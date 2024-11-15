宜阳县：产城融合绘新卷 富强宜阳启新程

春染洛河岸，风起向未来！

产城融合绘新卷 富强宜阳启新程

宜阳县锚定“三高四最”擘画高质量发展新图景

春染洛河岸，风起向未来！

沿洛宜快速通道一路向西，景随路转、满目生机：65公里洛河生态廊道河清岸绿，赏景健身好不惬意；24平方公里先进制造业开发区内企业林立，智能工厂生产火热；格兰云天大酒店、双椒融合产业园主体完工、崭露头角……宜阳县正踏着春的节拍铺展产业新画卷、阔步开启新征程。

近年来，宜阳县锚定“宜居宜业富强宜阳”建设总目标，践行“三高四最”工作路径，以链式发展的产业筋骨、精雕细琢的城市肌理、三产融合的田园诗话、开放包容的营商生态，在河洛大地上勾勒出一幅产城共兴、城乡融合的壮美图景，努力在县域经济社会高质量发展的时代浪潮中奋勇争先。

链式发展 加快构建现代化产业体系

向新而行，链式发展，宜阳在行动！

近年来，宜阳县围绕培育和发展新质生产力实施“133”行动，推动首位产业聚势、传统产业焕新、未来产业培育，做实科技创新、对外开放、资本运作“三项支撑”，加快构建现代化产业体系。

总投资60亿元的航空航天智创产业园设备进场、逐步投产，航空航天动力基地项目顺利签约动工，首位产业总产值同比增长9.5%，“一心两区”首位产业格局初步形成……宜阳县首位产业——航空装备产业正迎“风”而起、聚链成群。

市民服务中心

“我们深入对接链主企业，精准招引设计研发、精密加工等上下游、左右链关键配套企业，着力打造全国一流、配套齐全、标准最高的航空装备生产制造基地。”宜阳县先进制造业开发区相关负责人表示，开发区目前已集聚上海交大、航辉新材料、中机华远等航空装备上、中、下游产业链协同发展企业70余家，加速形成“楼上楼下就是产业链、园区内就是生态圈”的闭环链条。

首位产业加速起势，带动宜阳县传统产业焕发新机，未来产业前瞻布局——

总投资42亿元的青岛啤酒等29个“三大改造”项目竣工投产；黄河同力等重点企业实现产能恢复、动能升级，产值平均增幅10%以上；前进民爆牵头组建洛阳市新型民爆器材及智能制造产业研究院，实现县域研究院零的突破……

前瞻布局低空经济、新能源等未来产业，宁德时代新能源基地、源网荷储一体化等项目相继落地，成为推动科技创新和产业创新深度融合的重要抓手……

澎湃的产业发展动能正加快转化为新质生产力的“增量”，成为宜阳县经济高质量发展的重要基石。

双椒融合产业园

精雕细琢 打造宜居宜业品质新城

悠悠洛水自西向东穿城而过，洛河北岸，格兰云天大酒店正在进行外立面施工收尾，百米高的建筑主体巍然耸立，在晨光中熠熠生辉；宜阳县市民服务中心、“一场两馆”等城市综合功能体沿对岸一字排开，两岸遥相呼应，蔚为壮观，共同串联出业兴城美的品质宜阳。

近年来，宜阳县紧紧围绕市委城市提质“351”工作举措，抢抓全省新型城镇化试点有利机遇，一体推进城市品质提升、城市治理、文明创建，促进人口集中、产业集聚、功能集成。

宜阳县先进制造业开发区一角

功能品质焕彩提级。宜阳县通过新伊高速公路、渑栾高速公路宜阳段，前进立交、红旗大道对接开元大道等重大工程，积极承接洛阳中心城区功能疏解和产业转移；有序推进总投资29亿元的城市提质“两建设、三改造”项目，实现星级酒店“涅槃重生”，梦巢智慧岛、见鹤污水处理厂、青年财富广场欣欣向荣，“一河两岸”同频共振，不断提升城市功能品质；实现七彩童话·动物王国获评国家4A级旅游景区，带动文旅“火起来”。

城市管理不断优化。宜阳县全域推进城市精细化管理，建好用好数字化城市管理平台，开展交通秩序大整治等专项行动，高效完成60条背街小巷空中缆线整治，推动城乡生活垃圾无害化处理率达到100%，全力“绣”出城市精细化管理新天地。

文明家园共建共享。宜阳县瞄准物业管理、环境治理等“小切口”，精准施策、贴心服务，有效办好群众关心的“关键小事”；开展“建设文明家园”等主题活动2500余场，推动群众文明素质不断提升，营造共创文明、共建家园、共享美好的浓厚氛围，文明新风劲吹。

三产融合 建设民富村强和美乡村

春潮涌动，沃野流金。走进宜阳县的乡村，麦浪翻涌的北部产业区、药香弥漫的南部种植带、游人如织的近郊文旅打卡地、沿路成链的肉牛养殖带交相辉映，业兴、村美、人和、共富的乡村振兴全景图徐徐展开。

近年来，宜阳县以富民强村为主线，以改革创新为动能，推进三产融合，在产业升级、生态提质、治理增效中蹚出乡村振兴新路径。

夯实粮食安全基本盘。宜阳县万亩高标准农田示范区实现智能灌溉系统精准滴灌，植保无人机往来巡田，夏粮、秋粮产量分别增长6.6%、2.7%，成为“藏粮于地、藏粮于技”的生动证明。

崛起特色产业新高地。宜阳县通过“土地流转+高标准农田+特色产业”发展模式建成万亩灌区等现代农业载体，推动15万亩麦椒、中药材种植和9万头肉牛养殖全链升级，实现农业增加值达46亿元，让传统农业焕发新生机；申报认证12个绿色食品、2个全国名特优新农产品和2个省级农业品牌，擦亮“生态招牌”；精心打造杏花村“村企共建”窑洞民宿、“月亮湾”星空营地等30余个农文旅融合项目，奏响“三产融合、以农促旅”协奏曲。

九创产业园

打造乡村建设新标杆。宜阳县以全省供排水一体化试点为契机，建成覆盖73%村庄的污水处理体系，实现3800座无害化卫生厕所“建管并重”智慧运维；新建农村公路40公里，投用250个乡里中心，迈出城乡融合发展铿锵步伐。

激发基层善治新活力。宜阳县通过农村产权交易平台完成4550万元资产流转，在76.3%的行政村设立金融服务站，涉农贷款余额稳居全市榜首；通过“三变改革”盘活“两闲四荒”资源，实现全县集体经济收入达1.17亿元，13个村集体经济收入突破百万元大关，走出基层治理新路。

优化环境 擦亮开放招商亮丽名片

近年来，宜阳县抢抓机遇，通过优化政务服务、强化要素保障等多维度举措推动营商环境持续优化，助力项目建设，为县域经济高质量发展注入强劲动力。

强化项目引领，夯实发展基础。宜阳县2024年实施重点项目33个，总投资达437.6亿元，其中12个项目入选省重点项目，数量居全市第一；实施重点项目大攻坚行动，加速推进恒嘉锻造、高标准农田等11个在建项目，实现洛特轴承扩建、瑞辰木业等13个项目顺利开工，恒润冶金二期、碳基波水等20个项目基本竣工；滚动实施十四期“三个一批”项目108个，开工率、投产率、达效率均居全市前列，为经济高质量发展打下坚实基础。

抓好要素保障，集聚各类资源。宜阳县制订“优质存量做增量”企业倍增计划，健全领导分包、专项督导等机制，保障项目建设用地1697亩，配套人才住房894套，争取各类资金36.9亿元，新增市场主体6680家，吸引1.5万名人才就业，工业投资、民间投资分别增长64.2%和16.2%。在全市“市场主体评议营商环境”活动中，宜阳县居七县榜首。

推动政务提效，持续优企惠企。宜阳县以“高效办成一件事”为目标，推动所有政务服务事项进驻市民服务中心，设立“绿色通道”、“涉企执法”投诉等特色窗口，创新“一次性告知”服务模式，推出20个“高效办成一件事”服务事项，实现2076个政务服务事项“最多跑一次”；通过解决企业个性问题293个、发放贷款19亿元，有效推动总投资81亿元的25个项目签约进驻，13家优质企业进入上市后备资源库，显著提升政务服务效能。

洛水汤汤，奔涌向海；开放大潮，激荡山河。

宜阳，正用链式集聚的产业筋骨托举起发展雄心，用精准精细的城市更新雕琢出民生愿景，用三产融合的乡村振兴描绘着共富图景，用持续优化的各类服务诠释着营商诚意，以更加昂扬的姿态在高质量发展的浩荡长卷中书写新的时代传奇！宜宣文/图

2025年宜阳招商方向

(一)航空装备产业

1.产业现状航空装备是宜阳县的首位产业，宜阳正高标准建设总规划面积5000亩的航空装备产业“一心两区八园”，目前进驻空导院、湖北航天化学技术研究所、航辉新材料、航准精密等航空装备企业70余家。

2.招商领域航空航天特种材料、装备整装、精密加工、发动机、制导控制系统、机载设备与电子元器件、无人机、电动垂直起降飞行器、轻型飞机等。

(二)高端轴承产业

1.产业现状宜阳县轴承产业园占地1300亩，集聚轴承企业50余家，拥有各项专利130余个，形成了涵盖轴承装备制造，轴承材料、轴承零部件、轴承组装及成套轴承研发、测试、生产等完善的全产业链条。众悦轴承、洛特轴承产品应用于神舟飞船、探月工程等领域。

2.招商领域轴承设备、轴承部件、精密锻造、高铁轴承、航空航天轴承、汽车轴承及风电轴承、机器人轴承等。

(三)休闲食品产业

1.产业现状宜阳县休闲食品园区规划占地1530亩。园区进驻青岛啤酒、源氏食品、大张食品等食品加工及相关链条企业30余家。

2.招商领域烘焙、饼干、膨化食品等食品加工；罐头及果类饮料加工等；花椒、中药材、特色果蔬等农产品深加工。

(四)新材料产业

1.产业现状宜阳县已进驻洛铜、海普半导体、航辉新材料、迈格镁业等新材料企业30余家，形成了有色金属材料研发、延压加工、铸造成型、精密加工等产业链，激光焊接、热处理、表面处理、装配、检测等配套齐全。同时，宜阳县成立上海交大洛阳特种材料研究院，与知名院所开展“产学研用”深度合作。

2.招商领域铜、镁、钛、碳纤维及铝合金等新材料，前沿新材料，高性能纤维及复合材料等。

(五)文旅文创产业

1.产业现状宜阳县文旅文创产业从“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”四个方面持续发力，围绕培育洛水昌谷、灵山秀水、七彩童话·动物王国、汉唐驿城、西游圣境等五大文旅品牌，大力发展文化游、体育游、养生游、生态游、工业游五大旅游业态，持续叫响“这么近，那么靓，周末来宜阳”文旅名片，打造“宜阳不一样”沉浸式文旅目的地，创建国家级全域旅游示范区。

2.招商领域民俗文化村、观光采摘园、休闲度假农庄及农家乐、康养、高科技示范园区等文旅融合项目。

(六)高端民宿产业

1.产业现状宜阳县围绕“四山一谷”，推进高端民宿建设和现有民宿转型升级，打造了香鹿山镇高端民宿产业集群、锦屏镇杏花村环见鹤湖高端康养民宿窑洞集群、花果山乡承恩居高端民宿、三乡镇三乡驿民宿研学和洛水昌谷特色小镇民宿集群等高端民宿集群。

2.招商领域优秀民宿运营商、经验丰富的民宿投资建设者、提升民宿运营效率的专业团队及具备丰富管理和运营经验的民宿管家。

(七)体育产业

1.产业现状宜阳县紧紧围绕打造“休闲宜阳、运动之城”总目标，充分利用独特的山水资源优势，打造中国高标准的皮划艇激流回旋赛道、符合国家标准的静水皮划艇基地、国家级射击射箭基地，以承办大型赛事为载体，积极探索“体育+文旅”融合发展新路，突出“赛事搭台、活动引流”“一人参赛、多人消费”的“体育+旅游”新模式，以体育赛事带动第三产业发展、文旅火爆，将体育赛事“流量”转化为文旅消费“留量”和经济发展“增量”，体育产业已经成为宜阳县经济增长新亮点。

2.招商领域以国家体育产业示范基地为依托，积极引进体育装备制造业项目、体旅融合项目、智慧体育项目、科学运动项目、水上运动及冰雪运动等五大体育产业项目。