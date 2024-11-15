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4月18日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.17 16:51
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　　“金蕊霞英叠彩香，初疑少女出兰房”。全市各牡丹观赏园内，花攒锦聚，繁英若绣。黄的明艳，紫的高贵，橙的动人，白的纯净。她们或低眉浅笑，或昂首盛放，每一种姿态，都诠释着牡丹独有的风情，美得让人挪不开眼睛。

　　王城公园：全园共有约490个品种牡丹开放，主要分布在牡丹仙子、春晓岸、王城春早观赏区、甘棠洲观赏区。其中：盛开的牡丹品种有新七福神、名望、洛都女神、春柳、黄冠、海黄、葛巾紫、烟云紫等；初开的牡丹品种有绿洲缠丝、绿幕隐玉、公主、豆绿、丁香紫等。园内高山牡丹洛阳红、乌金耀辉、乌龙捧盛、珠光墨润、初乌、银红巧对等争奇斗艳。

王城公园(海黄)

　　隋唐城遗址植物园：全园共有约320个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园。其中：盛开的牡丹品种有夜光白、芳纪、花競、乌金耀辉、镰田藤等；初开的牡丹品种有海黄、绿香球、长寿乐、白神、新七福神等。珍稀品种紫斑牡丹进入盛花期。此外，园内荷包牡丹、荚蒾、琼花、猥实、黄刺玫等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园(长寿乐)

　　中国国花园：全园共有约120个品种牡丹开放，主要分布在五月坊、国花台周边、东门内广场等。其中：盛开的牡丹品种有海黄、皇冠、太平红、丝路花语等；初开的牡丹品种有雪映桃花、洛阳红、香玉、春柳(五月坊内)等。园内黄刺玫、芍药等竞相绽放。

中国国花园(银红巧对)

　　国家牡丹园：全园共有约700个品种牡丹开放，主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆、凤丹林。其中：盛开的牡丹品种有扶桑司、天衣、菊花白、绿蝴蝶、无暇玉、垂头蓝、银粉金鳞、稀叶紫、麟凤、镰田藤、新七福神、黑妞、姚黄、圣代、锦乃艳、御所樱、村松樱、八千代椿、花竞、春归华屋、擎天粉、首案红、紫香秀色、冠世墨玉、黑夫人、赵粉、春柳、如花似玉、洛阳红等；初开的牡丹品种有狮子王、皇冠、贵堂、天山霞女、九子菊、书生捧墨、娇容三变、黑豹、彩菊、绿香球等。园内荷包牡丹、紫藤、丁香、棣棠、刺玫等竞相绽放。

国家牡丹园(雪映桃花)

　　国际牡丹园：全园共有约200个品种牡丹开放，主要分布在华夏园、寒牡丹区、锦绣园、主干道东段南侧和二级路环线等处。其中：盛开的牡丹品种有彩云追月、老君紫、夜光白、紫红殿、圣代、花王、花竞、青龙卧墨池、姚黄、绿香球、紫蓝魁、十八号、雪莲、白王狮子、东篱银菊、首案红、岛锦、豆绿、香玉、太阳、姚黄、春柳、珊瑚台、藏枝红、岛锦、旭港等；初开的牡丹品种有海黄、黄冠、岛大臣、花大臣等。园区内航天育种基地的各色太空牡丹和万芳园的克隆牡丹正在盛开，花开喜人；荷包牡丹、金丝楸、玫瑰忍冬、黄刺玫等竞相绽放。

　　神州牡丹园：全园共有约680个品种牡丹开放，主要分布在牡丹文化区、花舞神州、盛世花海、牡丹精品区、百年牡丹林等处。其中：盛开的牡丹品种有赛墨莲、九天揽月、棒棒糖、天鹅绒、观音面、贵妃插翠、赵粉、富贵满堂、宫样妆、醉西施、金桂飘香、绿幕隐玉、紫瑶台、春柳、二乔、岛锦等；初开的牡丹品种有黑妞、嫦娥奔月、黑豹、皇冠、红辉狮子、白妙、红梅飞雪、雪原紫光麻姑献寿、冰凌罩红石、彩绘、豆绿等。园内棣棠、樱花、紫藤等竞相绽放。

　　第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

　　2025年4月17日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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