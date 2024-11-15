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2025年洛阳“打假治敲”专项行动暨传媒监管会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.17 08:20
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　　昨日，2025年全市“打假治敲”专项行动暨传媒监管会议召开，深入学习贯彻习近平文化思想，传达学习全国、全省“打假治敲”专项行动暨传媒监管电视电话会议精神，通报我市2024年“打假治敲”典型案例，部署今年重点任务。

　　会议指出，过去一年，全市“打假治敲”和传媒监管工作高举思想旗帜，持续做优主题宣传，扎实推进专项行动，推动新闻传播秩序更加规范、主流思想舆论不断壮大。

　　会议强调，要准确把握形势任务，深学细悟习近平文化思想，切实增强做好“打假治敲”和传媒监管工作的责任担当，围绕中心大局精准发力，以扎实工作成效为现代化洛阳建设营造良好环境。要聚焦整治突出问题，坚持打防并举，加力推进专项行动，全面挺进网络主战场，以有力举措推动“打假治敲”和传媒监管工作走深走实。要强化组织保障，牢固树立“一盘棋”思想，加强综合监管，建强工作队伍，广泛凝聚工作合力，全力以赴推动各项工作再上新台阶。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 程方晓)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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