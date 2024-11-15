紫荆与兄弟（河洛学堂）

去公园赏花，顺道欣赏紫荆花。紫荆原产于中国，春日先花后叶，紫红色的小花簇生于枝干上，远远望去，根根枝条抱满红花，故而又称满条红。

去公园赏花，顺道欣赏紫荆花。紫荆原产于中国，春日先花后叶，紫红色的小花簇生于枝干上，远远望去，根根枝条抱满红花，故而又称满条红。

杜甫有一首《得舍弟消息》，诗曰：“风吹紫荆树，色与春庭暮。花落辞故枝，风回返无处。骨肉恩书重，漂泊难相遇。犹有泪成河，经天复东注。”

荆花吹落，比喻兄弟离散；风回不返，比喻漂泊难遇。安史之乱迫使杜甫与亲人分离，写这首诗时他在西京，弟弟在河南，故而泪水滚滚向东流。

紫荆与兄弟有何关系？我们看看南朝梁吴均在《续齐谐记》中说的这个故事。

田真兄弟三人分家，别的财产都已平均分妥，只剩下堂前那一株紫荆树了。经过一番商量，他们决定将紫荆树砍掉，将木头分为三份，一人一份。

第二天，田真拿起斧头准备砍树，远远望见，仅仅一夜之间，紫荆树竟已枯死，枝叶焦枯如同被火烧过一般。

他走到跟前细看，大为吃惊，回头对两个弟弟说：“这些枝条本是同根生，恐怕是知道要被砍掉分开，所以枯死了。咱们兄弟三个若是分家，岂不是连树木都不如？”说完他悲从中来，手中的斧子顿时变得千斤重。紫荆树仿佛感应到他的心意，转眼间恢复繁茂。兄弟三人深受触动，决定不再分家，将财物重新合并共享，从此成为孝悌和睦之家。

这个故事还有一个版本。《艺文类聚》载周景式《孝子传》：“古有兄弟，忽欲分异，出门见三荆同株，接叶连阴，叹曰：‘木犹欣聚，况我而殊哉！’还为雍和。”雍和即和睦。三荆比喻同胞兄弟。西晋陆机在《豫章行》中写“三荆欢同株，四鸟悲异林”，用的也是这个典故。诗人看到紫荆树会想到兄弟；我们在诗里看到紫荆，便知诗人在写兄弟情。清代孙枝蔚在《不得大兄消息》诗中称：“又见紫荆发，曾无黄耳来。”黄耳是陆机的爱犬，曾替他从洛阳往吴中老家送信，在此代指信使。紫荆花又开了，却没有收到长兄的书信，思念之情萦绕枝头，满条红竟也显得有些伤感。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）