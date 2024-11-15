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栾川县：以产业招商为笔 绘县域发展蓝图
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.17 15:31
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　　栾川：以产业招商为笔 绘县域发展蓝图

　　栾川，古称“鸾州”，地处洛阳市西南部豫西伏牛山腹地，文化厚积、资源富饶、山水环绕、宜居宜业、宜游宜养；拥有世界十大乡村度假胜地、国家级生态县、国家园林县城、国家全域旅游示范区等称号。2024年，全县接待游客突破1600万人次、旅游综合收入将近120亿元，连续三年实现10%以上的增长，居中国旅游百强县第23位。栾川作为一个产业经济快速发展的活力之城，一个宜居宜业的品质之城，正敞开怀抱，欢迎您的到来！

　　水清岸绿生态美 张怡熙 摄

　　2024年，全县地区生产总值完成315亿元，同比增长6.5%，一般公共预算收入完成33亿元，同比增长18.8%，经济总量持续攀升、再创新高；固定资产投资同比增长10%，社会消费品零售总额同比增长6.7%，城乡居民人均可支配收入同比分别增长6%、8%，均位列全市第一方阵。2025年，栾川将深入实施“生态立县、创新活县、旅游富县、产业强县”战略，以“十大工程”“十大项目”为牵引，围绕钨钼氟新材料、新文旅等首位产业，形成大员招商、驻点招商、专业招商、产业部门招商四位一体招商格局，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，在县域高质量发展上走在前做示范，不断开创现代化栾川建设新局面。

　　栾川风景秀美 王东慧 摄

　　栾川县产业招商方向

　　(一)首位产业

　　新文旅产业：顺应栾川新文旅发展趋势，努力打造“东有莫干山”“西有老君山”民宿品牌，重点围绕民宿集群、文创演艺、星级酒店、景区提升、露营地建设等文旅关联项目，开展对外合作，招募投资商、运营商，持续完善文旅产业要素配置，促进多业态发展。

　　钨钼新材料产业：聚焦钨钼高端新材料领域，通过与国内知名高校、国家重点新材料实验室合作，着力做好钨钼高端新材料延链、补链；聚焦尾矿综合利用，多途径解决选矿加工产生的尾矿废渣综合回收利用问题，发展绿色、循环经济，实现生态效益、经济效益两统一。

　　(二)特色产业

　　特色农业产业：围绕栾川丰富的旅游资源，依托“栾川印象”产业园建设，整合提升农产品资源，招募园区运营商，同时与乡村旅游相结合，做优做实特色农业产业。

　　医养康养产业：依托栾川良好生态资源和宜居宜养环境，招引专业康养运营、医养结合、养老一体化、智慧医疗等项目，夯实大健康产业基础。

　　中医药产业：依托叫河中药材交易集散中心、白土连翘种植及研发基地，招引中药材交易集散中心运营商、大型药企，致力于打造产地道地化、种植生态化、生产标准化、发展集约化、产品品牌化的中医药产业链，不断壮大中医药产业。

　　重点谋划推介项目

　　(一)栾川县老君山文商旅综合体项目

　　项目概况：本项目位于栾川县栾川乡七里坪社区，地处栾川县的东大门，与著名的老君山景区仅一路之隔。本项目通过融合文化、商业、旅游三大元素，旨在打造栾川县新的城市地标，提升区域旅游服务水平，促进经济发展，具有良好的市场前景和社会效益。项目总面积约1157亩。该项目共分4个片区，一是文商旅综合体：以商业为核心，涵盖餐饮、零售、娱乐等多种业态，打造一站式消费体验；二是特色水街片区：结合自然景观，打造具有地方特色的水街商业区，增强游客的沉浸式体验；三是精品度假酒店：提供高品质的住宿服务，满足游客的休闲度假需求；四是会员仓储超市：为本地居民和游客提供便捷的购物体验。

　　老君山文商旅综合体项目效果图

　　招商方向：一期特色水街、精品度假酒店及二期、三期建设全部面向社会招商引资。

　　(二)栾川县全民健身中心项目

　　项目概况：该项目位于栾川县栾川乡养子口村，是集全民健身、竞技训练、体育培训、文化娱乐、健身休闲、配套服务于一体的健身中心，占地124.9亩，建筑面积9.38万平方米，以养子沟河为界，分东、西两个地块建设。其中，东地块占地34.5亩，建筑面积6.28万平方米，主要建设游泳馆、地下车库、商业用房等；西地块占地90.4亩，建筑面积3.1万平方米，主要建设可容纳7200人的体育场和可容纳3000人的体育馆等。项目主要包含：1.体育商业综合中心；2.健身中心(游泳馆、室内篮球场、羽毛球场、配套乒乓球馆、台球馆等)；3.体育馆(篮球馆)；4.体育场(足球场、标准跑道)4个子项目。

　　招商方向：共分3个方面进行招商，一是项目商业部分，主要包含商铺、酒店等；二是体育场馆，主要包含游泳馆、篮球馆、足球场、羽毛球场、乒乓球馆、台球馆、健身房等,可以整体或某个单体场馆承租经营或合作运营管理；三是其他车位、充电桩和广告位等，主要采取出租经营的形式进行合作。

　　(三)白岩寺村古村落开发保护及利用项目

　　项目概况：白岩寺古村落开发保护及利用项目位于秋扒乡白岩寺村，该项目规划初想为结合白岩寺村“古树、古屋、古寺”的村落特质，以乡村美学为发展定位，打造以“禅娱交融、修身康养”为主题的“云上白岩”乡村旅游度假区。建设区域分南北两个片区，位于主干道北侧的为静禅片区，建设内容包括菩提静修庄园、菩提精舍、禅茶馆等。位于主干道南侧的为乐游片区，建设内容包括会议中心、乡村美术馆、民宿旅舍、民俗游园、主题餐饮、商业街区、霍比特小屋及山村民宿、青年养老院等。

　　秋扒乡白岩寺村古村落开发保护及利用项目实景

　　招商方向：目前对一期项目文旅业态植入及二期项目建设进行招商。

　　(四)栾川客运中心配楼商业运营(快捷酒店)项目

　　项目概况：栾川客运中心配楼商业运营项目位于栾川县庙子镇高崖头村，距洛栾高速下站口仅1.5公里。项目共由加油站、公交场站、客运汽车枢纽站三个子项目组成，总用地面积65054.35平方米，约97.58亩。目前主体已建设完成，正在进行外部装修。

　　招商方向：拟对客运中心商业配楼部分对外招商，可用于经营快捷酒店。

　　(五)“栾川印象”产业园项目

　　项目概况：“栾川印象”产业园项目位于栾川县庙子镇庙子村。项目占地共168.29亩，总建筑面积72190平方米，包括冷链仓库、农资仓库、综合办公楼、展示中心和5个生产厂房等10幢建筑及相关配套设施，目前已建设完工。

　　“栾川印象”产业园项目效果图

　　招商方向：厂房租赁、厂区运营。

　　(六)“鸾州渡”假日小镇项目

　　项目概况：“鸾州渡”假日小镇，紧邻栾川-老君山高速收费站，项目占地面积354亩，总投资6.2亿元，规划总建筑面积约8万平方米，一期将于2025年正式对外开放。作为栾川唯一规模性的高品质休闲度假目的地，项目拥有960米自然山林景观带，200亩草坪花海，1500米内水环游景观带，280米高颜值置景主街。项目依山而建、依河而生，从人文自然、在地文化与艺文商旅共生出发，融合山下宿集、水岸食集、渡口市集等业态，致力于打造一个高品质住宿、高颜值街区、高丰富夜生活的山野休闲度假目的地，构建栾川“山野新旅居+山水微度假”的新文旅综合体验空间，让游客在山水之中享受纯粹松弛感的高品质旅居慢生活。

　　招商方向：目前正在招募共创主理人。

　　(宋予辉 杨伊林 侯豫炯 李莎)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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