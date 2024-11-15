伊滨区：加速打造创新发展“主引擎”

从建设洛阳“明日新城”，到打造“创新创业新高地、伊洛山水宜居城、城乡统筹示范区”，再到聚力建设现代化伊滨科技城，迎“风”而起，从“新”出发，伊滨区，一直走在创新高质量发展的光明大道上。

创新为先！

从建设洛阳“明日新城”，到打造“创新创业新高地、伊洛山水宜居城、城乡统筹示范区”，再到聚力建设现代化伊滨科技城，迎“风”而起，从“新”出发，伊滨区，一直走在创新高质量发展的光明大道上。

近年来，伊滨坚持以科技创新为引领，聚焦引领洛阳创新发展“主引擎”，扎实做好产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作，现代化伊滨建设不断迈出新的坚实步伐。

激荡着新质生产力的时代脉动，洛阳东南，伊水之滨，万安山下，一座创新之城冉冉升起！

新城更新 产业创新风景独好

中州时代与洛阳牵手合作再结硕果！

中州时代项目生产基地

日前，在洛阳与全省同步举行的重大项目集中开竣工活动中，中州时代洛阳基地三期、四期项目在伊滨区正式开工，标志着洛阳抢抓产业风口，重塑产业格局，加快打造具有全国竞争力的新能源产业集群再次迈出关键一步。

作为洛阳携手中州时代按照“灯塔工厂”标准打造的新能源电池生产基地，中州时代洛阳基地站上新的起点，加速迈入“边生产+边建设”的新阶段，内涵与外延不断扩展。

龙头不断昂起，关键配套集聚，“一块电池”连起上下游产业链“一条线”、激活产业集群“一大片”的美好未来，正是伊滨区近年聚焦创新发展的一个缩影。

锚定引领洛阳创新发展“主引擎”定位，坚定走好创新驱动高质量发展之路，这里风景独好——

创新生态不断优化。伊滨区成立区科技委、智慧岛秘书处、产业创新专家委员会三个科创组织，建立健全省、市、区科技服务三级联动工作机制，率先在全市县区中实施“科创贷”，围绕新兴产业发展和未来产业布局举办各类活动，通过政策培训、入企调研、召开座谈会等方式，全区企业创新能力持续提升。

创新平台加速提升。2021年至今，伊滨区新增各类创新平台载体157个，打造的龙门实验室“服务中心+产业研究院+运营公司”的运行机制得到省委充分肯定，在全省率先获批国家自然科学基金依托单位，累计实施科研项目124项，科研成果数量居全省前列。伊滨智慧岛成为全省6个优秀智慧岛之一。

钠美新能源钠离子电池项目材料检测

创新主体持续壮大。伊滨区深入实施孵化育成体系建设行动，持续完善“众创空间+孵化器+智慧岛+科技产业社区”创新创业孵化链条，按照“微成长、小升高、高变强”梯次培育机制分层次培育科技型中小企业、高新技术企业、专精特新企业。截至目前，全区共有高新技术企业120家，2024年备案国家科技型中小企业293家。

人才引育接连强化。积极推进建设中原科技人才一体发展“先导区”，按照“一院两室两区”的总体布局，将“高温轻合金及应用技术全国重点实验室”布局到示范区；开展“百名科技人才入企”计划，有效利用高校创新人才资源，发挥高校优质资源优势，推动校园科技创新发展。自2021年以来，全区共有“国家领军人才”“中原科技创新领军人才”“河洛青年创新创业人才”等各类科技人才19名，其中2024年新增科技人才6名，同比增长46%。

创新融合不断推进。伊滨区加快推进规上工业企业研发活动全覆盖，重点发展以新能源、新材料、新一代信息技术、高端装备制造“三新一高”为主体的现代产业体系，依托中州时代、613所、轴研科技等企业，打造千亿级产业集群，新能源产业集群效应凸显。许多钢制家具企业集体出海，外贸销售额近30亿元。

成果转化有效进行。依托国家技术转移郑州中心人才培养基地建设，自2021年以来伊滨区已培育136名技术经纪人。2024年全区技术合同成交额15.51亿元，同比增长104.35%，完成市定任务的134.87%。全区技术交易总量提升，技术合同成交额从2021年的4.3亿元到2024年的15.51亿元，增长了2.61倍。

园区载体平台建设更加完善。国创动力电池产业园、和德产业园、伊科新能产业园等已基本建成，近80万平方米为新能源产业链上下游企业招引进驻提供充足的载体空间；智慧岛TOP企业港、国宏产业园、联东U谷、均和云谷、中德、大谷关、智能家居等产业园区载体平台优势明显，能够为主导产业上下游企业提供不同发展阶段所需的创业物理载体，精准对接龙头企业的产业资源优势。

热土更热 营商环境全力提升

没有什么比塔吊高耸林立更能传递发展的信心，没有什么比项目接踵落地更能激发经济的活力。

“对接签约100天、项目落地100天、一期厂房9个月封顶”的“洛阳速度”背后，是伊滨区积极成立项目服务专班，持续形成“发展盯着项目抓、干部围着项目干、环境聚焦项目提、要素服务项目保”的浓厚氛围，最终打造出“围墙内政府不干预，围墙外企业不操心”的优秀“伊滨模板”。

勇夺2023年度河南省开发区排名中200亿元以下开发区头名位置的成绩，离不开伊滨区采用“大员上阵，全员参与”方式，由区主要领导亲自挂帅，组建产业发展领导小组，通过汇集区发改、科技、工信等关键部门力量，加速促成多项产业项目和科研成果转化的久久为功。

数据为证：2024年，伊滨区共签约项目21个，总投资141.63亿元，其中10亿元以上项目8个；完成省外境内资金56.1亿元，完成年度目标任务的108%；市外省内资金28.7亿元，完成年度目标任务的109%！

华域赛科利车身洛阳基地生产车间

快上加快。围绕打造“全国一流、全省最优”的营商环境，伊滨区建立了“五个一”服务企业机制，盯落地、盯开工、盯配套、盯投用，建立包括规划建设、招商引资、土地报批、要素保障、市政配套等工作专班在内的项目指挥部，指挥部工作人员根据目标任务倒排工期、挂图作战、现场办公，随时解决各类问题。

优中选优。围绕“高效、便捷、服务”的工作要求，伊滨区不断简化办事程序，提高办理效率和服务质量，针对重大项目开辟“绿色通道”，以最快的速度办理相关手续，切实为企业发展和项目建设搞好服务，提高签约项目落地率和资金到位率。通过“互联网+”模式，低成本、高效率、大范围发布产品信息；积极牵线搭桥，实现产销对接。

围绕打造全省最优创新生态，伊滨区还通过龙门实验室“服务中心+产业研究院+运营公司”运行机制，加速构建产学研协作新模式；完善“一站式”人才服务体系，为各类人才提供“上管老、下管小”的全链条服务；完善全链条全方位运营服务体系和覆盖企业全生命周期的科技金融体系，加大对科技型中小企业支持力度。

抢抓新兴产业发展机遇，以科技产业为支撑，以项目建设为抓手，不断优化营商环境服务，在发展新质生产力的新征程中，伊滨区正勇挑大梁、走在前列，为现代化洛阳建设注入磅礴创新动能！

汇光成炬 招商引资加速推进

在科技产业新城发展定位指引下，作为承载重振洛阳辉煌、引领洛阳创新发展时代重任和光荣梦想的热土，聚焦新形势、新任务，当前伊滨区全体党员干部树牢抢抓“风口”意识、精准招商理念，深入开展全员大练兵，在招商引资的主战场奋发有为、主动作为，实现一季度招商引资工作“开门红”。一季度捕捉项目线索40个，谋划项目23个，重点在谈项目1个，签约项目6个。

坚持走出去与请进来相结合，做精外出招商，做优产业链招商，区主要领导带头外出招商，聚焦主导产业，坚持围绕中州时代龙头企业招商和产业链招商，提前充分对接联络，制订出切实可行的外出招商计划，分别赴北京、上海、深圳、苏州、宜宾、广州、厦门等重点城市，外出招商51次，洽谈项目109个。围绕中州时代项目重点联系电池结构件、壳体和顶盖等头部企业。目前在谈跟踪新能源动力电池产业链项目37个，计划投资169.8亿元。

积极组织和参与各类招商活动。伊滨区组织和参与了洛阳外地商会会长考察伊滨、广东省洛阳商会客人参观考察伊滨、香港特区政府投资推广署考察伊滨、深圳2024新能源车用材料技术创新论坛暨先进电池材料质量提升交流会、深圳招商推介活动等各类活动11次。

在第十二、十三、十四、十五期“三个一批”签约活动中，伊滨区报送项目24个，总投资额134.8亿元，签约项目数和投资额位居全市前列。

2025年，是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”规划的谋篇布局之年。

大美伊滨

好风助力扬帆起，正是前行好时机，通过以“新”主导、以“质”取胜的清晰蓝图和生动实践，伊滨区正以昂扬之志、超常之举、务实之策，乘势而上，奋力跑出跨越发展加速度，不断开创伊滨高质量发展新局面，在打造千亿强区的光明大道上奋勇前行！

伊滨宣 文/图