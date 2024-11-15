老城区： 实干笃行开新局 富民兴区谱新篇

老城是洛阳最早的建成区，历史资源丰富，文化底蕴深厚，有“一步阅千年”的记忆，有“步步皆美景”的诗意，更有“处处是商机”的活力。近年来，老城区认真学习贯彻习近平文化思想，落实省委文旅文创融合战略，深刻把握“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展理念，全面发展“人民文旅”，锚定“文旅富民兴区”目标，着力打造“1+3”高品质古都文化体验区核心区，文旅发展保持长红。

老城是洛阳最早的建成区，历史资源丰富，文化底蕴深厚，有“一步阅千年”的记忆，有“步步皆美景”的诗意，更有“处处是商机”的活力。近年来，老城区认真学习贯彻习近平文化思想，落实省委文旅文创融合战略，深刻把握“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展理念，全面发展“人民文旅”，锚定“文旅富民兴区”目标，着力打造“1+3”高品质古都文化体验区核心区，文旅发展保持长红。

立足资源优势，文旅产业提质赋能

位于洛阳市区中部的老城区，是全国唯一以“老城区”命名的行政区，文旅资源丰富，拥有66个文保单位、5家A级景区、90项非物质文化遗产和91处历史建筑，古老洛阳风貌保存较为完整，延续着“九街十八巷七十二胡同”街巷的肌理，充满“烟火气、市井味、文化格”。辖区内的隋唐城宫城核心区、天堂明堂、应天门、九洲池等古迹浸润着历史记忆，赓续着洛阳的根与魂，是最能代表千年古都的地方。

天心·校场里

近年来，老城区乘着文旅融合的东风，依托丰富的文化资源，营造新场景、培育新业态、打造新模式，全力打造高品质古都文化体验区核心区。加快推进“一横三纵”城市肌理保护更新等文旅项目，洛邑古城一期续建亮灯开街，天心·校场里、隋唐汇靓姿初显，御路街、中和巷等街巷管网改造完成。全面实施“汉服融城”行动，开展汉服集体婚礼、“十佳汉服店、十佳妆造师”评选等活动20余场，“华夏秀”品牌走进北京、广州、深圳等城市，汉服之美绽放全国。洛邑古城“永远的盛唐”XR体验、大唐华市洛邑江湖、天心·隋唐里万富帷幕剧场等深受青年群体青睐，“穿越”风潮风靡全城。连续举办“邑起穿越吧”全国短视频大赛，广大游客发布视频300余万条，老城文旅全网话题播放量超过65亿次。

2024年老城区累计接待游客约4000万人次、旅游综合收入约300亿元，同比增长均超30%。洛邑古城成功创建国家4A级景区，全年接待游客突破1500万人次，单日接待游客最高20.6万人次，上榜国庆假期全国热点景区前十，入选中国国际服务贸易交易会“文化传承价值案例”“河南省十佳消费新场景”，成为“河南文旅新标杆”。

汉服培训

发展“人民文旅”，群众实现增收致富

近年来，老城文旅蓬勃发展、频频出圈的背后，是老城区发扬首创精神，立足人民需要，通过创造新文化现象、新经济形态、新就业模式，带动群众就业、增加群众收入、改善群众生活、促进共同富裕，实现人民群众共建共享文旅富民兴区成果的生动体现。

汉服破圈带动就业，群众吃上“旅游饭”。随着汉服成为洛阳城市文旅的新IP，老城区抢抓机遇、以文兴业，汉服店如雨后春笋般涌现。老城区以网格为单位精准对接群众就业及企业、商户招聘需求，深入推进“人人持证、技能老城”建设，完成汉服妆造、民宿管理等职业技能培训2000余人次，新增技能人才上千人，带动3万多人从事文旅相关行业。

全面推进有机更新，城市提质焕发活力。基于人民群众对沉浸式文旅体验的需求，老城区从文旅视角优化城市环境，既提升群众幸福指数，又提升游客体验感，让居者心怡、来者心悦。为缓解超大人流停车难、如厕难问题，去年以来，老城区新改建停车场7座，增加停车泊位870余个，新(改)建公厕12座。这些贴心的服务设施，不仅提升了游客的满意度，更让这座古城充满人文关怀。

牡丹产业

乡村特色产业兴旺，富民增收活水来。老城区实施“1365”乡村振兴行动计划，以富民为导向、以产业为首要，推动国花牡丹、全蝎产业、乡村文旅集中连片发展。2024年，牡丹产业综合收入达10亿元，全蝎交易额6亿元，乡村振兴全面加快。通过“文旅+农业”的发展模式，老城区的农业与旅游业功能整合，实现双赢。

优化营商环境，项目招商落地生花

全力打造优质营商环境，是老城区吸引企业、留住企业的关键举措。老城区秉持“重商、亲商、安商、富商”理念，深入开展“万人助万企”“三转三真一巩固”实践活动，推动政府围绕企业转，强化项目全生命周期管理，为项目建设提供坚实保障。专门成立古城片区招商运营中心，统一发力，由中心对接委局、办事处、银行等，企业只面对一个对接人，获得“一条龙”服务，项目备案、工商登记、银行融资等，全部上门办理。

便民利企提升政务服务。老城区积极推进信息化建设，企业办理各类审批事项，可通过线上平台进行申报，大大缩短了审批时间，提高了办事效率。同时，推行“一站式”服务模式，将涉及企业开办、项目建设等相关的审批部门集中到政务服务大厅，让企业办事“最多跑一次”，真正做到了便民利企。

招商引资聚焦靶向发力。老城区持续做好国内重点客源城市文旅宣传推介，积极寻找与本地文旅企业、河南商会、洛阳商会的合作机会，推动更多招商成果落地。去年以来，通过招引网红小店，引入酒吧、咖啡厅等多种网红业态，实现“一街一业态、一院一场景”。截至目前，老城区对接全国网红品牌50余个，30余个品牌来洛实地考察，已落地进驻品牌12个。

老城“汉服热”

古城片区招商成果丰硕。通过招商引资吸引社会力量参与老城古城片区活化利用，采取租赁、联营、自营、连片开发等多种形式，提高闲置资源综合利用率，引入餐饮、博物馆、酒吧、茶社、康养、美术馆等多种业态，将老城古城片区“沉睡资产”变“增收活水”。目前古城片区已签约11批118家企业，总投资达到7.2亿元。

展望未来，老城区将继续深耕文旅融合这片沃土，以创新为驱动，以服务为保障，持续挖掘历史文化内涵，培育新兴文旅业态，不断拓展招商版图，让更多优质项目在老城落地生根，开花结果。城宣 文/图

老城区招商引资项目

洛邑古城文商旅融合街区：项目主要包含洛邑古城片区文商旅融合街区、洛邑汉服体验综合服务中心项目。1.洛邑古城片区文商旅融合街区北侧为玄武门大街，南侧为九都东路，西侧为承福门大街，东侧为新街，距今已有800多年历史，是迄今为止洛阳地面上传统风貌、街巷格局唯一保存较为完整的地上城池，片区建筑面积约36万㎡，涵盖洛邑古城4A级景区、十字街、丽景门等热门消费街区，谋划打造府文庙片区、西和巷美食街区、洛邑古城一期续建等重点项目，建设高品质古都文化体验核心区和国际新文旅目的地。2.洛邑汉服体验综合服务中心项目位于隋唐大运河国家文化公园(西区)地下商业区，建筑面积约1万㎡，结合洛阳历史文化底蕴与现代文旅消费需求，打造沉浸式汉服文化体验平台。

招商方向：沉浸式演艺、网红品牌餐饮、民宿酒店、音乐酒吧、茶饮咖啡、汉服妆造、超市及有调性的主理人小店等

合作方式：租赁、联营、连片开发等

联系人：张皓星17538889136

洛阳古墓博物馆片区项目：项目位于邙山街道冢头社区古墓博物馆周边区域，拟以古墓博物馆为核心，对周边环境进行综合整治提升，建设游客服务中心、生态停车场、商业街、宣武路景观提升等，提升基础设施水平，同时充分挖掘北部片区优势文旅资源，开展综合性农文旅项目开发和业态引入提升，将北部片区打造成为洛阳文旅发展的新引擎。

招商方向：聚焦农文旅深度融合发展，集中连片开发乡村资源的项目运营、策划、设计团队

合作方式：租赁、联营等，以具体对接为主

联系人：张芳芳18537909066

天心·校场里(隋唐汇)文商旅融合街区：项目主要包括天心·校场里文化创意产业园、天心·隋唐汇滨水商业街。1.天心·校场里文化创意产业园东临南关公园，西接洛阳隋唐大运河国家文化公园，北望洛邑古城，总占地约40亩，总建筑面积约2.2万㎡，对标上海新天地石库门街区，打造一座民国建筑风格，开放式、低密度、街区形态的文化创意产业园。2.天心·隋唐汇滨水商业街北临洛邑文化古城，西临天心·校场里文化创意产业园，紧临隋唐大运河文化博物馆，两侧连通九都东路、滨河北路，总占地面积约1万㎡，是老城区少有的滨水特色商业街，其核心是实现城市空间和滨水景观的融合、渗透，集住宿、餐饮、文娱、购物、观光等于一体，力争打造洛阳第一个地标性非标商业。

招商方向：主题餐厅、休闲时尚餐饮、咖啡饮品、餐酒吧、文化演艺剧场、文创手作、亲子研学、休闲娱乐等

合作方式：租赁

联系人：符娜13213501017

老城区乡村振兴产业项目：依托辖区邙山街道原有的全蝎产业和牡丹产业发展优势，打造全蝎产业园、牡丹产业社区项目。1.全蝎产业园项目位于王城大道连霍高速引线以东，计划用地284亩，主要建设全蝎产业综合服务中心、全蝎养殖基地、全蝎制药研发中心、蝎子酒灌装生产线等，配套建设仓储冷库、无菌厂房、办公用房等。2.牡丹产业社区项目位于周山大道以东、道北六路以南，牡丹路以西、邙岭大道以北，占地约110亩，主要建设牡丹产业发展中心、牡丹文化艺术中心、四季牡丹展馆等，配套建设园林景观、停车场、办公用房等，作为牡丹交易集散地。

招商方向：全蝎产业综合服务中心、全蝎养殖基地、全蝎制药研发中心；牡丹产业发展中心、牡丹文化艺术中心、四季牡丹展馆等

合作方式：租赁、连片开发等

联系人：朱宇清15036397873

古都科技产业社区：1.古都科技产业社区南区北靠玄武门大街，南临唐宫东路，距天堂明堂景区200米，距离地铁1号线丽景门站300米，交通便利。区政府通过“腾笼换鸟”将老旧厂房改造成产业培育、创业孵化基地，占地190亩，建筑面积4.8万㎡，先后被授予省级科技企业孵化器、省级中小微企业创业创新示范基地。2.古都科技人工智能产业社区北区位于王城大道以北，连霍高速引线以东，定鼎大道以西，苏滹沱社区以北，鼎王大道以南，一期建筑面积约12万㎡，主要建设集科技研发、智能制造、众创孵化、生活配套等多种功能于一体的新型科技产业社区，规划建设有产业研究院、科技孵化器、中试基地、加速器、人才公寓及商贸、金融、休闲娱乐服务区等，其主导产业为人工智能科技类型研发、办公、生产、制造、展示、销售等。

招商方向：人工智能、高端装备制造、文化娱乐、餐饮服务、酒店民宿、共享空间、网红直播、展示中心等

合作方式：租赁、连片开发等

联系人：陈鹏13937916263

翠云谷近郊示范游项目：项目位于老城区瀍河流域前李、徐家村、井沟三个社区，项目地属翠云峰街道，项目共有闲置资源4处片区(其中闲置窑洞院落200余套，地坑院4座，闲置空地约12处)，总面积约46200㎡，主要布局公共服务、文化展示、休闲娱乐、康养度假、乡村民宿、牡丹产业、乡村旅游等服务业态。

招商方向：民宿、文化展示体验、科技展示、酒店、餐饮、休闲娱乐等

合作方式：租赁、联营、连片开发等

联系人：李述强17638837556

青年创业大厦：洛阳青年创业大厦位于老城区九都路与承福门大街交叉口西南角，“古城中轴线，三区交汇处，毗邻洛河水”，周边历史文化厚重，以引进规模以上企业总部为重点，持续为青年人才搭建交流创业平台，力争打造永不打烊的“青年会客厅”。2022年被评为洛阳市老城区创业孵化示范基地。青创大厦总层高27楼，总面积约2.1万㎡，包含商务办公、公共共享区域等。

招商方向：高新技术、商贸、文旅文创等

合作方式：租赁

联系人：郝换利15038535559

联系单位：洛阳市老城区工业信息化和商务局

联系人：高祺13838863131 毛俊豪18336787556

邮箱：lcqswj@126.com