瀍河区：奋力建设产业强区 美丽瀍河更加出彩

瀍河区北依邙山，南濒洛河，全区辖1个镇（白马寺镇）、7个街道（问礼、东关、北窑、瀍西、塔湾、杨文、华林），总面积80平方公里，常住人口26.6万。

瀍河区北依邙山，南濒洛河，全区辖1个镇（白马寺镇）、7个街道（问礼、东关、北窑、瀍西、塔湾、杨文、华林），总面积80平方公里，常住人口26.6万。

在坚持创新驱动发展、培育和发展新质生产力的宏伟征程上，瀍河区前瞻布局、攻坚克难：秉持“创新为要、产业为基、项目为王”的发展理念，聚焦美妆、高端智能制造、现代商贸等领域，坚持“建平台、抓源头、创机制、育龙头”，坚持开展政、产、学、研、金、服、用合作，着力构建政府、院所、平台、企业、人才“五位一体”的创新驱动新格局；培育壮大重点产业，推动传统产业转型升级，努力赢得产业发展先机、占据未来发展主动。

瀍壑朱樱

在持续强化全方位保障、加快创业创新创造的奋进旋律中，瀍河区精准发力、善作善成：聚焦风口产业发展，精准满足企业需求，推行“一个项目、一名领导、一套专班”服务机制，推动涉企业务“一件事一次办”，打造全周期服务体系和全要素保障网络，以“店小二”式贴心服务吸引众多优秀企业落地，加快更多产业项目投产。

如今的瀍河区正大力培育创新主体、全面提升平台载体、加速科技成果转化、营造一流营商环境，以“奋勇争先、更加出彩”的务实行动不断开创现代化美丽新瀍河建设新局面。

迎春风育龙头，加速涌动产业发展浪潮

建设全国最大的植物外囊泡生产线，预计今年下半年实现规模化生产，以新技术抢占美妆产业新赛道；从牡丹等多种植物精准提取芳香成分，开发出牡丹育发保健液、丹参花御颜露等复合花香系列产品，助力洛阳市深加工类牡丹产业高质量发展……3月27日，2025年洛阳市科创成果直通车暨瀍河区政策宣讲培训专场活动举行，瀍河区的中原美谷产业技术研究院发布一系列产学研成果，再次吸引众多嘉宾的目光。

科创新高地—中原美谷

多年来，瀍河区抢抓战略机遇，强力推进产业强区战略，将发展产业作为瀍河崛起的第一抓手，在建平台、抓源头、创机制、育龙头上持续发力，推动美妆、高端智能制造等特色产业崭露头角、领跑未来，加快建设现代化产业体系。

崛起一流科研创新平台，打造产业“火车头”——

瀍河区建立并完善“企业家出题、科学家答题、地方政府支持”的科创模式，围绕美丽健康、高端智能制造等产业方向，与河南省科学院、河南科技大学、洛阳理工学院深化合作：推动中原美谷与河南省科学院共建产业技术研究院、科学家工作室、中试基地（共享工厂）等创新平台，集聚创新团队19家、创新人才153人、合作品牌100余个；利用河南科技大学学科优势，落地河科大高端精密轴承协同创新中心，创建高端轴承共享实验室，已引入创新团队5家、创新人才30人，孵化项目9个，入驻科技型企业8家；积极与洛阳理工学院优势学科开展合作，拟构建“两园一中心”，促进产学研用有机结合，推动科技成果实际应用。

中原美谷产业技术研究院

聚焦重点做强主导产业，锻造产业“强引擎”——

瀍河区以中原美谷为依托，全力做大美妆产业，打造全产业生态链，搭建产学研基地4个，成立企业联合研发中心6个，建成创新平台13个、中试基地3个、公共检验检测中心1个，初步形成涵盖技术研发、中试生产、企业孵化、总部经济的全产业链条；瞄准细分领域，紧盯面膜、护肤膏霜、口服美容、光电美康四大细分赛道引进源头企业，已进驻运营28家企业；建立成果转化新模式，通过“成果遴选—项目验证—招商引商”的模式，产出创新成果33项，推动成果转化20余项，汇聚成果300余项。

同时，瀍河区加快高端智能制造业提质增效，加快关键核心技术突破，形成一批标志性产品，力争制造业规模突破5亿元；推动优质项目见实效，目前联东一期共签约30家企业，其中11家制造业已投产，总投资2.5亿元，预计年产值3.8亿元，税收900万元。抓好启明智能制造科技产业社区和联东二期二批次建设，满足企业入驻多样化空间需求，为全区制造业发展提供有力的空间保障；实施新一轮“三大改造”，推动中车、双达机械等28个技改项目实施，重塑传统产业竞争新优势。

结合特色发展多元产业，建设产业“百花园”——

瀍河区充分发挥区位优势、交通优势，发展大健康（中医药食）、数字经济、汽车销售、文旅等产业，目前正加快推进中国药食同源智慧谷建设，打造全国具有引领示范作用的药食产业示范基地，预计吸纳1000余家中药材、食品生产展销企业，实现年交易额超100亿元；聚焦算力、人工智能、数字文创等领域，着力发展数字经济，目前已建设洛阳智能算力产业中心，落地100GB边缘算力业务，推动更多企业入驻洛阳颐高数字科创中心；做优现代商贸业，把汽车销售及后市场服务作为重要方向，支持名车苑、国润汽车产业园优化销售模式，开拓差异化、多元化市场，推动更多汽车品牌在瀍河设立省级交付中心，打响“买汽车，到瀍河”品牌，全力建设豫西最大的汽车产业聚集市场和汽车消费首选地；把准文旅产业从内容引流向场景引流转变的趋势，加快文旅场景打造，推进白马寺祈福大街、铜驼暮雨东关大街改造提升等11个文旅项目，充分挖掘瀍河美食、非遗、文物等资源优势，用好移动端、短视频、交互式传播手段，策划既有爆点又能彰显瀍河特色的创意活动，全面优化文旅环境，让游客在瀍河吃得放心、玩得开心、住得安心。

东超科技非接触式智能垃圾箱在白马寺景区投用

“区委将2025年确定为‘奋勇争先、更加出彩’年，其中的重中之重就是抓主导产业、强平台载体，我们将全力以赴筹资金、抓项目、促服务，蹚出科技创新和产业创新融合发展新路子。”瀍河区相关负责人说。

聚合力优服务，全力营造一流营商环境

国色牡丹，精彩绽放；美丽瀍河，喜讯连连。

4月9日，瀍河区招商引资项目集中签约仪式在中原美谷举行，当天签约的35个项目总投资额25.57亿元，涉及美妆、智能制造、数字经济、汽车销售及后市场服务、大健康、新文旅等多个领域，而且科技含量高、产业关联度强、涵盖领域广，为瀍河区产业发展再添强劲动力。

项目中值得一提的是，瀍河区政府与化妆品产业（湖州）投资发展有限公司签署战略合作协议。根据协议内容，双方将以共建美丽经济生态圈为目标，在科技成果转化、产品推广、招商引资等方面展开深度合作，着力共建美丽经济生态圈，推动美妆行业高质量发展，这也标志着中原美谷正式接入长三角美妆产业版图。

优质项目缘何花落瀍河？众多客商缘何青睐瀍河？

一位外地客商这样形容自己的感受：“产业强、配套全、服务好。这里事事有人管，自己专心盯项目就行。”

如今，瀍河区优化营商环境、精准招商引资的一套“组合拳”，正推动该区成为集聚项目、人才、资金的“强磁场”！

洛城中街文旅热

做优做实企业服务——

瀍河区坚持“万人助万企”和“万人育万企”两手抓，推动扩大总量与育强做优相结合，聚焦全区30家重点企业进行全流程跟踪服务，积极关注中车集团、博诚物联、四通工程检测等企业的生产经营情况，加快推进引胜医疗科技器械综合市场项目、庆源新厂建设项目；开展新一轮传统产业“三化改造”专项行动，推进大规模设备更新；坚持抓大不放小，根据企业实际情况，紧盯“好苗子”，丰富产业基金、科技金融、专项奖励等政策体系，加快“个转企”“小升规”企业梯次培育，助力企业挖潜增效、提质升级，实现高质量发展。

抓好项目各项保障——

瀍河区围绕重点企业、重点项目提供全流程服务、全要素保障，严格落实“领导分包+工作专班”长效机制，合力推动项目攻坚；健全政企常态化沟通交流机制，坚持周联系、月见面，组织服务人员深入重点项目一线调研，协调解决相关问题，并加强与上级部门的信息共享和协同联动；完善助企惠企制度机制，强化生产要素保障，细化落实各项惠企政策；加大银企对接力度，落实支持小微企业融资协调工作机制，鼓励企业参与各类大赛，推动企业增强发展后劲，提升效率和活力；完善涉企行政检查执法监督制度，杜绝随意检查、多头检查、重复检查、过度检查，简化服务流程，提升服务效能，形成滚动接续、梯次推进的项目建设新热潮。

洛阳智能算力中心项目

全面优化办事流程——

瀍河区有序推进“高效办成一件事”，实现224件关联事项“一次办结”；全面推行“有诉即办”，2024年12345热线受理办结企业、群众诉求2.5万件；持续深化“互联网+政务服务”，1376项政务服务全部网上可办，“不见面审批”率达到98%；积极总结推广相关先进经验，《打好监督“组合拳”护航产业发展》等4个案例入选省营商环境典型案例及经验做法。

隋唐大运河国家文化公园

多维发力招商引资——

瀍河区着力形成全年、全域、全员、全要素的“大招商”格局，充分利用科研院所、协会联盟、企业团队、本地商圈等平台资源，树牢科学家思维和企业家思维，通过重点产业项目擦亮招商名片，与外地科研机构、协会联盟保持密切联系，不断拓展合作领域，创新合作模式；借助平台资源拓宽招商渠道，放大科技招商效果，吸引创新型企业落地；主动出击开展产业链、创新链精准招商，加快产业生态培育；发挥基金招商优势，推动更多优选项目集聚；坚持与各类商会协会等密切协作，广泛吸纳各领域创新人才，健全完善人才引进和服务保障体系，吸引、帮助、支持更多高层次人才来瀍河创新创业。

征途回望千山远，前路放眼万木春。

今日之瀍河，正激荡创新浪涛，勇立时代潮头。

今日之瀍河，正加速产业发展，人人思进思上。

今日之瀍河，必将谱写现代化美丽新瀍河建设更加出彩的绚丽篇章！（瀍宣 文/图）