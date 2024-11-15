孟津区：筑梦黄河畔 兴业孟津区

春潮澎湃，千帆竞发。黄河之滨，千年古津正焕发新姿。作为洛阳市环都市区、黄河流域生态保护和高质量发展示范带的重要节点，孟津区以“率先挺进千亿级、成为核心增长极”为目标，坚持“345”发展战略，落实“3+2+2”的工作布局，奋力打好“十四五”收官战、擘画“十五五”新蓝图。

春潮澎湃，千帆竞发。黄河之滨，千年古津正焕发新姿。

作为洛阳市环都市区、黄河流域生态保护和高质量发展示范带的重要节点，孟津区以“率先挺进千亿级、成为核心增长极”为目标，坚持“345”发展战略，落实“3+2+2”的工作布局，奋力打好“十四五”收官战、擘画“十五五”新蓝图。

2024年，该区跻身中部地区综合竞争力百强区第59位，多项经济指标位列全市第一方阵，这片838.7平方公里的投资热土正以澎湃动能迎接全球客商。

龙头引链成群

随着宏惠碳四、金达碳五、九源碳九、和光新材环保增塑剂等项目开工建设；宏联年产10万吨锂电池负极材料、九源乙烯配套一体化橡胶助剂、中硅高科碳化硅、东联新材特种碳材料等项目竣工投产，孟津区“以产兴城、以城促产”之路正蹄疾步稳。

中国石化河南炼化公司全景

该区依托总投资278亿元的洛阳石化百万吨乙烯项目为龙头，聚焦石油化工、化工新材料、装备制造及氢能新能源四大主导产业，以产业链优化、创新驱动和产城融合为抓手，持续延链、补链、强链，系统谋划了109个、总投资655.64亿元的产业链上下游配套项目。

在省商务厅、工信厅支持下，先后举办了世客会乙烯产业链经贸合作交流会、百万吨乙烯招商推介会等10余场专题对接活动。

目前，三诺新材年产6万吨高性能萃取剂项目建成投产；宏惠碳四综合利用、九源新材碳九综合利用等20个总投资81.65亿元的项目正在加快建设；山东胜华新材电解液一体化、金发科技聚烯烃等22个总投资143.56亿元的项目正在积极洽谈、推进签约。

此外，该区还谋划储备了银禧10万吨聚丙烯复合材料、福斯特EVA光伏胶膜等44个总投资245.8亿元的配套项目，包含乙烯下游的环氧乙烷、碳四、碳五、碳九、焦油等直接配套环节，已落地48个总投资362.2亿元的延链补链项目，确保2027年项目试产后乙烯产能就地消纳。

2024年，孟津区先进制造业开发区成功入选省级制造业开发区数字化转型标杆。

科创强势来袭

如今，在孟津区黄河两岸，一批含新量含金量很高的“宝藏企业”正如雨后春笋般破土而出。

九源新材料乙烯配套一体化项目

中硅高科立足集成电路、光通信及新能源发展所需关键硅基材料，突破了一批“卡脖子”技术；

昊华气体全力攻克电子气体装备中共性关键技术问题，补齐国内电子气体行业发展短板；

铜一金属首创无氧半熔态轧制复合技术，在全世界首次实现载体铜箔的批量产业化应用；

鸿元轴承致力于高精密智能轴研发，打破国外垄断，实现国产化替代，助力高端装备制造业发展……

以转型练内功，以创新赢市场，该区聚焦科技创新型企业的孵化培育，通过精准“选种”“育苗”“培优”，引导中小企业以专注铸专长，因地制宜发展新质生产力。截至2024年底，全区拥有各类创新主体659家，各类市级以上创新平台361家。已初步形成以科技型中小企业为基础、高新技术企业为支撑、专精特新和瞪羚、创新龙头企业为引领的创新型企业集群。

该区还不断完善以企业为主体、市场为准绳、需求为导向的科技成果转化体系，多次邀请第三方服务机构开展知识产权助力高质量发展等专题讲座，助力企业提升专利产业化率，多次组织企业与企业、企业与高校、企业与研发机构开展成果对接会，促进供需精准对接，打通科技转化最后一公里。2024年，该区完成技术合作交易登记额6.64亿元，创历史新高。

环境培植沃土

营商环境优，市场活力足。

黄河驿站

去年，孟津区73项营商环境综合配套改革任务落地落实，2386个事项进驻政务服务中心，21项“高效办成一件事”全部上线。定期向企业发送惠企政策和办事指南，帮助企业争取“两新”国债资金1.3亿元，兑付涉企奖补资金6572万元。

近年来，该区着力营造“经得起打听、耐得住比较”的营商环境，先后印发了《进一步优化营商环境支持市场主体高质量发展的意见》等9个文件，为企业送去优化营商环境、支持企业发展、产业引导基金、金融服务、楼宇经济、人才保障等一系列政策大礼包。

对160家工业重点企业和40家服务业、商贸、文旅等行业重点企业，由区级领导进行包保服务，坚持“无事不扰、有事必应”，强化政企沟通机制，协调解决企业问题，进一步提升服务保障质效。

坚持定期召开项目例会、开展实地观摩等工作推进机制，2024年，共召开37次项目例会，解决重点项目难点问题90余个。

不仅如此，该区还成立产业专家咨询委员会，聘请11名产业发展顾问，对孟津的产业发展方向进行精准指导；对孟津招商引资产业项目的可行性，特别是对项目的科技含量、投资效益等关键指标把脉问诊。

魏坡·新序

在助企服务方面，将关联度高的业务进行优化整合，将企业眼中的多件事，转化为“部门协同一次办”和“高效办成一件事”，线下设立“高效办成一件事”服务区，内设“一件事”综合受理窗口和网办专区；推出198项“容缺办、承诺办”服务事项；为全区企业特别是区“优强企业”开通“绿色通道”服务；建立“咨询帮办员”队伍为企业和群众提供咨询辅导和帮办服务。线上新开通“助企信息短信平台”和“孟津政务服务”公众号，推送助企短信、发布惠企政策。

孟津，是历史悠久的文化胜地、令人向往的黄河明珠、充满活力的发展热土！这里，有坚实的产业根基、澎湃的创新动能、一流的营商环境，诚邀您共享发展机遇，共筑产业高地，共赢灿烂未来！

重点招商产业

孟津区明确了三大主导产业，分别是高端石化、新材料和先进装备制造。高端石化产业主要集中在石油炼化、精细化工、化纤纺织等领域，以河南炼化、宏兴新能等为龙头企业；新材料产业主要集中在先进高分子材料、含氟电子气体、硅基材料、高端复合材料等领域，以昊华气体、中硅高科、科博思新材、中托力合等为龙头企业；先进装备制造产业主要集中在工程装备、农机装备、精密轴承、高端齿轮、电动汽车零部件等领域，以隆华科技、耿力机械、鸿元轴承等为龙头企业。

重点培育六大产业集群：1000亿级精细化工、600亿级石油加工、500亿级新材料、300亿级装备制造、100亿级电子信息、100亿级新能源。

重点招商项目

（一）5万吨／年冷却液及EO下游2万吨／年聚氧化乙烯项目

项目拟投资6亿元，选址位于孟津区先进制造业开发区，建设5万吨／年冷却液产品，主要应用于汽车发动机领域；建设2万吨／年聚氧化乙烯（PEO）项目。

（二）20万吨/年丁二烯制己二腈项目

项目拟投资32亿元，选址位于孟津区先进制造业开发区，投资建设20万吨／年丁二烯制己二腈项目，主要原料为河南炼化有限公司出产的14.36万吨/年丁二烯。

（三）航空航天保温新材料项目

项目拟投资5亿元，选址位于孟津区先进制造业开发区，主要建设XPS挤塑板、EPS挤塑板、保温砂浆、免拆复合保温及地暖管生产装置及其配套基础设备设施。

（四）10万吨/年纤维增强聚丙烯复合材料项目

项目拟投资15亿元，选址位于孟津区先进制造业开发区，占地150亩，拟利用百万吨乙烯聚丙烯资源，生产纤维增强聚丙烯复合材料项目。

（五）年产5000万平方米EVA光伏胶膜项目

项目拟投资15亿元，选址位于孟津区先进制造业开发区，占地100亩，拟利用百万吨乙烯12.5万吨/年EVA，建设EVA光伏胶膜生产线。

（六）年产3000吨氢化丁腈橡胶项目

项目拟投资2.3亿元，选址位于孟津区先进制造业开发区，建设年产3000吨氢化丁腈橡胶项目，包括生产装置、中控楼、动力中心、研发中心、原料和成品仓库、包装间、雨水检测池、事故水池、尾气处理系统、污水预处理系统等。

（七）500吨石墨烯粉体及1万吨石墨烯复合导电剂项目

项目拟投资6亿元，选址位于孟津区先进制造业开发区，建设石墨烯粉体生产线、石墨烯复合导电剂等产品生产中心。

（八）1.5万吨/年乙烯-乙烯醇共聚（EVOH）树脂项目

项目拟投资8亿元，选址位于孟津区先进制造业开发区，建设1.5万吨/年乙烯-乙烯醇共聚（EVOH）树脂生产装置，并配套建设罐区、废水池、冷冻站、火炬系统、变配电站、机柜间等。

（九）三彩小镇项目

项目依托“三彩IP”和现有产业发展格局，结合特色资源,深入挖掘三彩文化，提升产业层次和品牌化运作，融入旅游元素，运用新的智慧平台，对三彩小镇进行改造升级，将唐三彩文化与旅游、休闲、购物等元素深度融合，让游客参与唐三彩的制作过程，亲身体验传统工艺，增加旅游的趣味性和参与感，打造综合性文化旅游目的地。主要包含三彩非遗传承、三彩手工制作研学、三彩文创开发销售等业态。

（十）文化传承教育基地项目

项目利用黄河小浪底风景区周边资源，融合休闲运动、医疗康养、研学教育、会议论坛等功能，拟打造集潮流产业、高端酒店、水上乐园、低空飞行等业态于一体的国际文旅融合度假区和世界级黄河文化IP旅游目的地。

（十一）王庄码头港航中心项目

以黄河文化为核心，融合生态旅游、休闲娱乐、美食购物、民宿住宿和教育研学等多功能，打造集文化、生态、休闲于一体的综合性旅游目的地。通过布局水上运动和体育赛事等业态，让旅客乘船游览黄河，多元化沉浸式体验黄河文化魅力，欣赏黄河沿岸的自然风景和历史文化遗迹。

（十二）教育研学基地项目

项目位于孟津区平乐镇，在中国平乐牡丹画创意产业园区现有基础上，逐步将牡丹文化品牌产业化，着手研发牡丹化妆品、牡丹茶、牡丹食品等系列产品，以实现园区牡丹品牌价值最大化，形成新的增长极。拟将园区“中华楼”三楼通过布展创建“客家会客厅”、布局客家文化体验中心和姓氏文化展馆，按照“看得见的文化，带得走的非遗”文化产业化理念，实现客家文化产业体验式营销。

联系单位：洛阳市孟津区投资促进服务中心

招商热线：0379-67912007

邮箱：mjqtzcj@163.com