洛阳85岁老人深耕牡丹种植 曾获“牡丹大师”荣誉称号

今年85岁的王森照，是一位普通居民，也是一位牡丹种植专家，曾获“牡丹大师”称号。他与牡丹打了一辈子交道，带头繁育、种植牡丹，是洛阳牡丹产业发展的参与者、见证者。

今年85岁的王森照，是一位普通居民，也是一位牡丹种植专家，曾获“牡丹大师”称号。他与牡丹打了一辈子交道，带头繁育、种植牡丹，是洛阳牡丹产业发展的参与者、见证者。

如今，王森照尽管已到耄耋之年，却依然活跃在田间地头。“我从小喜欢牡丹，这一生要与牡丹为伴。”16日，老人在接受记者采访时说。

村里的牡丹园艺厂，是他爱上牡丹的地方

王森照是洛阳市洛龙区定鼎门街道新村社区居民，他家的小院，俨然成了牡丹园。院内栽种着50多株牡丹，有赵粉、姚黄等九大色系。眼下，花开正艳，春风拂过，花枝轻颤，暗香浮动。老人穿梭其间，仔细查看每一株牡丹的长势。“这是豆绿，这是黑豹，这是海黄……”对于自己种植的牡丹，老人如数家珍。

新村素有“洛阳后花园”之美誉，牡丹栽培历史悠久。王森照的牡丹情缘始于童年，他的启蒙老师是自己的父亲。在他小时候，村里有一个牡丹园艺厂，占地200多亩，是村办企业，父亲是该厂厂长。

王森照回忆，每到周末或放假，他就跟着父亲在牡丹园艺厂里干活，学习修剪、打药、治虫等牡丹养护技能，牡丹花大色艳、雍容华贵的气质深深吸引了他。

在王森照的记忆里，早期的牡丹种植以药用为主。他说，牡丹根又叫丹皮，具有清热降火、促进血液循环等功效。

每年4月，牡丹园艺厂就成了花的海洋，吸引着十里八乡的乡亲们前来观赏，新安、孟津等周边县区的人也会慕名而来。“我们敞开大门欢迎大家，只是要时时提醒大家文明赏花，毕竟牡丹娇贵得很。”说起往事，王森照脸上浮现出笑容。这段经历，也让他早早意识到牡丹的观赏价值，为后来发展牡丹产业埋下种子。