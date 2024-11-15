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洛阳85岁老人深耕牡丹种植 曾获“牡丹大师”荣誉称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.16 16:54
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　　今年85岁的王森照，是一位普通居民，也是一位牡丹种植专家，曾获“牡丹大师”称号。他与牡丹打了一辈子交道，带头繁育、种植牡丹，是洛阳牡丹产业发展的参与者、见证者。

　　如今，王森照尽管已到耄耋之年，却依然活跃在田间地头。“我从小喜欢牡丹，这一生要与牡丹为伴。”16日，老人在接受记者采访时说。

　　村里的牡丹园艺厂，是他爱上牡丹的地方

　　王森照是洛阳市洛龙区定鼎门街道新村社区居民，他家的小院，俨然成了牡丹园。院内栽种着50多株牡丹，有赵粉、姚黄等九大色系。眼下，花开正艳，春风拂过，花枝轻颤，暗香浮动。老人穿梭其间，仔细查看每一株牡丹的长势。“这是豆绿，这是黑豹，这是海黄……”对于自己种植的牡丹，老人如数家珍。

　　新村素有“洛阳后花园”之美誉，牡丹栽培历史悠久。王森照的牡丹情缘始于童年，他的启蒙老师是自己的父亲。在他小时候，村里有一个牡丹园艺厂，占地200多亩，是村办企业，父亲是该厂厂长。

　　王森照回忆，每到周末或放假，他就跟着父亲在牡丹园艺厂里干活，学习修剪、打药、治虫等牡丹养护技能，牡丹花大色艳、雍容华贵的气质深深吸引了他。

　　在王森照的记忆里，早期的牡丹种植以药用为主。他说，牡丹根又叫丹皮，具有清热降火、促进血液循环等功效。

　　每年4月，牡丹园艺厂就成了花的海洋，吸引着十里八乡的乡亲们前来观赏，新安、孟津等周边县区的人也会慕名而来。“我们敞开大门欢迎大家，只是要时时提醒大家文明赏花，毕竟牡丹娇贵得很。”说起往事，王森照脸上浮现出笑容。这段经历，也让他早早意识到牡丹的观赏价值，为后来发展牡丹产业埋下种子。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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