、女团体赛，男、女125靶排名赛，混合团体赛共14个小项。共有来自河南、北京、上海、山东等省市的19支代表队共200余名运动员参赛。

　　河南省射击射箭运动中心这次派出了由张明烨、王子蕴领衔的16名小将参赛，在全运会正式项目中，他们收获了男子多向飞碟个人冠军(王子蕴)、女子双向飞碟个人冠军(张明烨)、双向飞碟混合团体冠军(张明烨/周正恩)以及男子多向飞碟个人季军(姜凯耀)。此外，在非全运会项目上，河南小将们也多有斩获：王子蕴、姜凯耀、王治为三位选手联手夺得男子多向飞碟团体第一名，张明烨获得女子双向飞碟125靶排名赛第一名，王雨露、智一诺、杨惠童携手拿下女子多向飞碟团体第三名。

　　今年18岁的张明烨是洛阳青训中心培养输送的优秀选手。她2022年开始练习飞碟射击项目，不久前入被输送至省队。省射击射箭运动中心相关负责人表示，虽然张明烨开始飞碟项目专项训练时间不长，但展现出了非常好的悟性。在刚刚结束的全国射击冠军赛上，张明烨就为河南拿下了一个宝贵的全运会决赛圈席位，她也是河南射击飞碟项目取得席位年龄最小，训练年限最短的运动员。

　　据了解，下个月将在临汾举行的飞碟亚洲杯的比赛上，张明烨将首次代表国家队参加青年组的较量。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 姚利平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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