汝阳县：聚焦三大主导产业 招商引资高位推动——奏响现代化汝阳高质量发展时代最强音

过去的一年，汝阳作为河南省营商环境先进县，县委、县政府锚定“大抓项目、大抓产业”，确立“6+6工作机制”，全面实行“一窗受理、一站办结”政务服务模式，实施项目全流程提速工程，深化“承诺制+标准地”改革，“落地即开工、开工即绿灯”，配套“联企助企”专班跟踪服务，全年实现招商引资、建设效能、储备势能三个新突破，形成“落地一批、建设一批、储备一批”的梯次发展新格局。

聚焦三大主导产业招商引资高位推动——奏响现代化汝阳高质量发展时代最强音

过去的一年，汝阳作为河南省营商环境先进县，县委、县政府锚定“大抓项目、大抓产业”，确立“6+6工作机制”，全面实行“一窗受理、一站办结”政务服务模式，实施项目全流程提速工程，深化“承诺制+标准地”改革，“落地即开工、开工即绿灯”，配套“联企助企”专班跟踪服务，全年实现招商引资、建设效能、储备势能三个新突破，形成“落地一批、建设一批、储备一批”的梯次发展新格局。

2024年，全县营商环境向好向优，招商引资见行见效，制定重点产业链招商引资图谱，全年签约亿元以上项目28个，总投资额91亿元，其中签约亿元以上风口产业项目6个。在全省举办的“三个一批”活动中，该县被认定签约重大项目13个，总签约额68.3亿元，全县新签约亿元以上项目开工率100%，超额完成市定目标任务，为全县经济高质量发展蓄势赋能。

抓创新 促转型 优化发展环境机制

汝阳县立足“洛阳半小时、郑州一小时”经济圈，以“两纵十横三环线”立体交通网为牵引，构建现代化综合交通体系。铁路运输提质增效，焦枝铁路贯通南北，呼南高铁焦洛平段建设全面铺开；公路网络扩容升级，二广、宁洛高速纵贯全境，G344东灵线、S240济邓线改建工程全线通车，嵩汝、沁伊、永灵3条高速即将开通，立体交通优势加速转化。同步布局现代物流体系，京东数字物流产业园开工建设，大通道、大物流、大产业互促共生。开发区成功跻身国家新型工业化产业示范基地，规划面积扩容至13.77平方公里，形成“南北双园”协同发展格局，水电气暖等基础设施全面覆盖。

先进制造业开发区一隅

优化营商环境，提高行政效率汝阳县牢固树立“大抓项目、大抓产业”工作导向，95个省、市、县重点项目实行县级领导分包制，六组六专班发挥牵头抓总作用，统筹协调、重点突破，新开工项目39个、在建项目48个，完成投资105亿元，“谋项目、上项目、干项目”氛围日益浓厚，项目建设成效显现。该县持续营造一流营商环境，因地制宜，精准招商，全面对接客商资源，精心谋划招商活动，积极搭建交流合作平台，县主要领导坚持带头招商、高位推动，确保项目从签约到投产无缝衔接，精准破解企业难题。落实“有求必应、无事不扰”服务准则，设立“企业宁静日”保障生产零干扰，政务服务效率连续两年位居全市前列。

中建材(洛阳)新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目生产线

优化产业布局，强化集聚效应汝阳县抢抓产业变革机遇，以“强链补链延链”为路径，聚力构建硅基材料、玄武岩纤维、四新产业、智能装备四大特色集群，全面激活县域经济新动能。一是打造硅基材料产业园。依托中建材、耀华玻璃等央企品牌，重点引进光伏玻璃、电子级玻璃纤维等高端项目，深度嵌入全省新材料产业链。二是布局玄武岩纤维产业园。依托中国化纤协会玄武岩纤维分会及21亿吨的玄武岩资源优势，贯通“矿石提纯—纤维拉丝—复合材料”全产业链，建设国家级纤维产业基地。三是培育四新产业园。瞄准新产业、新模式、新引擎、新赛道，重点培育钼钨锡铟等前沿领域，依托瑞金电子、博鸿新材等企业博士研发团队，定向引入专精特新企业，构建“金属提纯—精深加工—终端应用”创新链条。四是构建智能装备产业园。依托云聚互联、三永科技等企业，着力推动传统产业“智改数转”，形成“智能工厂+工业设计+智慧物流”全链生态。目前，通过实施“链长制”精准招商“一园一策”专项扶持措施，汝阳已形成龙头企业引领、配套企业云集、创新要素汇聚的产业新生态。

深挖产业潜能，精准靶向招商汝阳县以“数据筑基、链式跃升”为路径，系统实施产业资源大普查，编制《产业家底图谱》《企业信息图册》及光伏玻璃等5大产业链招商图谱，建立覆盖300余家企业的动态数据库，精准谋划52个产业项目，构建“数据导航—项目落地—生态赋能”全周期招商体系。靶向发力实现招商引资新突破、建设效能新突破和储备势能新突破，县主要领导带队赴重点区域靶向招商12次，成功引进多个重大产业项目，兴荣机械、铜基再生等项目创下“当月签约、次月供地”新速度。组建专业招商尖兵团队，与台玻集团等9家新材料、智能装备等龙头企业达成合作意向，总投资突破百亿元。

洛阳鸿路钢构汝阳基地2024年的产量已经达到33万吨

抓项目 促发展 壮大经济支撑力

汝阳县抢抓产业变革机遇，以“链式思维”擘画新材料产业发展蓝图，坚持把创新落到产业上、产业落到风口上，围绕新材料、康养文旅、杜康白酒三大主导产业，把准趋势、发挥优势，以创新谋发展、以转型求突破，大力发展新质生产力，实现产业强县、产业富民。

新材料产业：该县锚定工业发展“369”工作举措(“3”硅基材料、玄武岩、钼钨锡铟3条新材料产业链；“6”力争完成年度工业投资60亿元以上；“9”工业总产值增速达9%)，促进新材料产业引领传统制造业，成为新的经济支柱，把新材料产业做到“强链”与“科技”同行，以科技创新为驱动，加快打造区域新材料产业高地。硅基材料产业。编制《汝阳县硅基材料产业发展规划》强化顶层设计，以中建材光伏玻璃、耀华玻璃、优克玻璃等龙头企业为牵引，积极对接电子玻纤项目，强化上下游企业集聚，打造年产值超50亿元的硅基新材料产业带。玄武岩纤维产业。构建玄武岩纤维“研产用”创新体系，建成产业研究院及中试基地，年产500吨玄武岩纤维生产示范线建成投产，设备技术国内领先，填补行业空白。钼钨锡铟产业。当前总规划385.95亩的新材料产业园正加速成型，一期89.34亩项目已签约7家高新技术企业，预计2025年7月竣工，二期、三期正有序推进。未来，将形成“硅基材料+玄武岩纤维+钼钨锡铟”三产齐发的产业集群格局，全面激活县域经济高质量发展新动能。

康养文旅产业：汝阳县立足“伏牛山康养旅居目的地”战略定位，坚持康养文旅“251”工作举措，以内容创新为驱动，构建“资源活化—项目攻坚—品牌塑造”发展闭环，按照“一城四区”发展布局深入推进康养与文旅、农旅、酒旅等多业态融合，把康养文旅做到“资源”与“市场”的结合。深耕两大“特色”，聚焦温泉、艾灸两大特色资源，打造豫西温泉理疗中心和艾灸康养示范基地，培育“温泉养生+艾草疗愈+康养度假”融合业态；驱动两个“引擎”，以西泰山、前坪龙湖两大度假区提质升级为引擎，推进实施广成苑温泉酒店等22个文旅项目，打造携程高端民宿等12家主题酒店集群，形成“山水民宿+艺术村落+星级酒店”立体矩阵；强化两个“抓手”，以品牌、营销为抓手，依托“中国美丽乡村旅游精品线路”、“生态伏牛”一号旅游公路等国家级称号的影响力，构建“醉艾汝阳·泉浴康养”全域旅游IP体系，搭建“文旅推介+非遗传承人+网红达人”传播平台。目前，“春赏花、夏避暑、秋采摘、冬养生”的全季、全域旅游体系正加速成型，让汝阳四季皆可游，全域有美景。

文旅融合激活山水密码

杜康白酒产业：汝阳县紧扣“豫酒振兴，杜康先行”战略机遇，让“酒祖”之名“实至名归”，依托主体功能区规划，打造杜康美酒核心产区，实施“全域杜康家园”建设，培育消费新场景。

以“历史文脉传承链、品质升级创新链、产业集群发展链”三链协同重塑产业标杆，构建“一河一村两区两园两基地”发展格局，把杜康白酒产业做到“传承”与“创新”融合。推动智造升级。实施“品质革命+数字转型”双轮驱动，成立白酒协会构建标准化体系。启动南厂区3条生产线建设，扶持、规范、提升中小微白酒企业，坚持品质第一与唯一，以理念创新为驱动，不断擦亮杜康“金字招牌”。推动集群增效。整合周边30余家酒厂资源，激发创新、创造活力，抓好“杜康+”综合体、玄武庄温泉等项目建设，力争杜康白酒产业在省内白酒市场份额提高至15%、年销售收入奋力冲刺40亿元目标。

抓实干 促提升 同频共振同向发力

汝阳县委、县政府团结带领全县上下坚持“稳”字当头、稳中求进，“实”字为要、实干争先，主导产业稳步发展，改革开放持续深化，民生保障不断增强，现代化汝阳建设迈出了坚实步伐。将2025年定为“项目攻坚年”，按照“13345”工作思路，在明确目标、统一思想中加力追赶，在“大抓项目、大抓产业”中加速奔跑，坚持着眼长远，在同频共振、同向发力中开新局、谱新篇。

全县围绕洛阳南部生态发展区定位，依托北部产业、中部城镇、南部生态主体功能区规划，着力推动生态优势转化为发展优势，资源优势转化为经济价值，走好分类发展、聚焦发展、绿色发展的高质量发展新路子，全力以赴加快建设活力汝阳、美丽汝阳、幸福汝阳。以新材料、康养文旅、杜康白酒三大主导产业为发展重心，以项目建设为支撑，以产业发展为动力，下大力气把潜力变为实力、特点变为特长、优势变为胜势，以单点突破引领集群共进、带动整体提升，构筑具有汝阳特色优势的现代化产业体系。

坚持“走出去”与“引进来”相结合，在项目招引上实现更大突破。要成为谈判家、外交家、演说家，积极开展定向招商、精准招商、产业链招商，进一步拓宽招商渠道，主动对接一批有投资意向的企业，充分展示汝阳的发展优势、投资优势、政策优势，让优质项目落户汝阳，切实提高招商引资成效。好的营商环境是竞争力和生产力，要全面优化营商环境，强化金融、土地、能源等要素保障，提升交通、通信、厂房等硬件水平，当好“店小二”“服务员”。

征程万里风正劲,扬帆起航恰逢时。下一步，汝阳县将进一步优化企业发展环境，多领域开展精准对接，多渠道加强统筹协调，多途径挖掘外资项目，强化项目跟踪服务，营造亲商安商良好氛围。认真完善产业招商图谱，围绕新材料、玄武岩等优势产业，细化产业招商方向，谋划相关产业项目，打造一批高成长性的新产业新赛道，以更大力度发展新质生产力，以更强决心壮大经济支撑力，奋力开创现代化汝阳高质量发展新局面。

吴会菊 李世宽 文/图

汝阳县2025年重点推介项目

一、新材料产业推介项目

●硅基新材料产业项目：依托丰富的石英砂、玄武岩、石灰石等矿产资源和现有产业基础，聚焦节能安全玻璃、硅基新能源、硅基显示材料、玻璃纤维四大重点领域，招引上下游企业，全力推进硅基新材料产业蓬勃发展。

●玄武岩产业项目：汝阳县玄武岩储量丰厚，依托中国化纤协会玄武岩纤维分会成立玄武岩产业研究院，招引行业龙头企业，建设玄武岩纤维原料供应基地、玄武岩纤维拉丝生产基地，形成完善的玄武岩产业链，打造集研发、生产、加工、销售、服务于一体的高端化、智能化、绿色化产业园区。

●新材料产业园项目：项目总规划用地面积385.95亩，建设厂房23栋，配套办公研发综合楼2栋及仓储建筑1栋。一期规划占地面积89.34亩，建设厂房7栋。园区设立生产加工、研发创新、仓储物流、展示交易、综合服务五大功能区。拟以新材料产业为核心，重点招引硅基、玄武岩、钼钨锡铟等风口企业，全力打造豫西地区规模最大的复合型新材料产业园。

二、康养文旅推介项目

●艾灸康养小镇项目：依托该县天然艾草资源及河南三才艾业、舒尔康艾制品等龙头企业，把天然艾草的疗养功能和民宿功能结合起来，建设艾灸和康养结合旅居基地。将中医药文化与旅游资源相结合，研发以艾灸养生保健、中医艾灸治疗为特色的康养旅游产品，建设艾灸养生店、康养体验馆、艾灸培训基地、医疗研发馆等多方位艾草主题康养集群，打造集艾灸康养、旅游、文化体验于一体的艾灸康养小镇。

水库之畔的携程度假农庄

●温泉康养旅游项目：依托汝阳县城关镇、陶营镇、小店镇、付店镇地热资源，借助广成苑温泉酒店、玄武庄温泉酒店，开发各类温泉养生服务和产品，建设独具汝阳特色的温泉民宿，实现“温泉康养”从单一的休闲住宿发展到复合型的娱乐休闲与温泉疗养相结合的康养新模式。围绕温泉康养酒店打造周边其他多种休闲娱乐服务，建设综合性温泉康养旅游项目。

杜鹃花开笑迎宾朋

三、杜康白酒推介项目

●“杜康+综合体项目”：以塑造杜康白酒文化为核心，以品质、品牌、营销为支撑，走“龙头带动、多元化发展”之路，依托“一河一村两区两园两基地”布局，加速推进“11222‘杜康+综合体项目’”，拟建设杜康特色小镇；打造独具特色的杜康酒文化酒庄、酒店、酒文化街区。建设国家级白酒庄园、酒巷、酒庄、散酒连锁店、体验店等沉浸式消费场景。建设文旅体验项目、工业旅游基地及研学基地，创建国家星级旅游景区，打造一批“酒+”生态旅游、乡村旅游的精品路线。拟建设杜康古酿作坊一条街、杜康历史展览馆、酒香卤肉小吃美食街、杜康造酒体验园，不断壮大杜康白酒产业，打造杜康美酒河特色产区，弘扬杜康白酒文化，擦亮“杜康”历史名片。

●杜康白酒生产基地项目：依托杜康白酒产业发展规划，围绕白酒产品，建设白酒生产线，打造杜康白酒产品，为现代人提供追求健康生活的新选择，满足健康白酒市场需求。

联系单位：汝阳县招商局

招商热线：0379-68258117

邮箱：ryxrmzfzsb@163.com