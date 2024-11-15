偃师区：向“新”发力 以“质”行远 偃师区以创新为引领驱动高质量发展

阳春三月，生机勃发。偃师这座活力之城，处处涌动着发展新质生产力的热潮。新质生产力，代表着生产力的一次重大跃升。新质生产力以创新为核心，摒弃了传统的经济增长模式和生产路径，展现出高科技、高效率和高质量的特性，完全契合新发展理念对先进生产力的要求。当下，偃师正全力以赴地迈向“新”，其发展动力源源不断。

阳春三月，生机勃发。偃师这座活力之城，处处涌动着发展新质生产力的热潮。

新质生产力，代表着生产力的一次重大跃升。新质生产力以创新为核心，摒弃了传统的经济增长模式和生产路径，展现出高科技、高效率和高质量的特性，完全契合新发展理念对先进生产力的要求。当下，偃师正全力以赴地迈向“新”，其发展动力源源不断。

“新”字蕴含着巨大的机遇。2025年，偃师区紧抓构建新发展格局战略机遇，以推动高质量发展为主题，聚焦“四高四争先”，坚持以创新引领发展，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，围绕“锚定千亿总目标、再创偃师新辉煌”战略目标，坚定不移实施“积极融入中心城区”主战略，积极培育新质生产力，通过激发创新与产业的协同效应，推动高质量发展再攀新高峰。

聚焦稳中求进 坚持“项目为王”

项目建设是经济发展的“硬支撑”，抓项目就是抓发展，服务项目就是服务发展大局。偃师区聚焦稳中求进工作总基调，坚持“项目为王”发展理念，坚持强龙头、补链条、聚集群，聚焦“362”产业发展体系，持续开展大员招商、小分队招商、产业链招商、以商招商，一大批事关全区高质量发展的重点项目落地建设、投产达效。2024年，偃师区实施重点项目266个，完成投资253.8亿元，其中省、市重点项目24个，完成投资84.4亿元；滚动实施“三个一批”项目20个，总投资90.3亿元，项目开工率、投产率、达效率名列全市前茅。

偃师城市建设日新月异

项目建设的现场，就是实干比拼的考场。2025年，偃师区继续牢固树立“项目为王”理念，开展项目攻坚行动，清单化、台账化推进总投资647亿元的349个项目，年度完成投资127亿元。确保强力科技铝箔容器、欧慎智能家居产业园等项目建成投产，推动一石科技跨境电商产业园、食品和生物提取（科技）产业园等115个项目取得实质性进展。加大招商引资力度，紧盯循环经济、新能源等领域34个产业项目，力争签约亿元以上项目不低于32个，实际利用省外境内资金不低于92亿元。持续推进“转作风、大攻坚、建新功”行动，深化“一拼二转三包四帮”，落实重点项目领导分包、例会协调、专班推进等机制，加快重点项目联审联批，推动项目早开工、早投产、早达效。高质量编制“十五五”规划，聚焦制约偃师长远发展的瓶颈问题，加强研究谋划，力争更多项目纳入上级规划“大盘子”，赢得高质量发展主动。

聚焦产业发展 筑牢经济压舱石

产业兴则城市兴，产业强则城市强。产业是偃师的强区之基、富民之要，也是偃师的潜力所在。偃师区按照“1338”产业发展思路，一手抓新兴产业培育、一手抓传统产业升级，因地制宜发展新质生产力，加快构建现代化产业体系，坚决筑牢经济发展“压舱石”。

建龙微纳研发中心

推动传统产业数智跃升。实施数智赋能行动，按照“一转带三化”“六新突破”要求，推动电线电缆、三轮摩托车、制鞋等传统产业创新发展，在外贸转型上持续发力。谋划实施“三化改造”重点项目35个，“一企一策”培育壮大重点规上企业21家。实施小微产业聚合行动，聚焦“一镇一业”发展格局，积极向上对接，争取小微产业园区支持政策，打造制鞋、电线电缆、三轮摩托车、新型包装材料、针织、智能家居等小微产业园区，形成集聚优势，实现产业高端发展，力争传统产业年产值增长均在10%以上。实施企业提质增效行动，通过改革改制、对标合作等，积极推进总投资174亿元的118个优质存量做增量项目。加大“小升规”企业培育力度，重点推进钢制办公家具、制鞋等企业升规纳统，力争工业企业“小升规”入库25家。

加快新兴产业聚链成群。布局未来产业，以循环经济产业示范园区落地建设为契机，围绕再生铝铜、动力电池、汽车拆解、废旧塑料四大行业，全面深化与河南循环科技产业集团合作，在材料改性增值上下功夫，推动动力电池梯次利用和回收示范线、年产10万吨高分子材料、城市环卫垃圾回收体系及分拣中心等项目尽快落地，打造循环经济产业优势支撑。开展先进制造业集群提升行动，着力打造“1+3”新材料产业发展格局，培育主导产业增长极。壮大铝基新材料产业，聚焦延链补链，落实“双长制”，提升产业链配套水平，重点谋划铝精深加工产业园，推动优箔金属15万吨电池箔、新星轻合金10万吨锂电池箔材项目建成投产。做强先进金属材料产业，全力支持恩菲偃师研发基地发展，推动全钒液流电池及储能电站、巨申合金产业园尽快投产，促进恩菲钪锆、钪镁等科研成果就地转化。培优分子筛吸附和催化材料产业，支持建龙微纳提升本地供应链水平。做精信息显示材料产业，建成龙海电子玻璃二期，推动新型显示和智能终端产业链强链补链。强化龙头企业梯次培育，力争培育百亿级龙头企业4家、50亿级企业5家、20亿级企业10家。

聚焦创新驱动 强化科技赋能

抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。偃师区深入实施创新驱动发展战略，扎实推动科技创新和产业创新深度融合，因地制宜培育和发展新质生产力，科技赋能让偃师发展涌现勃勃生机。

全力以赴抓主体培育。按照“个转企、小升规、规改股、股上市、企转新”思路，实施市场主体倍增行动，新增市场主体6000户、规上企业50家，实现“个转企”110户。强化资本市场融资，完善支持小微企业融资协调机制，落实无还本续贷扩围政策和普惠信贷尽职免责制度，鼓励金融机构开展“银团贷”，全年投放信贷资金80亿元、直接融资15亿元。推动凯利达生物、新义顺智能科技等4家企业进入洛阳市重点上市后备企业库，力争中原股权交易中心（四板）挂牌企业在55家以上。开展企业家素质提升工程，用好“夏都商语”、“河洛益企”、民企大讲堂等平台，培训企业家12批3000人以上，推动更多优质企业做大做强。

实施科技创新赋能攻坚。强化企业创新主体地位，加快创新要素集聚，着力推进循环经济产业创新研究院建设，支持建龙微纳、新星轻合金、中岳耐材建设洛阳市重点实验室，力锋科技、朗路智能家居等申报省工程技术研究中心，新增市级以上研发平台18个。实施“领航型”企业培育计划，持续加大科技经费投入力度，培育河南省“瞪羚”企业1家、高新技术企业15家，备案国家科技型中小企业240家，力争规上工业企业研发费用支出增长17%以上、覆盖率突破80%，规模以上工业高新技术产业增加值增长10%以上。健全科技转移体系，创新政企、校企、院企合作模式，办好科技创新创业大赛，完成技术合同成交额2.7亿元以上。完善人才评价体系和用人机制，常态化开展“政录企用”，培育更多“中原科技创业领军人才”“河洛青年创新创业人才”。

新星轻合金新能源锂电池用铝箔坯料

聚焦深化改革 激发动力活力

改革是推动事业发展的不竭动力。偃师区坚持改革破题、综合施策，聚力推进营商环境、重点领域、投融资等领域体制机制创新，不断积蓄发展动能、破解发展瓶颈、重塑发展优势，以进一步全面深化改革赋能高质量发展。

持续优化营商环境。扎实开展“局长进大厅”活动，深化“高效办成一件事”改革，推动政务服务事项“一网统管、一网通办”，提升行政审批服务质效。持续规范涉企行政检查，深入推行包容审慎柔性执法，纠治小错重罚、多头处罚，推行轻微免罚、首违不罚，切实减轻企业负担。强化府院联动，推动涉企案件快立快审快执。深化“万人助万企”活动，全面落实民营经济促进法，建立“领导干部+责任部门+金融机构”服务专班，完善企业诉求受理、办理、反馈工作闭环，提升助企服务质效。落实研发费用税前加计扣除、阶段性降低失业保险费率等减税降费政策，促进实体经济平稳健康发展。

推进重点领域改革。深化开发区“三化三制”“管委会+公司”改革，落实支持激励政策，力争完成营业收入350亿元以上，确保在全省二类开发区中取得较好名次，努力进入全省一类开发区。加快“腾笼换鸟”步伐，盘活亚明科技、恒东新能源等低效闲置用地，积极处置“三未”土地，实现开发区用地提质增效、企业能级提升。加快平台公司产业化转型，争取国有企业资产规模壮大10%以上。推动国金公司实现2A评级，支持洛神生物做好股改、上市工作。加强国有资产管理，摸排闲置低效国有资产2亿元以上。

制鞋流水生产线上一派忙碌景象

创新投融资机制。紧盯中央政策，围绕交通基础设施、生态环保、城乡建设等重点领域主动对接，加强与国开行、农发行等政策性金融机构合作，强化项目谋划和信贷投放，争取项目数量、资金数额位居全市前列。谋划储备专项债券项目100亿元左右，“三通过”项目40亿元左右。争取发行专项债券10亿元以上，积极争取土储和房储专项债券。强化金融支持，设立产业投资基金，通过政府搭台撬动金融资源协同，提升金融服务实体经济能力水平，破解企业资金“天花板”，拓展产业发展新空间。

洛阳首家民营上市企业——通达股份

为者常成，行者常至；行而不辍，未来可期。

2025年，偃师区上下将勠力同心、勇毅前行，乘着新时代的东风，不负春光、不惧风浪，与时间赛跑、同时代并进，持续奏响铆足干劲拼经济、项目为王扩投资、抢抓风口强产业、千方百计促发展的奋进曲，奋力谱写现代化偃师建设新篇章。 （牛朝霞）（图片由偃师区融媒体中心提供）