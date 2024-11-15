在洛宁县2306平方公里的土地上，青山环抱，碧水长流，山川锦绣，人文璀璨。河洛文化发祥地、“中国特色竹乡”、国家生态文明建设示范区、“中国生态旅游大县”……在这片古老而常新的土地上，人文历史与自然景观交相辉映，交织出一幅绚丽多彩的画卷。

洛宁县：延链育群兴产业 塑造发展新格局

在洛宁县2306平方公里的土地上，青山环抱，碧水长流，山川锦绣，人文璀璨。河洛文化发祥地、“中国特色竹乡”、国家生态文明建设示范区、“中国生态旅游大县”……在这片古老而常新的土地上，人文历史与自然景观交相辉映，交织出一幅绚丽多彩的画卷。

欣欣向荣的新洛宁

这里“矿藏富集”，黄金储量占全省十分之一、银储量超过全省三分之一、铅锌储量超过百万吨，属实是一方藏金埋银的宝地。

这里“物产丰饶”，苹果种植面积全市第一、文玩核桃产量全国第一、金珠沙梨全国唯一，叫响了特色农业品牌，也让越来越多的群众鼓起了钱袋子。

这里“处处是景”，山川岭塬、河湖潭涧，地貌特征齐全。走进洛宁，就走进了风光秀美的山水画卷，洛河穿境而过，涧河星罗棋布，西子湖碧波万顷；神灵寨、嶕峣山、全宝山、秦王寨群山环抱，能远观赏景，更能攀登穿越；五大塬的特色地貌，赋予洛宁农产品的优越品质，也造就了一望无际、气势磅礴的大地景观。

风光旖旎的西子湖

得天独厚的生态、远近闻名的美食……这些无一不是推动洛宁高质量发展的底气所在、力量之源。

“世外桃源”爱和小镇

近年来，洛宁县依托“南部生态发展区”资源禀赋，紧抓开放招商战略机遇，以“项目为王、产业为基、创新为要”为导向，锚定“融入全国统一大市场、构建开放型经济新格局”目标，推动招商引资量质齐升，为县域经济高质量发展注入强劲动能。2024年，洛宁县以争先之志拼经济、以创新之策破难题、以务实之举惠民生，交出了高质量发展的新答卷。全县新签约亿元以上项目22个，总投资84.6亿元。

2025年，洛宁县将围绕“124331”工作布局，聚焦产业链升级、平台化招商、特色化突围，力争全年新签约千万元以上项目40个，其中亿元以上项目25个，全力打造洛阳南部生态产业新高地，夯实现代化洛宁建设的根基，助力洛阳积极融入全国统一大市场。

1 点“绿”成金 生态优势产业高质高效发展

立足“南部生态发展区”定位，洛宁县以绿色作为发展的底色，推动生态资源优势向产业发展优势转化。

洛宁县围绕现代农业、文化旅游等生态友好型产业推进外出招商与接待客商考察工作，积极对接江苏、浙江、福建等地龙头企业，成功签约生物固体肥料生产、香椿产业综合开发等项目。依托金珠沙梨、苹果、酸枣等特色农产品，以及西子湖优质水资源，加快布局功能食品、休闲饮料等绿色食品产业链，打造农副产品精深加工产业集群。

全自动智能苹果分选线

2025年，洛宁将进一步放大生态优势，谋划实施投资1.2亿元的苹果精深加工、1.1亿元的中草药产业园等项目，并依托淡竹资源招引竹筒食品、竹签竹串企业，打造“洛宁竹韵”特色品牌，推动更多优质生态产品走向全国市场。

2 链式思维 主导产业持续迭代升级

聚焦家居铅笔、绿色食品等主导产业，洛宁县以“延链补链强链”为抓手，推动产业链与创新链深度融合。

洛宁县紧盯浙江庆元铅笔产业外迁机遇，签约多功能彩色铅笔项目，并依托杨木资源优势布局铅笔软化板生产，初步形成铅笔制造产业集群。在家居领域，推动三环智慧家居项目落地，带动智能全屋定制产业链升级。在绿色食品领域，签约功能饮料生产等项目，进一步延伸特色食品产业发展链条。

恒晨文具铅笔厂生产线

2025年，洛宁将深化链式招商。聚焦家居铅笔产业，加快投资1.5亿元的三环智慧家居生产、投资1.1亿元的千艺铅笔及软化板生产等项目签约，联动上下游企业，打造家居铅笔产业集群。聚焦绿色食品产业，瞄准辣椒深加工、农副产品物流产业园建设等领域，推动功能食品、预制菜生产项目落地。聚焦新能源赛道，抢抓“双碳”机遇，推进投资5.6亿元的新型化学储能电站、20亿元风力发电项目签约，构建“风光储”一体化能源体系。

3 开放合作 “双向奔赴”激活发展强动能

洛宁县以高水平对外开放赋能高质量招商，构建“走出去+引进来”双向发力格局。

该县积极参与漯河食品博览会、省投洽会、世客会等重大活动，组织洛阳牡丹文化节招商攻坚行动，吸引百余家企业、客商来洛宁考察，签约项目覆盖现代农业、文化旅游等多个领域。

金珠沙梨深加工产品

2025年，洛宁将创新开放合作模式，强化城投、农投、明珠三大平台公司市场化招商职能，探索资本招商、股权招商新模式。依托洛阳牡丹文化节、投洽会、豫商大会等重大节会活动，开展长三角、珠三角地区“一对一”精准对接，推动一批产业项目落地。支持三环华兰、蓝斯利科技等本土企业做大做强，吸引上下游配套企业集聚，形成“引进一个、带动一批”的链式效应。

4 机制创新 全域联动打造营商强磁场

为提升招商质效，洛宁县深化体制机制改革，构建全域协同招商“一盘棋”。

该县建立“开发区+工业信息化和商务局”双牵头机制，多次召开招商项目推进会，动态跟踪签约项目进展，确保项目“招得准、落得稳”。持续深化“万人助万企”“放管服效”改革等，优化政策供给，用暖心服务培育发展沃土。

2025年，洛宁将严格落实领导分包、专班推进、定期调度等推进机制，加快重点项目建设进度。进一步优化服务生态，强化统筹协调，压实乡镇招商主体责任。推行“签约即服务、落地即保障”全周期服务，破解土地、用工等要素瓶颈，以高效、优质、公平的营商环境撬动发展的磁吸效应。充分发挥互联网平台优势，探索“云招商”常态化模式，通过线上推介、云端签约等方式拓宽引资渠道，以数智化赋能招商引资，以精准化助推项目联姻。

从“生态资源”到“产业动能”，从“链式思维”到“开放突围”，洛宁将以“云”为媒、以“链”为基、以“质”取胜，奋力书写开放招商的“洛宁答卷”，构筑产业发展新格局，为洛阳建设国家创新型城市贡献县域力量！

塬野铺金迎远客，青山叠翠绘宏图。欣欣向荣的洛宁县诚挚邀请四海宾朋前来共享发展新机遇，携手共书发展新篇章！

宁宣 文/图

2025年洛宁重点招商项目

1.洛书文化综合开发项目

该项目总投资10亿元，位于洛宁县长水镇，主要依托“洛出书处”、龙头山、玄沪河等遗址景点，谋划研学体验、乡村游览等五个板块。计划在“洛出书处”核心区建设洛书文化展示中心、九州九坊特色展厅等；在龙头山周边规划建设大禹文化主题公园；在镇区南部、洛河北岸规划建设精品民宿、特色餐饮、休闲购物一条街；在洛河禹门河至长水段，规划建设洛书文化光影秀、洛河漂流、竹筏观光夜游等水上娱乐项目。利用沉浸式体验，通过触控交互、体感交互、动态投影、全息成像、多通道投影拼接融合技术等展示河洛文化。

2.金门绿竹园综合开发项目

该项目总投资5亿元，位于洛宁县陈吴乡金门绿竹园，依托现有的270亩原生态淡竹林，规划建设旅游服务接待中心、特色文化小吃一条街、“四面五园竹”演艺广场等，策划主客互动的实景演艺和竹编技艺体验活动，同时建设以竹文化为特色的精品民宿。

3.休闲食品产业园项目

该项目总投资5亿元，拟选址洛宁县先进制造业开发区，计划占地200亩，主要利用洛宁丰富的农副产品资源优势，建设以食品生产为主的专业园区，规划进驻有机杂粮精深加工、特色水果精深加工、优质肉制品生产加工、果蔬脆片生产等方面项目。

4.办公酒店家居生产项目

该项目总投资5亿元，拟选址洛宁县先进制造业开发区，占地150亩，主要利用洛宁林木资源优势，依托县内板材企业生产的刨花板、颗粒板等产品，建设酒店家居、办公家居、养老机构家居生产线。

5.预制菜产业园项目

该项目总投资4亿元，拟选址洛宁县先进制造业开发区，占地150亩，主要利用洛宁丰富的农副产品资源和优质的劳动力资源，建设集生产、加工、销售于一体的预制菜全产业链产业园。

6.竹筒系列食品生产项目

该项目总投资2亿元，拟选址洛宁县先进制造业开发区，计划占地60亩，主要利用县内丰富淡竹资源，生产竹筒饭、竹筒粽子、竹筒饮料等特色休闲食品。

7.多用途铅笔生产项目

该项目总投资3亿元，拟选址洛宁县先进制造业开发区，占地80亩，主要利用洛宁林木资源优势，建设集铅笔板生产、铅芯生产、铅笔制造等于一体的铅笔、画笔、眉笔生产项目。

8.艾草制品深加工项目

该项目总投资2亿元，拟选址洛宁县先进制造业开发区，计划占地60亩，主要利用洛宁县丰富的艾草资源优势，建设艾草制绒制条生产线，医用卫生消毒产品及喷剂、贴剂、膏剂生产线，药食同源食品类及化妆品类生产线，日用品及艾绒家纺类生产线。

9.洛宁县黄金工业游项目

该项目总投资2亿元，依托洛阳市坤宇矿业有限公司废弃的矿洞及旁边的乌龙沟水库，拟建配套设施包含地上停车场约20亩、充电桩2个、500平方米接待中心1个、200平方米公厕1个、黄金博物馆、紫金矿业观光工厂、淘金奇趣乐园、金品休闲生活街、黄金时光度假村、景阳文创金街，建成后将会是洛阳市唯一的黄金文化观光地。

联系单位：洛宁县工业信息化和商务局

招商热线：0379-66261900

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