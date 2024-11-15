西工区：西工地 正青春

在古都洛阳，西工地步行街正在以独特的文化味儿、烟火气儿、时尚范儿，成为洛阳文旅新标杆、潮流时尚打卡地。

在古都洛阳，西工地步行街正在以独特的文化味儿、烟火气儿、时尚范儿，成为洛阳文旅新标杆、潮流时尚打卡地。

一年一度牡丹开，五湖四海赏花客。在西工地步行街4S街区，崭新的步道、盛开的牡丹、古朴雅致的休闲座椅、灯火璀璨的中州路，展示着西工地步行街的新面貌。

Sport青年运动商业区、Super brain超脑智能产业区、Short trip西工地文旅街区、Shopping mall高端商业区，拉满了4S街区的活力值，吸引了众多游客到此观光、购物、休闲。

沿着中州路轴线一路向东，周王城广场和西工小街，人流如织，摩肩擦踵，音乐喷泉和天子驾六博物馆交相辉映，小街锅贴和丹珍汤圆香气缭绕，“一条小街吃遍洛阳”的诱惑，让来自不同地域的游客都能在这里品尝倾心的美食。

天子驾六博物馆

近年，西工区将建设特色街区、打造消费场景作为城市经济发展的重中之重，围绕“一轴一线串联三街区”空间布局，将中州路沿线的王府井至中州万达广场区域近2公里、280万平方米商业全部串联发展，一体化打造西工地步行街。该步行街不仅链接王府井、丹尼斯大卫天地、新都汇、中央百货、中州万达广场等大型商超，也涵盖了西工兵营、周王城广场、天子驾六博物馆、西工小街、城市阳台等历史遗迹和城市景观，文商旅要素齐备，游乐购一站到底。

秉持“都市商务+文创体验+潮流创意+非遗老字号+传统美食”的整体思路，西工地步行街围绕“百年记忆，品味洛阳”，实现景区、街区、社区“三区合一”，融旅游、购物、休闲、娱乐为一体，打造沉浸式特色文商旅街区，并于2025年1月成功申报为国家AAA级旅游景区。

西工小街作为西工地步行街的重要节点区域，承载着洛阳人的传统记忆和当下年轻消费群体的新期待。西工小街改造提升工程打通了中央百货至中州万达广场段，使街区长度由300米增加至1200米，区域商业面积增加至40万平方米，商户达800余家。先后引进了时尚魅影、瑞幸咖啡、元朗酒馆、南北李记、汽水博物馆、了了一杯等20余家国潮文创、咖啡茶歇、特色小吃等店铺，打造极富“人文魅力”的创意消费新场景。近年先后获评“省级旅游休闲街区”、“河南夜经济集聚区”、“洛阳十大文旅新地标”、首批洛阳市“青年友好街区”和“五星级夜市”。

百年烟火气，几代洛阳史。漫步西工小街，这条承载着洛阳人历史情怀、生活百态和美食记忆的百年老街，变了模样，添了色彩，增了活力。小街锅贴、丹珍汤圆、小街天府、西工饭庄，这些耳熟能详的“老字号”，是西工小街的金字招牌，也是洛阳人舌尖上的记忆博物馆。如今的西工小街，“洛阳礼物”能让您用一份精致伴手礼带走千年风雅， “若谷草堂”能让您寻一方“药食同源”的慢生活，“你的面包”能让您品尝到手工甜品的独特风味。漫步西工小街，转角皆是风景。小街牌楼承载百年风雨，小街邮局寄出古都情思。身着汉服的少女翩然走过，街头弹唱的声音在夜色中流淌，一杯奶茶、一盏夜灯、一家小店，都可以成为都市夜生活的浪漫注脚。

如今的西工地步行街，是传统与时尚的交织，是烟火与诗意的相融，也是青春与活力的碰撞。在这里，周王城广场的何尊雕塑与天子驾六博物馆的车马镌刻着历史的密码，大卫天地的潮牌和王府井的橱窗折射出时尚的光谱。从中州万达广场的音乐会，到西工小街的旗袍秀，从白天的繁华，到夜晚的浪漫，处处洋溢着年轻态、青春潮、时尚范儿。

西工地，正青春。古都夜八点，体验西工地——读千年历史，品百年味道，赏都市繁华，享青春体验！

吴言 葛超 郜大鹏 文/图

西工区招商项目推介

升龙广场商业项目

该项目位于王城大道与汉屯路交叉口，总建筑面积为23万平方米，紧临王城公园，周边交通便利，生活配套设施丰富。

拟引进高端商业综合体，打造沉浸式消费场景。

百脑汇商业综合体项目

该项目位于中州中路与王城大道交叉口东北角，总商业面积约2万平方米，地铁口直通商场入口。

拟引进体验式消费、沉浸式文旅、休闲娱乐等业态，打造新型消费中心。

国贸中心项目

该项目位于中州中路与人民西路交叉口西南角，处于我市商业核心圈，总建筑面积约3.8万平方米。

拟引进标杆性高端商业综合体。

西工地文商旅步行街项目

该项目东起嘉豫门大街、西至纱厂南路，全长1.9千米，目前西工地步行街小街段、西工地步行街4S街区段已建成，区域内有大型商业体、写字楼、独立庭院等闲置资源待招商。

拟招商布局美食博物馆、主题餐饮、绿色智能共享空间等。

招商联络：0379-63892712 庞女士