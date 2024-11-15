“河洛欢歌”好戏连台

竹笛二重奏、器乐合奏、民歌联唱……昨日上午，在周王城广场举行的“河洛欢歌·广场文化月”活动现场，丰富多彩的文艺节目接连上演，让现场观众乐享文化“大餐”。

演出现场

竹笛二重奏、器乐合奏、民歌联唱……昨日上午，在周王城广场举行的“河洛欢歌·广场文化月”活动现场，丰富多彩的文艺节目接连上演，让现场观众乐享文化“大餐”。

本场演出为“青春之名”专场文艺演出，演员们带来歌伴舞《相逢春天》、竹笛二重奏《喜讯传来乐开怀》、舞蹈《漫落花间》、歌曲《看山看水看中国》、器乐合奏《农家乐》、舞蹈《清风徐来》、古筝合奏《盛世国乐》、歌曲《百年》等精彩节目，赢得现场观众阵阵掌声。

婀娜多姿的舞蹈、悠扬婉转的歌声……活动现场，不少市民游客用手机定格舞台上的精彩瞬间。“我就住在附近，没想到在家门口就看到这么精彩的演出，我几乎场场都来看。”家住西工区的孟先生说。

“河洛欢歌·广场文化月”活动由市委宣传部、市文广旅局主办，市文化馆承办，演出内容包括声乐、器乐、舞蹈、戏曲、非遗展演、服饰表演等，以新颖的形式、丰富的内容为观众所称道。

本次活动将持续至4月19日，每天9时30分至11时30分在周王城广场举行，接下来还将举办“弦歌雅颂”戏曲艺术专场、百姓舞台比赛、牡丹服饰创意模特大赛等文艺演出活动。活动还将通过洛阳市文化云等平台进行直播，让大家足不出户也能欣赏到精彩的文艺节目。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图）