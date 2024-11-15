伊川县：国色天香聚伊川 合作共赢谱新篇

伊川县，是洛阳市的工业大县、农业大县、人口大县，紧邻世界文化遗产龙门石窟，总面积1059平方公里，下辖13个乡镇2个街道367个行政村(社区)和1个省级先进制造业开发区，总人口93.5万，常住人口78.36万。

相遇牡丹·发展伊川

国色天香聚伊川 合作共赢谱新篇

花“漾”伊川·魅力之城

伊川县，是洛阳市的工业大县、农业大县、人口大县，紧邻世界文化遗产龙门石窟，总面积1059平方公里，下辖13个乡镇2个街道367个行政村(社区)和1个省级先进制造业开发区，总人口93.5万，常住人口78.36万。

伊川县按照“全国重要的新材料产业创新绿色发展示范基地、河南省现代农业发展引领区、洛阳国家物流枢纽的重要节点、洛阳近郊生态旅游目的地、宜居宜业幸福美好家园”发展定位，坚持“11345”发展战略和“2+3+N”现代工业体系，争取2030年经济总量突破千亿级大关。

智能装备产业园

交通区位优越。郑卢高速穿境而过，距洛阳机场仅30分钟车程。距离洛阳市区仅20分钟车程，焦枝铁路在伊川设有站场，新规划的三洋铁路、呼南高铁焦洛平段、洛万铁路均在伊川设有客货站，G36盐洛高速、G55二广高速、S96洛栾高速、S97新伊沁高速形成闭环，拥有6个出入口，是全省乃至全国少有的高速绕城县。

基础设施完善。水、电、气、暖基础设施稳定覆盖。伊川现有电力装机总量222万千瓦，年发电量130亿千瓦时以上，电力供应充足；西气东输(二线)在伊川设有分输站，年供气量4.2亿m"3；城区日供水能力达3.5万吨，供暖面积达300万m"2；县城建成区面积达38平方公里，先进制造业开发区水、电、气、路、暖等基础设施实现全覆盖。

文旅资源丰富。伊川县素有“酒祖故里、圣贤之乡、理学名区”美誉，围绕万安山、龙凤山、伊河规划有三条生态产业带，布局文旅项目如星光璀璨。范仲淹、姚崇、邵雍、程颢、程颐等名人先后在这里生活并安茔，现有范仲淹墓、土门遗址、二程文化园、徐阳墓地4处国家级文物保护单位，轰动全国的陆浑戎遗址考古重大发现和“程门立雪”典故均发生在伊川。

产业基础雄厚。坚持传统产业提升和风口产业培育“双轮驱动”战略，铝加工、新型耐火耐磨材料两大主导产业基础更牢、态势更优，智能制造、新能源、光电信息三大风口产业引育成效明显。富硒功能农业、文旅文创产业、现代物流蓬勃发展，构筑起了县域经济高质量发展的骨干支撑。

龙鼎铝业

营商沃土·政策护航

营商沃土。伊川县始终坚持“营商环境也是生产力”的理念，创新完善机遇发布、优势宣介、政策支持和要素供给模式，强化土地、基础设施、能源、金融要素保障，构建项目全生命周期服务体系，为企业提供帮办代办服务，助力企业开拓市场、拓展应用，营造安商、重商、亲商的优质环境。积极开展“万人助万企”行动，出台非公有制经济发展激励机制和产业扶持政策，聚焦绿色发展、要素重建、金融支持、科技创新和人才引进等关键领域，推动产业高质量发展。通过持续提高涉企问题办结率和满意率，加强降低企业运营成本、强化要素保障、提升企业家社会地位、优化政府效能等方面的政策研究与落实，规范涉企执法行为，致力打造文明执法、服务型执法的法治政府和诚信政府形象，以高质量营商环境助力产业高质量发展。

政策护航。在符合政策规定前提下，鼓励企业参与县域各类产业开发，在政策资金、专项债资金、国有平台股权投资等赋能前提下，把能够通过撬动社会资本、尚有市场利润空间的产业或项目，一律向社会开放。经综合评估有价值的开发项目，政府平台公司可通过资源股权化配置、股权直投、招标招商等灵活方式参与目标项目开发。涉及县域经济社会发展的重大项目，采取“一事一议”办法重点支持，实现让利企业。

2×66万千瓦发电机组

商机无限·共赢之选

伊川县先进制造业开发区是184家省级开发区之一，规划面积20.23平方公里，分为铝加工产业园、高端装备产业园、智能制造及新材料产业园三个片区，是企业投资创业的沃土。目前，新能源、光电信息、智能制造等新兴产业生态布局已日趋完善。围绕重点产业链布局“区中园”，已逐步形成一区九园，并实施积极稳健的招商政策，联合龙头企业共同打造“无机非金属材料产业园”“光电产业园”“新联合智能装备产业园”等一系列专业园区，以行业龙头企业为园区运营商，联动上下游产业链，以市场化的方式进行龙头带动、以商招商。

铝加工产业。伊川县已经形成“煤-电-铝-铝深加工”完整铝工业体系，伊电控股集团拥有发电装机总量222万千瓦、年电解铝产能84万吨、铝深加工能力80万吨，跻身全国500强工业企业。围绕铝工业优势，伊川现有铝加工企业17家，设计年加工能力130万吨，存在继续延链、补链、强链的产业提升空间。重点招商方向：由于产业调整，急需规划新建年50万吨再生铝及周边产业项目，实现伊川铝工业二次创业，盘活铝企闲置资产，重点引进以铝液、再生铝为原材料的各类铝材深加工企业，实现完全就地转化。

龙凤山古镇夜景

新型耐火耐磨材料产业。伊川县是耐火耐磨材料产业生产大县，目前拥有中钢洛耐、北京利尔、郑州安耐克、盛铁耐火等多家龙头企业，产品门类齐全。伊川县规划有特种金刚石产业园，已有2家企业入驻，年产人造金刚石520万克拉。重点招商方向：继续引进耐火耐磨材料、人造金刚石产业延链、补链、强链企业，按照绿色化、智能化发展方向进行技术迭代升级和产业积聚，打造产业门类更加齐全的发展优势。

智能制造产业。高规格规划建设2.2平方公里的科创小镇，包含智能装备制造产业园、半导体产业园。现有高标准厂房12万㎡，主要承载城市区和发达地区高科技企业中试加速功能，采取基金支持、股权投资等形式培育孵化高成长性智能制造企业。重点招商方向：重点引进智能制造装备、机器人及智能制造、节能环保设备、交通设备、航天航空装备、新能源汽车配套、轴承及基础件、高端装备用特种合金、新能源材料、电子陶瓷材料和先进半导体材料等企业。

新能源产业。按照向新、向绿发展目标，坚持开放开发的理念，逐步提升新能源发展比重，规划建设源网荷储一体化项目，打造全市领先的新型电力系统，为县域企业提供性价比更高的能源支持。重点招商方向：以源网荷储一体化项目全面落地为依托，按照招商、招标相结合的办法，对县域内风力发电、光伏发电、抽水蓄能、生物质能发电、应用场景衍生产业进行全面开发，吸引社会投资不低于50亿元。

光电信息产业。做好中原表面处理循环经济产业园、数字产业园数字产业专项规划和要素保障。同时，伊川县有拜波赫光电元器件、无人机、工业互联网、光电连接器等存量企业。重点招商方向：依托中原表面处理循环经济产业园，重点承接智能制造、机械制造、航空航天等产业延伸项目，培育壮大光电信息产业；盘活动漫城闲置资产40万㎡，重点引进呼叫中心和大数据研究院项目。

新基建。伊川县先后谋划实施208国道改线、城乡供排水二期、东城片区整体开发等重大民生基础设施建设项目，投资额不低于100亿元。聚焦政策支持、发展需要的领域谋划，借助国家专项债、财政专项资金、金融手段等支持的利好政策，用开放开发的思维做好发展统筹，鼓励社会资本积极参与新基建项目。

新农业。伊川县深入学习运用“千万工程”经验，以“东岭谷子蔬菜制种、西岭红薯中药材”连片总规划为基础，着重推进产业的“规模化、链条化、市场化”。蔬菜制种扩规模，丹参产业延链条，小米、红薯提品牌，以产业先行，锻造乡村振兴强引擎。在现代农业发展板块，重点解决群众观念提升、龙头企业主导、特色品类甄选、发展规模扩大、市场发展培育和政策赋能助力六大问题，用工业思维和市场理念联合打造伊川现代农业新优势，撬动更多社会资本参与现代农业发展。

新文旅。伊川县毗邻洛阳中心城区，发展新文旅产业条件得天独厚，围绕龙凤大道沿线、伊河湿地公园、万安山三条生态旅游带，立足二程文化园、伊川书院、范仲淹忧乐园、邵雍易学文化园、陆浑戎遗址公园等文物保护项目开发，抢占文旅融合新风口，叫响“研学伊川”文旅品牌，打造沉浸式文旅近郊游目的地。按照差异化、特色化的功能定位，按照国资国企主导、政策资金加持、社会资本参与的模式，争取确定3~5个总投资不低于20亿元的新文旅项目，重点打造有吸引力的旅游目的地和伊川旅游新IP。

新物流。伊川县工业物流、商业物流和生活物流产业发展空间巨大。依托焦枝铁路伊川货场，发挥公铁海联运优势，聚焦华晟物流园建设，锚定生产服务型国家物流枢纽功能定位和市场需求，重点建设废铝回收市场、有色金属交割中心等规划项目，按照开放开发理念，吸引优秀企业资本来伊发展。

韩志峰 张迪迪 周中强 文/图

重点招商项目

1.华瑞电子产业园

产业园用地面积503.12亩，其中商业用地346.96亩，城镇住宅用地156.16亩，总建筑面积约510448.45㎡。主要建筑为6栋24层高端研发办公楼317285㎡、商业中心总建筑面积40361㎡，目前尚有87.9亩土地未开发。

2.平泉山养老公寓

项目占地总面积260亩，一期工程主体6栋已完工，其中公寓楼和综合服务楼已全部完工，一期工程绿化全部完成，道路设施建设全部竣工。

3.恒阳铝业

项目占地282.9亩，已建成车间2栋，在建车间2栋，办公楼宿舍楼各一栋。熔铸车间：180m×84m，建筑面积1.512万㎡；挤压车间：207.83m×147.42m，面积约3万㎡；厂区东侧办公楼建筑面积约5000㎡，宿舍楼一栋，建筑面积约3000㎡。

4.华中铝业

项目占地469亩，注册资金28800万元，主要包含熔铸车间、挤压车间、职工宿舍、综合办公楼、食堂、浴室等建筑面积188495㎡。截至2017年8月，厂区已完成厂区挖填土方、“三通一平”、各车间土建钢构工程设备基础挡土墙等工程。

5.高端制造产业园

产业园地理位置优越，工业用地面积2600余亩(暂为空地)，已完成河道改造、高压线移位、道路改线和工程填方。

6.食品产业园

项目工业用地面积660亩(暂为空地)，有部分闲置厂房，另有310亩土地已完成摘牌。

7.鑫港食品园区

现有闲置建设用地280亩，占地2000㎡框架厂房3栋，占地300㎡6层办公楼一栋；占地250㎡6层宿舍楼3栋。

招商热线：0379-68369771

邮箱：yczsj2003@163.com