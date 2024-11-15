洛阳市人大常委会召开主任专题会议

日前，市人大常委会主任李保国主持召开市人大常委会主任专题会议。 日前，市人大常委会主任李保国主持召开市人大常委会主任专题会议。 会议研究了市人大常委会司法监督若干举措、关于加强制度缺陷监督打造洛阳制度优势新高地的决定、“天下黄河洛阳美”——市人大常委会推动《中华人民共和国黄河保护法》贯彻落实执法检查方案等。 李保国强调，要进一步提升人大司法监督精准度有效性，持续探索新思路、新举措、新办法，以人大监督实效推动司法机关加强改进工作，进一步形成规范高效的司法权力运行机制，切实维护社会公平正义。要扎实开展黄河保护法执法检查，坚持问题导向，聚焦黄河流域生态保护修复、文旅融合发展、保护传承弘扬黄河文化等重点，统筹农业、林业、生态环境、文旅等部门及全国、省、市人大代表专业力量，深入开展监督检查，精准查找问题，及时督促整改，依法推动黄河流域生态保护和高质量发展。要“点单”开展制度缺陷监督，聚焦民生保障、基层治理等重点领域，监督查找我市地方性法规、政府规章等制度缺陷和漏洞，引导督促相关部门开展系统性自查自纠，对发现的制度缺陷即时立项、动态报告、及时整改，推动制度体系优化提升，加快破除体制机制障碍，切实将监督成效转化为治理实效。要构建“发现问题、督促整改、完善制度、跟踪问效”的监督工作闭环，推动提升制度供给精准性、制度设计科学性、制度体系协同性，进一步塑造体制机制新优势，推进治理体系和治理能力现代化，为充分释放社会发展活力贡献人大智慧和力量。 市人大常委会副主任徐新、杨劭春、李书杰参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王思芮)