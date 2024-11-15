4月17日牡丹花情预报

“若教解语应倾国，任是无情亦动人”。四月牡丹顷城色，一城春色半城香。眼下，全市牡丹观赏园内花枝攒动，锦色如织。

“若教解语应倾国，任是无情亦动人”。四月牡丹顷城色，一城春色半城香。眼下，全市牡丹观赏园内花枝攒动，锦色如织。

王城公园：全园共有约530个品种牡丹开放，主要分布在牡丹仙子、紫云天香台、春晓岸、王城春早观赏区、甘棠洲观赏区。其中：盛开的牡丹品种有白妙、新七福神、八千代椿、黄冠、海黄、连鹤、葛巾紫、烟云紫等；初开的牡丹品种有春柳、绿洲缠丝、绿幕隐玉、名望、洛都女神等。园内高山牡丹洛阳红、乌金耀辉、乌龙捧盛、珠光墨润、初乌、银红巧对等争奇斗艳；木香、蔷薇、棣棠等竞相绽放。

王城公园(白王狮子)

隋唐城遗址植物园：全园共有约400个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园。其中：盛开的牡丹品种有仙桃、西施、连鹤、飞来红、姊妹恋春等；初开的牡丹品种有素纱禅衣、皇嘉门、岛乃藤、日暮、新七福神等。此外，园内荷包牡丹、荚蒾、琼花、猥实、黄刺玫等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园(岛乃藤)

中国国花园：全园共有约280个品种牡丹开放，主要分布在国花台周边、二乔亭、东门内广场等。其中：盛开的牡丹品种有皇冠、御所樱、日月同辉、海黄等；初开的牡丹品种有太平红、霓虹焕彩、凤丹、春柳(五月坊内)等。园内“最黑牡丹”黑豹处于最佳观赏期，黄刺玫、芍药等竞相绽放。

中国国花园(海黄)

国家牡丹园：全园共有约760个品种牡丹开放，主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆、凤丹林。其中：盛开的牡丹品种有岛锦、绿幕隐玉、稀叶紫、麟凤、镰田藤、新七福神、黑发女郎黑妞、二乔、姚黄、圣代、锦乃艳、御所樱、村松樱、八千代椿、花竞、春归华屋、洛阳春、紫兰魁、擎天粉、首案红、紫香秀色、冠世墨玉、黑夫人、赵粉、金玉良缘、一品朱衣等；初开的牡丹品种有豆绿、天衣、书生捧墨、菊花白、绿蝴蝶、无暇玉、垂头蓝、银粉金鳞、娇容三变、黑豹、彩菊、绿香球等。园内荷包牡丹、紫藤、丁香、棣棠、刺玫等竞相绽放。

国家牡丹园(绿幕隐玉)

国际牡丹园：全园共有约180个品种牡丹开放，主要分布在华夏园、寒牡丹区、锦绣园、主干道东段南侧和二级路环线等处。其中：盛开的牡丹品种有老君紫、楼兰美人、夜光白、紫红殿、寓所樱、圣代、花王、花竞、青龙卧墨池、姚黄、绿香球、紫蓝魁、十八号、金玉交章、雪莲、白王狮子、鲁荷红、翰墨丹青、东篱银菊、银红巧对、首案红、芳纪、绯司、岛锦、迎日红、豆绿、香玉、太阳、姚黄、春柳、珊瑚台、藏枝红、岛锦、旭港等；初开的牡丹品种有彩云追月、海黄、黄冠、岛大臣、花大臣等。园内航天育种基地的各色太空牡丹和万芳园的克隆牡丹处于盛花期，花开喜人。此外，晚樱、荷包牡丹、金丝楸、海棠、黄刺玫等竞相绽放。

神州牡丹园：全园共有约550个品种牡丹开放，主要分布在牡丹文化区、花舞神州、盛世花海、牡丹精品区、百年牡丹林等处。其中：盛开的牡丹品种有十八号、黑夫人、黑之梦、赛墨莲、九天揽月、棒棒糖、天鹅绒、观音面、贵妃插翠、赵粉、富贵满堂、宫样妆、醉西施、金桂飘香、绿幕隐玉、紫瑶台、春柳、二乔、岛锦等；初开的牡丹品种有藏花红、黑妞、嫦娥奔月、黑豹、皇冠、首案红、麻姑献寿、冰凌罩红石、彩绘、豆绿等。园内棣棠、樱花等竞相绽放。

第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2025年4月16日