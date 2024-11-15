品霓裳古韵，览盛世繁华！2025洛阳汉服时装周大幕将启

洛报融媒记者从隋唐洛阳城九洲池景区获悉：4月18日，“2025洛阳汉服时装周暨牡丹夫人汉服大秀”将在该景区盛大启幕。全国汉服爱好者、设计师品牌及文旅行业代表届时将亮相这场盛会。

洛报融媒记者从隋唐洛阳城九洲池景区获悉：4月18日，“2025洛阳汉服时装周暨牡丹夫人汉服大秀”将在该景区盛大启幕。全国汉服爱好者、设计师品牌及文旅行业代表届时将亮相这场盛会。

据介绍，此次活动以“品味品牌 创新创意”为主题，通过时装走秀、非遗展售、颁奖典礼等形式，展现河洛文化的深厚底蕴与现代时尚的碰撞交融，为古都注入鲜活的时代气息。

大秀为期三天，除18日晚的开幕大秀外，19日至20日还将上演“红鼓小爱”少儿模特秀，以及“SHI JIE诗简”牡丹夫人秀。

值得关注的是，“牡丹夫人”系列时装由中国十佳时装设计师施杰操刀，以东方美学精神做为指导，融合东、西方造型，将100%中国桑蚕丝、苎麻与西方立体剪裁技法糅合，通过层叠垂坠的廓形与泼墨渐变染色工艺，以灵动飘逸的美感，在形象上具象的体现出东方精神中浩大、广阔、写意、包容的人文内涵。

活动现场的静态展示售卖区，来自杭州、上海、武汉等地的众多设计师品牌将于游客见面，将展出新中式汉服服饰、牡丹元素服饰、非遗服饰等。此外，洛阳本土非遗饰品及特产也在此集中亮相，真正实现了“即秀即卖”的创新模式，让观众在欣赏精彩秀场的同时，还能将心仪好物收入囊中，把独特的时尚记忆带回家。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 赵奕鼎 文/图）