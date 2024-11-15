“方寸烟火 潮聚洛城”洛YOUNG小店主理人走进文商旅街区

为贯彻落实近日全市文旅产业发展专项工作会议精神，鼓励支持小店经济、主理人经济发展，推动我市周公庙片区、唐宫市集等重点项目业态布局，洛阳文旅集团联合市委宣传部、团市委、市文广旅局、市商务局于4月16日举办洛YOUNG小店主理人走进文商旅街区(周公庙片区、唐宫市集)系列活动。

为贯彻落实近日全市文旅产业发展专项工作会议精神，鼓励支持小店经济、主理人经济发展，推动我市周公庙片区、唐宫市集等重点项目业态布局，洛阳文旅集团联合市委宣传部、团市委、市文广旅局、市商务局于4月16日举办洛YOUNG小店主理人走进文商旅街区(周公庙片区、唐宫市集)系列活动。本次活动旨在诚邀资深主理人走进重点文旅商项目现场，搭建集交流考察、促进合作与入驻发展的综合平台，为小店经济发展提供更多空间，培育打造新业态新场景，提升城市品质调性。

聚焦重点项目，搭建合作平台

本次活动选址周公庙片区和唐宫市集项目，通过“走进项目+话说商业+座谈交流”环节，组织主理人代表深入项目现场，了解片区规划概况与进展、阐释分享经营理念与思路，共同探讨更多合作机遇。作为我市“1+3”高品质古都文化体验区重点文旅项目的重要组成部分，周公庙片区将依托历史底蕴和区位优势，融合现代潮流业态，打造特色文商旅街区和时尚步行街区，营造兼具文化品质内涵与时尚调性的新的休闲消费空间。唐宫市集项目依靠隋唐洛阳城宫城区核心区位优势，规划以主理人品牌、沉浸式体验为主力店，以融合多种新潮业态为载体，打造青年友好型文旅园区。

经项目现场深入调研，来自我市40余家涵盖文博文创、轻餐手作、创意潮玩等各行业小店主理人代表对项目区位优势、文化内涵、片区流量与发展前景给予了高度关注与评价，表示下步将围绕重点项目深化对接，共谋合作发展新机遇。“项目观摩后，让我更清晰地看到了洛阳文旅下步的业态规划与发展方向，希望未来能给我们各类小店长久发展带来更多合作空间与机遇”参观项目后，来自我市一家创意潮玩品牌店主理人说道。

小店经济汇聚大智慧，理念交融畅谈发展新路径

座谈会上，与会领导、行业大咖与我市40余家小店主理人共话“文旅融合+小店经济”破圈方法论，共议文旅商业发展新路径，重点在目标客户定位、差异化经营及文旅街区与项目的引流发展等多元视角方面进行了广泛自由的讨论，并分享了在促进年轻化消费方面的实践与心得。座谈会后，某手工饰品店主理人期待能在行业发展趋势中找准自己的定位，发挥好独特艺术价值，与众多其他行业主理人一起把洛阳的文旅消费市场做大做精做强。

洛阳文旅集团相关负责人表示，此次活动是落实我市文旅工作相关会议精神的具体行动，下步将持续发挥自身优势，不断丰富消费业态和场景，通过资源整合与多种支持等方式，为更多主理人提供更多发展空间和优质资源，助力品牌特色小店发展壮大，进一步挖掘文旅消费新潜能，激发消费新活力。

市委宣传部、团市委、市文广旅局、市商务局与市文旅集团、文保集团相关负责同志及来自我市40余家小店主理人代表参加。