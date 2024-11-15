事关社会青年报考高中学业水平考试 洛阳最新发布

今日，“洛阳市教育考试中心”官微发布《洛阳市社会青年报考2024级普通高中学生学业水平合格性考试特别提醒》。 今日，“洛阳市教育考试中心”官微发布《洛阳市社会青年报考2024级普通高中学生学业水平合格性考试特别提醒》。具体内容如下： 涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区户籍社会考生统一在涧西区招生考试服务大厅(地址：涧西区九都西路和黄河路交叉口向北30米)进行报名，报名时间从4月18日9点至4月21日17点。报名请加入QQ群(893116813)咨询办理，后续考试和工作安排会分阶段在QQ群里通知，联系电话：0379-64880218。 偃师区：偃师区户籍社青考生报名时间为4月21日—22日，考生本人带上相关证件到洛阳偃师中成外国语学校报名。 孟津区：孟津区户籍社青考生报名时间为4月21日下午，报名当天考生本人带上身份证到孟津区教育体育局一楼招生办报名。 新安县：新安县户籍社青考生报名时间为4月21日一天，报名当天考生本人带上身份证到新安县教育体育局招生办报名。 伊川县：伊川县户籍社青考生报名时间为4月20日一天，报名当天带上身份证到伊川县教育考试中心报名。 汝阳县：汝阳县县户籍社青考生报名时间为4月17日下午，报名当天考生本人带上身份证及复印件到汝阳县第二高级中学南门东门卫室报名，咨询电话：0379-68212595、68212131。 宜阳县：宜阳县社青报名时间为4月15日至4月21日下午，报名考生本人携带身份证到宜阳县教育局考试中心报名。周六周日不上班。 洛宁县：洛宁县户籍社青考生报名时间为4月20日一天，报名当天考生本人带上身份证到洛宁县教育体育局招生办报名。 嵩县：嵩县户籍社会青年报名时间为4月15日—18日，带上身份证，户口本原件及复印件到县考试中心下设报名点嵩县一高或五高报名。 栾川县：栾川县户籍社会考生报名时间为4月22日上午和下午16:00前，请考生带上身份证和户口本到栾川县招生办报名(君山东路教体局一楼)，联系电话：0379-6830380。⑥