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@洛阳人：个人所得税综合所得汇算中 更正与作废有次数限制
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.16 17:21
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　　2024综合所得年度汇算进行中，在办理汇算的过程中，时有需要更正与作废的情况。个人所得税综合所得汇算更正与作废有次数限制吗？如何通过个人所得税App进行作废或者更正申报？针对问及频率较高的热点问题，洛阳市税务局进行详细解答。

　　洛阳市税务局相关负责人介绍，在个人所得税综合所得汇算中，关于更正与作废是有次数限制的。年度汇算期间，纳税人每月可更正和作废的次数只有5次，每次进行更正或作废操作后，系统均会提示剩余次数。如果超过5次，再需更正或作废申报只能前往主管税务机关办税服务厅办理。所以纳税人在申报时应仔细核对信息，尽量避免频繁更正与作废操作。

　　作废申报操作流程：

　　登录App：打开个人所得税App，完成登录及身份验证。

　　找到功能入口：有两种方式找到相应功能入口。其一，在App首页直接寻找“更正申报和作废申报”选项，点击进入；其二，点击“我要办税”或“办税”选项，进入后寻找“更正申报和作废申报”服务。

　　查询申报记录：进入申报查询界面，通常在“已完成”“申报记录”等分类下找到需要作废的申报内容。

　　作废申报：点击所选申报记录下方的“作废”按钮，系统会弹出确认提示，点击“确定”即可作废该申报表，之后可重新进行申报。需注意，作废数据不可恢复，若需再次申报，需重新填报所有相关信息。

　　更正申报操作流程：

　　不同申报状态下，更正申报的操作略有不同。

　　1.申报成功，但尚未补缴税款或无退税金额

　　同样先登录个人所得税App，并找到“更正申报和作废申报”入口，查询到需要更正的申报记录。

　　点击所选申报记录下方的“更正”按钮，按照系统引导逐步修改申报信息，如收入、扣除项目等相关数据。

　　完成信息更改后，确认无误，按照提示提交更正后的申报表，并等待税务机关审核。最后根据更正后的结果，可能涉及补缴税款或获得退税，根据App内的指引完成相应操作。

　　2.申报成功，但退税进度显示“税务审核中”

　　首先要撤销退税申请。打开个税App首页，在【对应年度综合所得年度汇算】专题页点击【查看进度】，点击【撤销退税】。

　　撤销退税后，再进入申报记录界面，点击相应申报记录，点击【更正】，然后按照上述“申报成功，但尚未补缴税款或无退税金额”时的更正步骤，修改信息并提交更正后的申报表。

　　3.申报成功，且已退税或补税成功

　　直接进入申报记录界面，找到需要更正的申报记录。

　　点击【更正】，按照系统提示修改申报信息，完成后提交更正申报。之后根据新的申报结果，若有需要，完成补缴税款或再次申请退税等操作。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 侯彦彦 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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