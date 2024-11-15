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牡丹文韵起洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.04.16 08:34
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　　牡丹文学指以牡丹为题材的文学作品。牡丹作为一种重要的花卉文化象征，被大量地融入文学创作中，如诗词、?歌赋、小说、戏剧等。这些作品不仅反映了人们对牡丹的喜爱和追崇，也通过牡丹的形象和寓意，传达了作者的思想和情感。最早的牡丹诗、赋、歌词、小说等，都产生在洛阳。

　　最早的牡丹诗

　　牡丹是爱情的信物，在古代的上巳节，有情人互赠牡丹，撒一路芬芳，播一春诗意。牡丹仙子就是爱情之神，她保佑天下有情人终成眷属。

　　中国第一部诗歌总集《诗经》编著于洛阳。在《诗经》中，牡丹作为爱情之花首次被提及。

　　《诗经·郑风·溱洧》云：

　　“溱与洧，方涣涣兮。士与女，方秉蕑兮。女曰观乎？士曰：既且，且往观乎。洧之外，洵于且乐。维士与女，伊其相谑，赠之以芍药。溱与洧，浏其清兮。士与女，殷其盈兮。女曰观乎？士曰：既且，且往观乎。洧之外，洵于且乐。维士与女，伊其将谑，赠之以芍药。”

　　翻译成白话是：

　　溱水洧水长又长，河水流淌向远方。男男女女城外游，手拿兰草求吉祥。女说咱们去看看？男说我已去一趟。再去一趟又何妨！洧水对岸好地方，地方热闹又宽敞。男女结伴一起逛，相互戏谑喜洋洋，赠朵芍药毋相忘。溱水洧水长又长，河水洋洋真清亮。男男女女城外游，游人如织闹嚷嚷。女说咱们去看看？男说我已去一趟。再去一趟又何妨！洧水对岸好地方，地方热闹又宽敞。男女结伴一起逛，相互戏谑喜洋洋，赠朵芍药表情长。

　　这是描写河洛地区上巳节，青年男女在溱水和洧水岸边游春的诗。在神话中，制定上巳节的是女娲，她分阴阳，定姻缘，制定了自由恋爱的节日。这是礼法允许的春天之会：“于是时也，奔者不禁。”因此，在古代，洛阳的三月初三上巳节就是爱情节，是一个风情摇曳的美丽节日。这时，牡丹盛开，枝头鸟鸣啾啾，阳光金子一样铺洒下来，叫人春心荡漾。三五好友邀约着，去牡丹园参加联欢会，男男女女，往来如织，热闹非凡。

　　男女表达爱情的方式，是“赠之以芍药”。这里的芍药，是木芍药，即牡丹。牡丹在三月上巳节绽放，待其一个月花谢后，芍药才绽放。

　　最早的牡丹赋

　　唐代诗人舒元舆的《牡丹赋》，是辞赋中的上品，也是第一篇咏颂牡丹的辞赋。赋前有序，序中追述了唐代洛阳牡丹的起源、来历，以及写赋的动机等。其赋优美豪放，颇有气度，是研究武则天时代洛阳牡丹的重要文献。

　　舒元舆，婺州东阳(今浙江金华市)人，是唐文宗时的宰相，著名诗人。《牡丹赋》的序说，武则天感叹洛阳上林苑中牡丹还不多，便命人将西河的大批牡丹移栽入上林苑。从此京城洛阳的牡丹便一天天兴盛起来。该序接着说，西河牡丹入上林苑后，从宫中到官府衙署，向外发展到士大夫及百姓家里，广为栽植，多得像长江、黄河、淮河、济水四大江河流向大海的水，不知到何处停止。每到暮春时分，观赏牡丹的人如痴如狂，成为国都洛阳的一大盛事。

　　舒元舆是为牡丹作赋的第一人。后世将牡丹推为国色天香、花中之魁，此赋功不可没。此赋以拟人手法，频频采用排比句式，极尽铺陈渲染之能事，从不同的时空、不同的角度，将牡丹的形色神韵摹写得淋漓尽致。

　　该赋先写牡丹集大自然之精华，具出类拔萃之美：“英之甚红，钟乎牡丹。拔类迈伦，国香欺兰。”再写牡丹从含苞到盛开的情景，“暮春气极，绿苞如珠”，“淑色披开，照曜酷烈。美肤腻体，万状皆绝”。接着，用拟人手法写牡丹的形和色，连用十八个排比句，如“向者如迎，背者如诀；坼者如语，含者如咽；俯者如愁，仰者如悦”，将牡丹写得情态万千，栩栩如生。继而又连用十二个排比句，如“或带风如吟，或泣露如悲”，“或迎风拥砌，或照影临池”，将牡丹写成情切切、意绵绵的解语之花。

　　该赋还写了“公室侯家”和“九衢游人”观赏牡丹的盛况。最后连用八个排比句写牡丹艳压群芳：“玫瑰羞死，芍药自失，天桃敛迹，辕李惭出，踯躅宵溃，木兰潜逸，朱槿灰心，紫薇屈膝。”

　　最早的牡丹流行歌曲

　　最早的牡丹流行歌曲，是唐代的《牡丹种曲》，由李贺作词。被称为“诗鬼”的唐代伟大诗人李贺，其故里在宜阳汉山之麓的昌谷。

　　汉山南麓，这里昌河和洛水交汇，清流碧溪，景色秀美。这里有连昌宫，是东西二京之间最重要的行宫。连昌宫附设有皇家寺庙五花寺，宫前有规模宏大的三乡驿。元稹的《连昌宫词》说：“上皇偏爱临砌花，依然御榻临阶斜。”宋人范成大说：“连昌尚有花临砌，肠断宜春寸草无！”这“临砌花”“花临砌”，指宫中台阶之旁都种有牡丹花。

　　故乡多牡丹，诗人爱牡丹，因此李贺写下了千古名篇《牡丹种曲》——

　　莲枝未长秦蘅老，

　　走马驮金斸(zhú)春草。

　　水灌香泥却月盘，

　　一夜绿房迎白晓。

　　当莲花枝干还未长出，香草和杜蘅(一种植物)已经衰老，人们赶着马，驮着金子，去买牡丹花苗。把它栽在半月形的花盆里，培上香泥，浇上水，一夜间，绿色花苞欲放，迎着拂晓。

　　美人醉语园中烟，

　　晚华已散蝶又阑。

　　梁王老去罗衣在，

　　拂袖风吹蜀国弦。

　　花园之中，人们饮酒取乐。直到园中笼罩上了黄昏暮烟，美女们还在醉语喧哗。而牡丹花瓣已经开始飘散，采花的蜂蝶也纷纷离去。有些花朵虽已衰败，但牡丹的花托还残留在枝上。美女们在《蜀国弦》(乐府曲名)的伴奏下翩翩起舞。

　　归霞帔拖蜀帐昏，

　　嫣红落粉罢承恩。

　　檀郎谢女眠何处？

　　楼台月明燕夜语。

　　夜幕降临，遮花的帷帐渐渐昏暗，宴席已散，粉雕玉琢的花儿也开始蔫败萎凋。公子哥儿和小姐们都到哪儿去了，楼台上月光明亮，夜空中只有燕子叽叽叫。

　　《牡丹种曲》是李贺为当时歌坊写的一首歌词，语言华美，风格含蓄，意韵深邃，是写实主义的力作。《牡丹种曲》首先在两京传唱，后风靡大唐。

　　最早的牡丹小说

　　最早的牡丹小说，是唐传奇《染牡丹花》，出自《酉阳杂俎》，这篇传奇与韩愈有关。

　　韩愈是中唐时期杰出的文学家、思想家、政治家。韩愈《会合联句》说：“我家本瀍谷，有地介皋巩。”一般认为，韩愈出生在唐代的河阳南城，即今天的洛阳市孟津区。

　　唐德宗贞元八年(公元792年)，韩愈参加进士考试，登进士第。他曾在洛阳居住多年，负责执教国子监和管理文庙等庙宇。

　　东都国子监，位于今洛阳老城东南隅，即唐代立德坊。这里广种牡丹，韩愈在这里写下了传世名篇《戏题牡丹》：“幸自同开俱阴隐，何须相倚斗轻盈。陵晨并作新妆面，对客偏含不语情。双燕无机还拂掠，游蜂多思正经营。长年是事皆抛尽，今日栏边暂眼明。”

　　《染牡丹花》的故事，就发生在这里。故事说，韩愈的一个侄子前来投奔。侄子年纪很小，韩愈让他在国子监中伴着子弟们一起读书。但他老欺负同学。韩愈知道了，就把他送到街西的安国寺中，让他在寺院读书。过了十来天，寺主又告状说他轻狂粗率。

　　韩愈就让他侄子立刻回来，责备他说：“你这种所作所为，是想要干什么？”侄子向韩愈赔罪，慢慢地陈述说：“我有一种技艺，正遗憾叔叔不知道。”就指着阶前的牡丹说：“叔叔想要这牡丹开什么颜色的花，说出来就行。”

　　韩愈很是惊奇，就给他弄来所需的东西，让他做试验。他就竖起帘子，把牡丹丛全都遮起来，不让人看。挖掘牡丹的四面，一直挖到根部，宽度可以坐下一个人。揣着一些紫色的矿石、轻粉朱红之类的东西，一早一晚治牡丹的根。一共治了七天，就把坑填平。他对叔叔说：“最晚一个月。”

　　当时正是初春，那棵牡丹本来开紫花。等到花开，颜色变成黄色，镶着红边。每一朵都有一联诗，字迹是紫色的，很是分明。那诗就是韩愈出关时所作的诗中的一韵：“云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。”韩愈非常惊异。他那个侄子就辞别了他，云游天下。

　　在古典小说中，凡是与牡丹有关的故事，都与洛阳密切相关。如冯梦龙的《灌园叟晚逢仙女》、蒲松龄的《葛巾》、李汝珍的《镜花缘》等。（郑贞富）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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