洛阳日报社旗下洛教融媒“护苗”工作声势大、效果好 “洛小童”成为少年儿童的“知心朋友”

开设“护苗行动”专版、专栏，每天清晨发布“护苗”海报，依靠社史馆、《新洛阳报》旧址纪念馆等打造“护苗”阵地，广泛开展家长大讲堂线下活动……近年来，河南省洛阳日报社旗下的洛教融媒充分发挥新型主流教育类融媒体特色优势，坚定扛起“护苗人”责任，站好“护苗”第一岗，以“洛小童”品牌为“护苗”工作鼓与呼，赢得了广大师生和家长的好评和赞誉。

开设“护苗行动”专版、专栏，每天清晨发布“护苗”海报，依靠社史馆、《新洛阳报》旧址纪念馆等打造“护苗”阵地，广泛开展家长大讲堂线下活动……近年来，河南省洛阳日报社旗下的洛教融媒充分发挥新型主流教育类融媒体特色优势，坚定扛起“护苗人”责任，站好“护苗”第一岗，以“洛小童”品牌为“护苗”工作鼓与呼，赢得了广大师生和家长的好评和赞誉。

创新形式 扩大“护苗”声势

每逢周二，当《洛阳晚报·教育周刊》《河洛生活导报·洛阳教育》携着淡淡的墨香，分别被送到洛阳市各中小学校时，新一期的“护苗行动”与“洛小童”专题、专版、专栏也如约而至。“我喜欢‘洛小童’，它就像知心朋友”“‘洛小童’解决了我的很多困惑”……这是当地很多学生对“洛小童”的评价。

洛教融媒负责出版《洛阳日报·洛阳教育》《洛阳晚报·教育周刊》《河洛生活导报·洛阳教育》，同时运营“洛阳晚报教育周刊”微信公众号、视频号、抖音号等教育类新媒体平台。

2023年底，洛阳市委宣传部、市教育局、洛阳日报社联合印发《关于深入开展“护苗行动”相关工作的通知》，就进一步团结凝聚各方力量参与“护苗行动”、叫响“洛小童”品牌作出安排。洛教融媒执行总编辑、总经理孙自豪介绍，除在报纸封面、封底等显著位置设置“绿书签”“护苗2025我们在行动”醒目标识，报、网、端同步开设“护苗行动”专版、专栏外，洛教融媒还集中优势采编力量，持续推出重磅专访、专题报道，长流水不断线地宣传各县区、各学校“护苗”成长方面的鲜活动态、经验做法。

在宣传策略上，洛教融媒注重创新表达方式，将党的二十大和二十届二中、三中全会精神与未成年人保护工作有机结合，通过生动鲜活的形式传播新时代好少年典型事迹，深入解读《未成年人保护法》和《未成年人网络保护条例》等法律法规。“我们通过精心策划的专题报道和系列稿件，以图文、视频、互动等多种全媒体传播形式，将‘护苗行动’的核心要义传递给广大师生和家长群体，取得了良好的社会反响。”孙自豪说。

在传播方式上，洛教融媒坚持“移动端、视频化、交互性”理念，旗下各媒体围绕“护苗”内容陆续上新，积极刊播社会主义核心价值观公益广告，形成“洛小童”品牌强大声势。

孙自豪介绍，洛教融媒还专门组建了“海报突击队”，聚焦关爱未成年人健康成长、全民阅读、文明上网、心理健康、法治建设等内容，坚持每天推出至少一款教育公益海报，截至目前已设计播发教育类海报800余件。2024年1月，在河南省“扫黄打非”办公室指导下，洛阳市“扫黄打非”办公室、洛教融媒、洛阳市剪纸艺术研究会联合推出2024年洛阳“护苗”版新年电子日历，将“护苗”主题有机融入非遗剪纸艺术，受到众多网民欢迎。

凝聚力量 构建“护苗”网络

在孙自豪看来，网络时代，不能因为“屏对屏”方便，就丢了“面对面”这个法宝。2024年春，洛教融媒党支部重磅打造“洛小童”宣讲团，发挥教育类媒体优势和党员先锋模范作用，创新运用媒体融合发展成果，开展形式多样的宣传宣讲、联动互动活动，团结凝聚各方力量开展多层次、立体化的“护苗行动”，构建“护苗”网络。“如今，这支充满活力的宣讲队伍已走进数十所中小学和红色教育基地，以生动实践织就了一张坚实的未成年人保护网络。”

“同学们，你们认识‘时代楷模’陈俊武爷爷吗？”孙自豪曾长期跟踪采访“时代楷模”陈俊武院士，推出大量独家深度报道，这也成为他宣讲时的“富矿”。身为洛教融媒党支部书记、学习贯彻党的二十届三中全会精神市级宣讲团成员，孙自豪带头走进学生中间宣讲院士故事、楷模精神，还专门录制宣讲视频，以各种方式传递正能量，呼吁广大青少年向老一辈科学家学习，坚定信仰信念信心，把青春融进奋斗的江河。

“校家社协同，才能共画‘护苗’同心圆。”孙自豪介绍，去年，洛教融媒启动“洛报家长大讲堂”活动，在优质教育资源和广大家长之间架起一座桥梁，答疑解惑，呵护孩子健康成长，受到社会各界高度关注。

打造阵地 夯实“护苗”堡垒

“大家看，这就是我们《洛阳日报》的前身《新洛阳报》旧址纪念馆！”近日，在洛教融媒组织的新闻研学活动中，数十名青少年沿着先辈的足迹，探寻党的新闻事业发展历程。活动中，孩子们被《桌上的表》这篇发表于1948年的新闻佳作深深吸引，也为《新洛阳报》记者、烈士许金台在采访时遇害感到痛心。

孙自豪认为，夯实阵地建设，才能筑牢“护苗”成长堡垒。为此，洛教融媒充分发挥《新洛阳报》旧址纪念馆、洛阳日报社党建馆、洛阳日报社社史馆、洛报融媒“中央厨房”等阵地作用，策划实施一系列青少年研学体验活动。“期待通过这些活动，引导广大青少年从小爱党爱国爱人民，传承红色基因、弘扬光荣传统。”孙自豪表示。

除了自有场馆，洛教融媒还依靠自身媒体资源优势，积极与红色教育基地、新时代文明实践站、儿童之家等开展密切合作，将“护苗行动”与爱国主义、红色教育、法治宣传、未成年人思想道德建设相结合，为青少年打造了一个健康安全、充满希望、富有生命力的绿色文化环境。各类热心于未成年人保护工作的社会人员共同参与，壮大“护苗”力量，扩大“护苗”朋友圈，共同守护少年儿童健康成长。

此外，在开学季、“4·23”世界读书日、“4·26”世界知识产权日、“六一”国际儿童节、寒暑假等重要时间节点，洛教融媒以青少年喜闻乐见的方式，持续开展形式多样、内容丰富的宣传教育活动，进一步增强“护苗行动”的社会影响力。

“护苗”成长，任重道远。洛阳日报社相关负责人表示，下一步，洛阳日报社、洛教融媒将继续坚持全媒出击、全员参与、全天候守护、全方位联动，探索更多创新形式，推动营造全社会、全领域关爱保护未成年人健康成长的浓厚舆论氛围。（本报记者 吴明娟 通讯员 智慧）