4月18日牡丹花情预报

“金蕊霞英叠彩香，初疑少女出兰房”。全市各牡丹观赏园内，花攒锦聚，繁英若绣。黄的明艳，紫的高贵，橙的动人，白的纯净。她们或低眉浅笑，或昂首盛放，每一种姿态，都诠释着牡丹独有的风情，美得让人挪不开眼睛。

“金蕊霞英叠彩香，初疑少女出兰房”。全市各牡丹观赏园内，花攒锦聚，繁英若绣。黄的明艳，紫的高贵，橙的动人，白的纯净。她们或低眉浅笑，或昂首盛放，每一种姿态，都诠释着牡丹独有的风情，美得让人挪不开眼睛。 王城公园：全园共有约490个品种牡丹开放，主要分布在牡丹仙子、春晓岸、王城春早观赏区、甘棠洲观赏区。其中：盛开的牡丹品种有新七福神、名望、洛都女神、春柳、黄冠、海黄、葛巾紫、烟云紫等；初开的牡丹品种有绿洲缠丝、绿幕隐玉、公主、豆绿、丁香紫等。园内高山牡丹洛阳红、乌金耀辉、乌龙捧盛、珠光墨润、初乌、银红巧对等争奇斗艳。 王城公园(海黄)

隋唐城遗址植物园：全园共有约320个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园。其中：盛开的牡丹品种有夜光白、芳纪、花競、乌金耀辉、镰田藤等；初开的牡丹品种有海黄、绿香球、长寿乐、白神、新七福神等。珍稀品种紫斑牡丹进入盛花期。此外，园内荷包牡丹、荚蒾、琼花、猥实、黄刺玫等竞相绽放。 隋唐城遗址植物园(长寿乐) 中国国花园：全园共有约120个品种牡丹开放，主要分布在五月坊、国花台周边、东门内广场等。其中：盛开的牡丹品种有海黄、皇冠、太平红、丝路花语等；初开的牡丹品种有雪映桃花、洛阳红、香玉、春柳(五月坊内)等。园内黄刺玫、芍药等竞相绽放。

中国国花园(银红巧对) 国家牡丹园：全园共有约700个品种牡丹开放，主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆、凤丹林。其中：盛开的牡丹品种有扶桑司、天衣、菊花白、绿蝴蝶、无暇玉、垂头蓝、银粉金鳞、稀叶紫、麟凤、镰田藤、新七福神、黑妞、姚黄、圣代、锦乃艳、御所樱、村松樱、八千代椿、花竞、春归华屋、擎天粉、首案红、紫香秀色、冠世墨玉、黑夫人、赵粉、春柳、如花似玉、洛阳红等；初开的牡丹品种有狮子王、皇冠、贵堂、天山霞女、九子菊、书生捧墨、娇容三变、黑豹、彩菊、绿香球等。园内荷包牡丹、紫藤、丁香、棣棠、刺玫等竞相绽放。