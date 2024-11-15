本周末，洛阳古墓博物馆将推出宋式赏春游园会

洛报融媒体记者4月18日从洛阳古墓博物馆获悉，该馆将于本周末(4月19日、20日)下午3点，推出牡丹文化节特别活动——“赴一场春花雅宴，品一抹宋韵千年”主题沉浸式游园会，以创新形式让千年壁画“活”起来，带市民游客穿越时空，体验宋代风雅生活。

洛报融媒体记者4月18日从洛阳古墓博物馆获悉，该馆将于本周末(4月19日、20日)下午3点，推出牡丹文化节特别活动——“赴一场春花雅宴，品一抹宋韵千年”主题沉浸式游园会，以创新形式让千年壁画“活”起来，带市民游客穿越时空，体验宋代风雅生活。

此次活动以该馆内著名的《妇人启门图》壁画为起点，由真人扮演的“妇人”NPC化身使者，通过沉浸式演艺引导游客进入宋代雅集场景。

活动期间，游客将在古墓博物馆内邂逅北宋诗人、舞者等角色NPC，参与诗词对答、解谜任务。例如，身着宋服的“神秘诗人”会以折扇赋诗，带领游客穿行于花园，复现《夫妇宴饮图》中的宴饮场景，游客可亲身体验焚香、点茶、插花、抚琴传统技艺。

“建议大家穿着汉服来参与活动。”洛阳古墓博物馆相关负责人表示，此次游园会是洛阳“博物馆奇妙游”系列活动的延伸，通过沉浸式互动打破传统展览的静态呈现，让游客在解谜、体验中主动探索历史。活动不仅展现了宋代文化艺术的高度，也为文物保护与文旅融合提供了新思路。感兴趣的游客可通过古墓博物馆官方微信公众号预约进馆。(洛报媒体·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 段跃辉 文/图)