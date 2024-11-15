新安县：创新为楫 质胜未来

山河壮阔映新篇，古韵今风织锦卷。黄河浪涌催奋进，产业潮生启宏章。

山河壮阔映新篇，古韵今风织锦卷。黄河浪涌催奋进，产业潮生启宏章。千年沃土育新质，万象更新绘安宁——

新安：创新为楫 质胜未来

时空档案卡

县龄：2200+岁

坐标：黄河中游·洛阳西翼

人口：54万

面积：1160平方公里

新安中心城区

五维新安

文化维度：是河洛文化的主要发祥地和仰韶文化的集中分布区。新安汉函谷关入选世界文化遗产名录，“石刻唐书”千唐志斋是全国唯一的墓志铭博物馆，盐东汉代仓储遗址被评为“全国十大考古新发现”。

山水维度：是黄河流域生态保护和高质量发展的重要节点县，境内有37公里的黄河干流和5条支流，168平方公里的水域呈现出黄河万山湖奇观。境内有国家5A级景区1家、4A级景区3家、3A级景区9家。

交通维度：陇海铁路、连霍高速、310国道横贯东西，与新伊高速、济新高速形成了“十字型”交通枢纽；小浪底库区洛阳境内9个港航码头中8个在新安；是洛阳环都市区县，位于洛阳半小时交通圈，是洛阳辐射豫西北、晋东南的关键节点。

实力维度：是河南省48个扩权县和50个对外开放重点县之一，被誉为中西部地区发展潜力最大、最具活力的县市之一，县域经济综合实力稳居省市第一方阵。

品牌维度：全国文明城市、全国县城新型城镇化建设示范县、国家乡村振兴创建县、国家卫生县城、国家园林县城、全国义务教育均衡发展先进县、“四好农村路”全国示范县、中国书法之乡、中国旅游强县、全省首批践行县域治理“三起来”示范县等。

新强联风电轴承进入全球第一梯队

产业做专做强，不断壮大“三大产业集群”

产业强，民生安。国内首套大功率永磁电机内装式矿井提升机下线、洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司订单已排到今年五六月份……这两年，新安县产业发展不断取得新突破，这与新安优先发展产业的战略布局密不可分。

产业发展方向明。近年来，新安县围绕铝精深加工、轴承装备、新特材料“三大产业集群”，加快推进欣安新能源二期、中超新材料三期、香江万基金属镓、济钢高端轴承智能化生产基地等战略性新兴产业布局，推动万基电解铝产能向外转移和再生铝、铝箔等铝精深加工产能替代，加快推动制造业向高端化、智能化方向发展。

科技创新氛围浓。新安县围绕产业发展从要素驱动向创新驱动转变，深化与龙门实验室、河科大的战略合作，支持万基、新强联、中超新材料等“链主”龙头企业稳步做优做强，加快推动规上工业企业研发全覆盖，2024年新培育高新技术企业10家以上、专精特新企业10家以上。

万基铝加工生产忙

服务企业诚心足。新安县始终站在企业角度想问题、办事情，聚焦企业发展所需，持续深化营商环境综合配套改革，建立“书记县长服务企业接待日”“问政新安”“党政一把手一线对接服务企业”等一系列企业服务制度，用求真务实的态度、清新简约的作风、高效管用的措施，帮助每一位企业家安心留在新安发展。

此外，新安县还积极推进开发区扩容提质，围绕“亩均收益增收”，通过合作经营、引导转让等方式持续盘活低效用地，加快“腾笼换鸟”，不断提升经开区管理运营专业化、市场化水平。

新安樱桃

农业集中连片，协同发展书写乡村振兴新画卷

按照省委、市委部署要求，新安县以“千年樱红”省级宜居宜业和美乡村创制型先导区建设为引领，补短板、壮产业、创特色、塑优势，共建宜居宜业和美乡村。

握指为拳，构建由“散”到“建”的振兴格局。“七岭二山一分川”是新安的地貌特征。新安县打破了传统规划和地形地貌束缚，科学编制了《集中连片推进乡村振兴规划》，一体规划布局产业发展、设施建设、服务均衡，构建了“一环一链三片区”乡村振兴格局(产城融合之环，新安山水之链，千年樱红农旅融合片区、红动汉关城郊农文旅融合片区、万山黛眉黄河文化旅游片区)，形成“规划一张图、建设一盘棋”的协同发展模式。

世界文化遗产汉函谷关

科技赋能，农业产业实现由“老”向“新”的转型发展。科技是推动农业现代化的核心驱动力。新安县围绕红樱桃、红辣椒和优质中药材、优质林果、优质食用菌“两红三优”特色产业，先后引入中原农谷、益民控股、天兴农科等一批农业龙头企业，建立与中国农业科学院郑州果树研究所、河南省农业科学院等科研机构的合作，引进物联网、全生长周期大数据模型、无人机植保、智慧灌溉等先进农业科技技术，实现农业生产向设施化、智能化转变，农业效益不断提升。目前，全县特色农业总规模稳定在30万亩以上、产值达到32亿元。

新安千年樱桃沟

星星之火，实现由“点”到“面”的梯次发展。如何通过集中连片，推进乡村全面振兴？新安县的做法是统筹推进与分批推进并行，在优先打造先导区的基础上全面铺开，为新安乡村全面振兴蹚开新路子。在先导区建设中，新安按照“打破乡镇界限、城乡一体规划、产业集中连片、统筹协调联动”原则，规划了“最美樱乡”“玲珑满仓”“万亩粮药”“产城融合”四个发展组团，通过整合资源、集中力量、统筹推进，先导区内产业发展、基础设施、公共服务水平实现全面提升。

党建赋能，形成由“弱”到“强”的治理格局。新安县按照“条件相近、地域相连、优势互补”原则，探索实施党支部“片区联创”工程和领办专业合作社模式，不断壮大村集体经济。2024年，全县集体经济收入超100万元村有7个，65%以上的村实现分红。同时，依托乡里中心搭建乡村共建共治共享平台，探索了五头社区“乡里中心+就业”、李子沟“乡里中心+游客驿站”等运营模式，打造了涵盖特色商业、便民服务、农旅融合等功能的服务群众新阵地。

片区化发展，正如燎原之势推动乡村各领域的全面振兴。

文旅融合赋能，激发黄河主题山水游发展新活力

春意正浓，新安荆紫仙山万亩桃花与黄河碧波相映成画，成为今春“顶流”。不久前，多家中央及省市媒体直播推介这一盛景，吸引超500万人次观看。这场“春日刷屏”背后，是新安县以文旅为笔，在黄河畔书写的融合发展新篇章。

鹰嘴山露营基地

天下黄河洛阳美，万山湖水新安澜。作为黄河流域生态保护和高质量发展的重要节点县，新安坐拥37公里黄河干流及168平方公里的万山湖水域，形成了“水域三千里，星岛万颗珠”的壮美画卷。

近年来，新安县围绕做强“天下黄河”文化IP核心目标，紧抓“景区提升、新业态培育”，持续做强做活“黄河水上游”和“近郊农旅游”，铁磁路沿线农文旅融合示范区、黛眉山世界地质公园旅游度假区和“黄河古都”一号旅游公路户外运动示范区项目多点开花，新安文旅正在从“游山”向“游山玩水”转变。

当前，横跨黄河两岸的济新高速即将通车，小浪底库区港航码头即将通航，为新安文旅带来了新的发展机遇。新安正在紧锣密鼓推进万山湖周边旅游开发，重点打造了黄河神仙湾、鹰嘴山、畛水湾等沿黄旅游节点片区，布局了露营地、悬崖酒店、航空飞行营地等多元业态。在黄河神仙湾附近的拴马村，大型立体画框等网红打卡点正陆续到位，而拴马村也凭借碧波环绕的“中原看海”风光，以及文旅部门“听劝式”完善配套的“宠粉”举措，迅速跻身热门打卡地。

如今，万山湖上桨声笑语交织，“黄河水上游”与“近郊农旅游”共振，奏响文旅融合交响曲。“常来新安，自然心安”的品牌愈加闪亮，春潮拍岸处，一幅文旅融合的崭新画卷在新安正徐徐展开。新宣 文/图

黄河岸边牡丹开

新安县重点招商产业和项目

新安依托新材料、先进装备制造产业优势，着力打造铝精深加工、轴承装备、新特材料三大产业集群；围绕丰富的人文和自然资源，依托168平方公里的黄河新安万山湖，全力打造独具特色的黄河文化旅游目的地；围绕“两红三优”规模化种植优势，依托“千年樱红”省级宜居宜业和美乡村创制型先导区建设，推进乡村全面振兴。

一、打造铝精深加工产业集群

依托铝钛产业基础优势，围绕“铝土矿—氧化铝—电解铝—铝材铝箔—铝精深加工”产业链，聚焦高端铝型材、高端铝箔、新能源汽车等领域，以新安经开区铝钛新材料产业园为主要承载平台，重点引进铝热连轧、板带涂层、食品包装高端铝箔、新能源电池铝箔、汽车轻量化铝材、航空航天铝材、再生铝、全铝家居等项目。

二、打造轴承装备产业集群

依托风电轴承、精密特种轴承基础优势，围绕“环锻件—风电主轴、偏航轴承、变桨轴承—齿轮箱—风电主机”产业链，聚焦大型轴承、精密轴承及相关配套等领域，以新安经开区先进装备制造产业园为主要承载平台，重点引进盾构机轴承、海装轴承、航空航天精密轴承、机器人精密轴承、轴承零部件、轴承检测设备等项目。

三、打造新特材料产业集群

依托碳酸锂生产、金属镓提取、钠离子电池、钨钼及其合金材料等产业基础，聚焦省级未来产业先导区建设，重点引进低空经济、镓基新材料、碳基新材料、新能源材料、先进功能陶瓷、3D打印、有色金属功能材料等项目。

四、打造独具特色黄河文化旅游目的地

依托新安深厚的文化底蕴和丰富的自然资源，围绕“做强天下黄河文化IP，打造铁磁路沿线农文旅融合示范区、黛眉山世界地质公园旅游度假区、‘黄河古都’一号旅游公路户外运动示范区”目标，重点引进文旅融合休闲度假区、万山湖水上游、大禹峡景区开发、青要山景区综合提升、航空飞行营地、露营基地、黄河人家民宿、方舟营地酒店、黄河文化创意园、智慧渔趣无人鱼塘等项目。

五、建设国家乡村振兴示范县

依托“两红三优(红樱桃、红辣椒，优质林果业、优质中药材、优质食用菌)”、牛羊特色养殖优势，着力打造国家现代农业产业园、“千年樱红”省级宜居宜业和美乡村创制型先导区，重点招引万亩樱桃提质改良、设施樱桃建设、千年樱桃沟开发及运营、农产品交易中心及以樱桃为主的果品、中药材、甘薯、辣椒等精深加工项目。