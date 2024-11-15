洛龙区：洛阳首善之区 创业创新高地 宜游宜居新城

洛龙区位于洛河南岸、洛阳城市区南半部，总面积约271平方公里，常住人口73.2万，现辖1个国家级经济技术开发区及1个镇13个街道，157个村（社区）,是洛阳城市区核心板块。

洛龙区位于洛河南岸、洛阳城市区南半部，总面积约271平方公里，常住人口73.2万，现辖1个国家级经济技术开发区及1个镇13个街道，157个村（社区）,是洛阳城市区核心板块。

近年来，洛龙区先后被评为全国青年发展型县域试点、河南省民营经济示范城市试点、河南省全域旅游示范区、河南省夜间文旅消费集聚区、河南省食品安全示范区、河南省农产品质量安全区等。2024年洛龙区实现地区生产总值675.4亿元，同比增长6.4%；规模以上工业增加值同比增长8.7%；固定资产投资同比增长5.7%；社会消费品零售总额297.1亿元，同比增长5.9%。

区位优势 得天独厚

洛龙区是洛阳市行政中心、经济中心、文化中心、金融中心、体育中心，同时是市、区两级党委政府所在地，拥有全市唯一CBD中央商务区；拥有龙门石窟、隋唐洛阳城里坊区、关林三个世界级文旅资源，白居易故居、苏秦故里、定鼎门遗址、天街等历史遗迹灿若星辰；洛阳市资本市场服务基地、洛阳市智慧金融服务中心、开元金融创新示范区及交通银行、兴业银行、中原银行、郑州银行等30余家金融机构均在洛龙；名列全国工业品贸易批发市场第五位的关林市场和泉舜、正大、宝龙等大型城市综合体及丹尼斯、大张等大型商超齐聚洛龙；拥有集射击、游泳、篮球等多项体育运动功能于一体的大型体育赛事活动中心，以及全市最大的综合性体育公园——文博体育公园。

交通便利，九州通衢。洛龙区域内有目前洛阳唯一的高铁站——郑西高铁洛阳龙门站，高铁网络通达全国；域内有关林站、甘泉河站、洛龙站、龙门站等多个高速公路出入口，二广、连霍、宁洛等高速公路纵横交织；这里距离洛阳机场仅10余公里，向东160公里抵达郑州新郑国际机场；域内洛阳地铁2号线通行；龙门高铁站综合枢纽工程、郑登洛城际铁路等重大交通项目辐射四面八方；城市骨干道路——开元大道、关林路、古城快速路、滨河南路、三川大道、南山大道、新伊大街等路网密布，四通八达，便捷高效。

文旅资源，灿若星辰。现有A级景区10处、各类博物馆25座，隋唐洛阳城遗址、汉魏洛阳故城等 285 处文物保护点星罗棋布，70个非遗项目亮点纷呈。近年来，洛龙区锚定“文旅文创成支柱”目标,全面深化文化传承创新体系，抢抓文旅产业发展风口，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”，打造龙门石窟、隋唐洛阳城、关林、牡丹等知名文旅 IP，推动文化旅游产业深度融合，文化旅游消费扩量增效，加快建设全国沉浸式文旅目的地。现有规模以上文化及相关产业企业单位 29 个、国家和省级文化产业示范基地2个、省级文化产业示范园区1个。

科研团队，实力雄厚。洛龙区现有2所本科院校、1所专科院校，在校大学生10余万人；拥有创新载体14家，其中国家级5家、省级5家；创新龙头企业1家、瞪羚企业4家；高新技术企业180家、国家科技型中小企业353家；各类创新平台502个，其中国家级8个、省级148个；技术转移示范机构11个，其中省级8个；省级新型研发机构4个。

科技领航创新发展

营商环境，优质高效。“数字洛龙”平台开通运行，以“互联网+”“数据共享交换”“数据安全”等技术为基础，为企业提供包括政策法规、交流互动、法律服务、招商服务等在内的一站式综合服务，成为“企业找政府”“政府找企业”“企业找企业”的有效桥梁；“智慧洛龙”政务平台实现与河南省政务一体化平台无缝对接，已录入各类政务服务事项1106个。

青年城市，活力无限。洛龙区全力推进全国青年发展型县域试点、青年友好型城市先行区建设，汇聚青春之力推动洛龙高质量发展——率先在全市打造集就业信息提供、求职创业指导、优惠政策打包等于一体的青创示范服务平台。先后建成24处青年之家服务阵地，在全市率先实现辖区各镇（街道）青年之家全覆盖。2024年累计延揽人才1359人，签约宜商智港、洛阳城市文化客厅等人才项目4个，建设引才工作联络站8个。深挖人才就创业及成长奋斗经历，策划开展一系列“图文+短视频”主题活动，引导服务联盟发挥人才服务底盘作用。为青年人才消费旅游提供专享优惠，累计惠及各类人才不少于1500人。新建中小学7所、幼儿园4所。引进各类产业人才1500余名，通过培训新增技能人才33423名，高技能人才14507名。

产业发展 势头强劲

近年来，洛龙区按照省、市产业发展要求，结合自身实际，锚定“对标深圳南山 建设创新高地”总目标，按照“龙头企业+中小企业科创园”产业发展模式，明确了先进制造业、新文旅产业、楼宇经济（平台经济）三大重点产业发展方向。其中，先进制造业重点发展轴承、光电元器件、新能源产业，新文旅产业以龙门石窟、隋唐里坊、关林片区、龙门南山为依托打造文旅产业，楼宇经济（平台经济）以大数据（人工智能）、电商、现代金融为目标打造新的经济业态。

企业开办专区

目前，三大重点产业发展势头强劲——轴承产业形成了以洛阳轴承控股有限公司为龙头，以大华重工、汇工轴承等为配套的产业集群；光电元器件产业形成了以中航光电为龙头，以中南高科产业园、浩德新经济产业园等为配套的产业集群；新能源产业形成了以阿特斯光伏电力为龙头，以炎黄科技园、朗旭工业园为配套的产业集群；新文旅产业以龙门石窟、隋唐里坊（天街）、关林片区和绵延10公里的龙门南山为依托，形成洛阳新的文旅集散地；楼宇经济（平台经济）以洛阳大数据产业园为重点，以中移在线服务有限公司为龙头，以恒生科技园、顺兴产业园、863创智广场为载体，已进驻企业1328家，产业规模突破200亿元，从业人员突破5.2万。同时，围绕开元湖周边及开元大道沿线建成投用商务楼宇50余幢，依托正大CPL、泉舜186、世贸中心、会展国际等重点楼宇，已培育进驻企业2360家。

今天的洛龙，已经成为洛阳展示城市现代化建设成果的重要窗口、洛阳名副其实的首善之区，一座日新月异的创新之城、一座活力迸发的青春之城，一方令人向往的宜居宜业的热土！

重点招商 方向明确

轴承产业——以风电轴承、汽车轴承、数控机床、精密仪器轴承等上下游产业为重点。

轴承产业稳居第一方阵

光电元器件产业——以电子元器件、光电设备、半导体材料、高频连接器、电子功能材料、智能芯片为重点。

新能源产业——以锂电池、钠电池、硅光伏组件、储能、电控系统、新能源汽车、太阳能发电设备、风力发电设备等为重点。

新文旅产业——围绕龙门石窟、龙门南山发展精品民宿、房车露营、生态采摘、丛林探险、山地越野、特色餐饮等；围绕天街十二坊、关林片区发展“吃住行游娱购”“商养学闲奇情”等文商旅业态；围绕景区及周边，发展汉服体验、变装穿越、剧本杀、数字娱乐、考古文创、非遗体验、文博演艺、潮流商业等沉浸式业态，吸引青年消费。

楼宇经济（平台经济）——重点发展数据安全、数字教育、智慧城市、智慧文旅、数字技术、软件开发、人工智能等。总部经济重点发展各类企业区域总部、区域子公司、结算中心、销售中心。金融领域重点发展银行、证券、基金、保险、期货、信托、融资等公司。

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