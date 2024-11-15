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隋唐里坊解锁“青春夜未央”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.17 16:50
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　　当暮色浸染天街，隋唐洛阳城里坊片区的灯火次第亮起。手持牡丹冰酿的年轻人穿梭于古风市集，手持考古盲盒的游客在定鼎门遗址前解锁“神都谜案”，露营帐篷旁飘散的咖啡香与唐风市集的丝竹声交织，时尚与古典在这里呢喃着一场跨越千年的“对话”。

　　“我们还原了《茶经》中的多道工序，让游客既能体验千年茶礼，又能带走文创茶包。”16日晚，在宁人坊考古遗址旁，27岁的茶饮店铺主理人范逸豪说，为更好迎合年轻消费者“好喝、好玩、能打卡”的消费喜好，他们将唐代煎茶法与现代茶饮结合，推出“胡旋拿铁”“牡丹煎茶”等爆款饮品，牡丹文化节期间，日均客流量突破300人次。

　　店内的玻璃展柜里，复刻的唐代茶碾与鎏金茶具在暖光下泛着温润光泽，顾客们举着印有神都纹样的纸杯在遗址标识前拍照。

　　“来洛阳3天，我发了10条小红书笔记，涨粉超过1000！”江西南昌游客郑静怡兴奋地展示着自己最新发布的纸杯打卡照，“洛阳就是我的社交流量密码。”

　　沿着青石板路走入宜人坊，连片的白色露营帐篷在遗址草坪上支起，如点点星光垂落银河。31岁的露营区主理人陈安冉正在调试投影设备——每天晚上，这里都会为游客放映《长安三万里》《狄仁杰》等与洛阳有关的电影，客人可以躺在草地的充气沙发上，边喝咖啡边看光影投于残垣遗址上，用舒展洗去满身疲惫。

　　再往天街北段走，各类美食的霓虹招牌明亮了整条街巷。

　　“我是一路吃过来的，洛阳也太好吃了！”鹤壁游客林闪闪说，这一路上，她吃到了古偶剧中常出现的羊肉胡饼，尝到了牡丹造型的翻糖蛋糕，喝过了撒有牡丹花碎的卡布奇诺，还买到了印有应天门轮廓的马卡龙当作送给朋友的伴手礼，“洛阳不止在我眼前，还在我的肚子里和背包里。”

　　若在小红书、抖音、哔哩哔哩等平台上搜索“洛阳旅游攻略”，常会看到“喝碗牛肉汤，再去‘蹦唐迪’”的经验“种草”。这不，16日，北京游客康文博和女友在抵达洛阳的第一个晚上，就先体验了洛阳的“夜汤”文化，吃饱喝足后换上汉服直奔天心·隋唐里文化产业园。

　　在那里，DJ将《霓裳羽衣曲》等古风舞曲混入电子乐激情打碟，年轻人身着各类服饰在激光矩阵中尽情舞动，这一刻，穿越时空的反差感在每个人的记忆中打下了最为独特的关键帧。

　　从煎茶铺到露营地，从唐食市集到电音舞台，隋唐洛阳城里坊片区的夜晚，不是历史遗迹的静默剪影，而是年轻人用消费热情编织的鲜活图景。

　　当茶铺的最后一抹茶香飘散，当夜场的最后一段电音停息，青石板路上留下的，不只是市民游客的脚印，更是这个Z时代对千年古都的温暖回应——原来历史不必束之高阁，它可以是舌尖的茶香，是露天的电影，是舞池的释放，是每个夜晚都在生长的、属于年轻人的“神都故事”。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 刘青 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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