青年主场，由你定义！“青年共创 寓见未来”洛阳青年社区公寓共创大赛启动

“四方景好无如洛，一岁花奇莫若春”。4月15日，由洛阳市委人才办、洛阳市委网信办、共青团洛阳市委、洛阳市商务局、洛阳市人才集团、洛龙区组织部、洛阳日报等单位联合主办，洛阳正大广场承办的“洛阳市青年社区公寓共创大赛”启动仪式在洛阳正大广场隆重举行。

“四方景好无如洛，一岁花奇莫若春”。4月15日，由洛阳市委人才办、洛阳市委网信办、共青团洛阳市委、洛阳市商务局、洛阳市人才集团、洛龙区组织部、洛阳日报等单位联合主办，洛阳正大广场承办的“洛阳市青年社区公寓共创大赛”启动仪式在洛阳正大广场隆重举行。

洛阳市委组织部部务委员张冰冰，共青团洛阳市委书记张亚磊，洛阳市委网信办副主任鲁俊生，洛阳市国资委党委委员、副主任何婧，洛阳市商务局党组成员、副局长王克强，洛龙区人才发展服务中心主任李洁，洛阳市人才集团董事长、总经理张斌，洛阳正大置业总经理兼洛阳正大乐创文化传媒有限公司总经理孙运洲等出席仪式。

张亚磊对参与本次活动的青年朋友表示热烈欢迎，他表示，洛阳青年社区公寓不仅要让青年人才“留得住”，更要大家“住得好”、“住得潮”。会上，团市委发布了2025年洛阳市青年驿站最新分布地图，并诚邀广大青年参与青年驿站文创设计。据介绍，目前洛阳市已拥有32家青年驿站，广泛覆盖洛阳全部建成区，最多可提供1900多个床位，为来洛求职青年提供长达15天的免费住宿，全程实现“找房-申请-入住”全流程数字化，让青年在来洛的第一时间就能感受到便捷与温暖。

鲁俊生指出，本次大赛旨在通过年轻人的视角，重新定义“家”的温度，让公寓不仅是居住的场所，更是梦想的孵化器、情感的连接点。本次大赛不仅仅是空间的改造，更是借助短视频、社交媒体等数字化手段，搭建起一个“创新共创”的传播矩阵，激发更多青年参与到青年友好型城市建设中来，进一步提升洛阳在青年群体中的吸引力和影响力。

何婧表示，近年来，洛阳市坚持“以才兴城、以才强市”，不断优化青年人才成长环境，加快打造青年友好型城市，积极探索青年服务新模式，为广大青年提供全生命周期的成长支持。此次共创大赛，将以“青年视角”赋能空间改造，希望各方携手探索“政府引导、企业搭台、青年参与”的共建共享模式，共同书写洛阳与青年双向奔赴的美好篇章！

张斌详细解读了“青年社区共创计划”，展示了人才集团在青年人才服务方面的坚定决心和积极作为。据悉，人才集团积极响应青年人才的住房需求，目前已成功改造520套人才公寓，打造了“备考公寓”“青年公寓”“高品质公寓”等三大系列产品，正在配套建设共享轰趴馆、健身房等，构建“居住+社交+成长”的生态圈，满足不同青年群体的个性化需求。

据悉，本次大赛投稿将持续至5月31日，吸引广大青年群体为未来即将迭代的人才集团人才公寓4.0版本出谋划策，设置“装修设计”“墙面涂鸦”“视频点赞”“留言点赞”“文创礼品设计”等五种不同类型参赛方式，最高奖励为迪士尼门票及人才公寓免费入住1年。

活动现场，来自洛阳市部分高校及企业的青年朋友畅所欲言，积极为理想中的人才公寓建言献策，不仅展现了洛阳青年们的创新思维，也为后续的公寓设计提供灵感源泉。

活动还举行了洛阳市人才集团与洛阳正大广场战略合作签约协议，双方将共同构建青年友好生态圈，提升洛阳对青年人才的吸引力与凝聚力。

据悉，洛阳将以此次大赛为契机，持续深化青年友好型城市建设，共建共享人才公寓4.0版本，让青年在洛阳安心生活、放心创业，让青年与洛阳“双向奔赴”、携手成长！

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