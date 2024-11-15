洛阳：以文化活动聚人气，推动“文旅商体展”融合发展

在热闹的市集里挑选精致的手工艺品，随意坐下听一场演唱会，抑或沉浸式体验一场话剧……这样的场景，在我市商业综合体和特色商业街区中便可看到。

国际友人欣赏商场内的摄影展

在热闹的市集里挑选精致的手工艺品，随意坐下听一场演唱会，抑或沉浸式体验一场话剧……这样的场景，在我市商业综合体和特色商业街区中便可看到。

今年以来，我市各商业综合体、特色商圈引入各类主题展览、非遗表演、剧场等文化活动，增强实体商业的体验性和可逛性，聚集人气的同时提升文化内涵，成为市民休闲、娱乐、打卡的好去处。

商场打造文化社交场

“喝着咖啡，聆听音乐会，这种感觉既city又松弛。”14日，在西工区中州万达广场，春日之约音乐会吸引了很多人的关注。

昨日，来到洛龙区正大广场的市民张燕感叹实体商业越来越有体验感。“我们的城市越来越有文艺范儿，实体商业不仅仅能满足购物需求，更像一个艺术空间。”她说。

记者走访了解到，我市不少商业空间引入咖啡、花艺、二次元、画展、剧场等业态，吸引年轻消费者游玩打卡。一些商业综合体定期举办二次元市集，与周边二次元店铺相呼应，将整个区域二次元氛围感拉满，打造文化社交场。

随着“商圈+文化”的深入，去年以来，我市各实体商业空间以出圈、吸睛、破次元等全新形式亮相。据统计，我市去年组织举办特色主题促消费活动200多场，累计参与企业5万余家，拉动消费超300亿元，通过探索融合化路径，激发消费新动能。