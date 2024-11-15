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早、中、晚开品种同框齐放！王城公园高山牡丹登场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.16 15:22
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　　16日，一批花大色艳的高山牡丹落户洛阳王城公园月亮门内。抬头是彩色玫瑰花球，目之所及便是雍容华贵的牡丹……结合园区今年打造的“与花共语·春宴王城”新场景，给游客带来多层次的赏花新体验。

　　这些高山牡丹是王城公园在海拔适宜的牡丹基地培育种植的一批精品牡丹。“基地海拔相对较高、气温低，因此高山牡丹的花期要比园区内的自然花期牡丹稍晚一些。”王城公园高级工程师范崇霞介绍，技术人员利用自然气候，适时将观赏效果极佳的高山牡丹移植回王城公园，有效补充园内观赏牡丹的品种和数量，将牡丹观赏时间延长至5月初。

　　早中期牡丹渐落幕，晚开牡丹唱主角。目前园内晚开牡丹品种如海黄、黄冠等开得热烈，新增的高山牡丹有初乌、珠光墨润、二乔、香玉、彩绘、银红巧对、洛阳红等约80个品种千余株，将与后续的特晚开品种牡丹、早开芍药交相辉映，呈现自然环境下早、中、晚开牡丹和芍药同时绽放的盛况。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 刘苗 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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