疑是洛川神女作（诗词小说里的国色天香）

小时候看被面儿和画上的牡丹，觉得这花太假！如今站在牡丹园中，眼前竟全是被面儿！全是画！古人早有同样的感慨，唐代徐凝就说牡丹“疑是洛川神女作”，美得太不真实！因为牡丹既美又奇，古人为其编了许多别致的名字与故事。

小时候看被面儿和画上的牡丹，觉得这花太假！如今站在牡丹园中，眼前竟全是被面儿！全是画！古人早有同样的感慨，唐代徐凝就说牡丹“疑是洛川神女作”，美得太不真实！因为牡丹既美又奇，古人为其编了许多别致的名字与故事。

变色牡丹

相传天宝年间，杨贵妃在一次梳妆之后，指尖还留有一点胭脂。身旁一株浅红色牡丹开得正盛，杨贵妃便在花瓣末梢随手一抹，像是给花也涂了胭脂。

没想到，次年春天，这株牡丹开出的每一朵花都自带“胭脂”：每片花瓣末梢都有一个深红色斑点，像杨贵妃用胭脂手捻过似的。宫人皆称此乃祥瑞之兆。唐玄宗欣喜不已，立即传诏给这株牡丹赐名“一捻红”。

杨贵妃的手应该没有这么神，一捻红想必是某位御用园丁的杰作。据《龙城录》记载，唐玄宗曾将洛阳种花高手宋单父召至骊山当园丁，说不定宋单父种花之余，还为唐玄宗培养了一批专业园丁。

中华书局出版的《牡丹谱》中，介绍了古人的“变花”之法，用特殊的方法制成“染料”置于牡丹根下，就能让白牡丹开出五色花。

白牡丹常见，黄牡丹难得，古人还会想办法把白牡丹“染”成黄牡丹：白牡丹初开时，用毛笔蘸白矾水涂抹花瓣，接着“以螣(音同腾)黄和粉”，调成淡黄色染料，再将花瓣涂一遍，白牡丹就成了黄牡丹。下雨掉色怎么办？再用白矾水涂一遍就好啦。

一语双关

有了宋单父带来的高超技术，唐代宫廷里总能种出绝美的牡丹。《开元天宝遗事》中说，沉香亭前的牡丹开花了，“一枝两头，朝则深红，午则深碧，暮则深黄，夜则粉白，昼夜之内，香艳各异”。唐玄宗见了毫不吃惊，而是对左右说：“此花木之妖，不足讶也。”

他的意思是说，双头牡丹的花色随时辰变化，只不过是花木之中的反常现象，不必大惊小怪。“妖”在此处与妖怪无关，而是指反常、怪异。可见唐玄宗好花见得太多，早已见怪不怪。

民间则将双头牡丹视为祥瑞之兆，文人士大夫还用其比喻二主共治。北宋时的一年春天，东京延福宫的双头牡丹一枝占春，宰相夏竦借机作《延福宫双头牡丹》诗，前四句称：“禁籞(音同玉)阳和异，华丛造化殊。两宫方共治，双花故联跗(音同肤)。”

当时宋仁宗年幼，宋真宗的皇后刘娥垂帘听政，夏竦以双头牡丹入诗，希望两宫同根同德，共保国泰民安。

双头牡丹被赋予政治色彩是因形，鞓(音同听)红牡丹则因颜色而多了一层含义。据欧阳修在《洛阳牡丹记》中介绍，北宋宰相张齐贤在洛阳有宅，他从青州用骆驼驮回一种深红色牡丹，在洛阳城中传播开来。因其花色很像官员所服红鞓(红腰带)的颜色，故称鞓红。“武林千叶照观空，别后湖山几信风。自笑眼花红绿眩，还将白首对鞓红。”苏轼这首《常州太平寺观牡丹》便以“鞓红”一语双关，倾诉他在政治风浪中几度沉浮之苦。

真假牡丹

北宋中后期，见栽植牡丹有利可图，许多四川彭州花户来洛阳购买牡丹。陆游在《天彭牡丹谱》中介绍彭州牡丹名品刘师哥，“莫知何以得名”。在周师厚的《洛阳牡丹记》中，有一种牡丹叫刘师阁，大家一看就明白了吧？

据说，隋朝末年，河南汝州庙下镇刘家馆有女子刘氏，生于书香门第，在当地十分有名。父母去世后，因兄长到长安做官，刘氏跟随兄嫂迁居长安。兄嫂去世后，刘氏出家为尼，并将自己从老家带来的白牡丹供奉于佛前，世人称之为刘氏阁或刘师阁。

刘师阁莹白温润，微带红黄，似美人肌肤，花姿端庄齐整，数年才开一次花，引得世人争相观赏。后来被人传着传着，刘师阁成了刘师哥，甚至还有人叫刘斯哥。

有时候，单看名字，真看不出来这花是什么花，比如这名贵的白牡丹取名刘师哥，著名的缠枝牡丹却并非真正的牡丹。

北宋王禹偁贬官在外时写过一首诗：“忆昔西都看牡丹，稍无颜色便心阑。而今寂寞山城里，鼓子花开亦喜欢。”鼓子花又叫旋花、打碗花，夏天开淡红色花，漏斗状，像牵牛花，但比牵牛花小。李时珍在《本草纲目》中介绍：“其花不作瓣状，如军中所吹鼓子，故有旋花、鼓子之名。一种千叶者，色似粉红牡丹，俗呼为缠枝牡丹。”缠枝牡丹又名藤本牡丹，耐寒耐热超好养，据说是爬藤植物里的“开花机器”，明明是牵牛花的“亲戚”，就因为花长得有点儿像牡丹，便得名曰缠枝牡丹。忽然想起知名的荷包牡丹，因为叶子长得像牡丹叶子，便也带了“牡丹”二字，这可都是来蹭“花王”流量的哟！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）