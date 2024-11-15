洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

事关社会青年报考高中学业水平考试 洛阳最新发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市教育考试中心 2025.04.16 11:45
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今日，“洛阳市教育考试中心”官微发布《洛阳市社会青年报考2024级普通高中学生学业水平合格性考试特别提醒》。具体内容如下：

　　涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区户籍社会考生统一在涧西区招生考试服务大厅(地址：涧西区九都西路和黄河路交叉口向北30米)进行报名，报名时间从4月18日9点至4月21日17点。报名请加入QQ群(893116813)咨询办理，后续考试和工作安排会分阶段在QQ群里通知，联系电话：0379-64880218。

　　偃师区：偃师区户籍社青考生报名时间为4月21日—22日，考生本人带上相关证件到洛阳偃师中成外国语学校报名。

　　孟津区：孟津区户籍社青考生报名时间为4月21日下午，报名当天考生本人带上身份证到孟津区教育体育局一楼招生办报名。

　　新安县：新安县户籍社青考生报名时间为4月21日一天，报名当天考生本人带上身份证到新安县教育体育局招生办报名。

　　伊川县：伊川县户籍社青考生报名时间为4月20日一天，报名当天带上身份证到伊川县教育考试中心报名。

　　汝阳县：汝阳县县户籍社青考生报名时间为4月17日下午，报名当天考生本人带上身份证及复印件到汝阳县第二高级中学南门东门卫室报名，咨询电话：0379-68212595、68212131。

　　宜阳县：宜阳县社青报名时间为4月15日至4月21日下午，报名考生本人携带身份证到宜阳县教育局考试中心报名。周六周日不上班。

　　洛宁县：洛宁县户籍社青考生报名时间为4月20日一天，报名当天考生本人带上身份证到洛宁县教育体育局招生办报名。

　　嵩县：嵩县户籍社会青年报名时间为4月15日—18日，带上身份证，户口本原件及复印件到县考试中心下设报名点嵩县一高或五高报名。

　　栾川县：栾川县户籍社会考生报名时间为4月22日上午和下午16:00前，请考生带上身份证和户口本到栾川县招生办报名(君山东路教体局一楼)，联系电话：0379-6830380。⑥
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    男子醉酒憋尿险丢命！医生紧急提醒
    男子醉酒憋尿险丢命！医生紧急提醒
    男子醉酒憋尿险丢命！医生紧急提醒
        说到憋尿这事儿，相信大家都经历过，这一看似无关紧要的行为，实则暗藏健康隐患。
  • ·口服胶原蛋白对护肤到底有没有用？
  • ·春天易上火怎么办？
  • ·健康快讯：河科大二附院糖尿病专科门诊开诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳华夏历史文明传承创新产业园开工
  • 35℃！一秒入夏！洛阳将迎来首个...
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 祝贺！洛阳姑娘李柯雯入选国家女...
  • 西工地步行街（4S街区段）试开街
  • 孟津区城关镇：田园春韵乡村美【...
  • 三诺新材萃取剂项目一期投产 产品...
  • 洛阳近期杨柳絮为啥那么多？专家解答
  • 二里头夏都遗址博物馆将举办中国...
  • 公园赏牡丹 情暖“夕阳红”【组图】
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605