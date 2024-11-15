提醒！洛浦公园禁止携带犬只入园

今日，“洛浦公园服务中心”微信公众号发布文明游园须知，禁止携带犬只入园。 今日，“洛浦公园服务中心”微信公众号发布文明游园须知，禁止携带犬只入园。具体内容如下： 为维护游园秩序，保障游客安全及环境卫生，洛浦公园严格落实管理规定，在各出入口显著位置设置标识，明确“禁止携犬入园”的要求。近期公园进一步加强犬只入园管理力度，重点针对早晚遛犬高峰时段增派安保人员巡查，及时劝阻违规行为。下一步，洛浦公园将持续加强犬只入园治理工作，同时呼吁广大市民自觉遵守规定，共同营造安全、舒适的游园环境。⑥