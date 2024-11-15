医保异地就医备案怎么办理？看了这篇就知道了

“请问医保异地就医备案如何办理？”日前，一位洛阳市民在洛阳网“百姓呼声”平台发帖咨询。14日，针对该市民的问题，洛报融媒记者采访了洛阳市医疗保障中心的有关负责人。该负责人表示，洛阳市基本医疗保险参保人员异地就医分为异地长期居住人员、临时外出就医人员。

“请问医保异地就医备案如何办理？”日前，一位洛阳市民在洛阳网“百姓呼声”平台发帖咨询。

14日，针对该市民的问题，洛报融媒记者采访了洛阳市医疗保障中心的有关负责人。该负责人表示，洛阳市基本医疗保险参保人员异地就医分为异地长期居住人员、临时外出就医人员。

异地长期(6个月以上)居住人员，包括异地安置退休人员、异地长期居住人员、常驻异地工作人员等长期在参保地外工作、居住、生活的人员。

临时(6个月以内)外出就医人员，包括转诊异地就医人员，因工作、旅游等原因异地急诊抢救人员以及其他临时外出就医人员。

●异地就医备案手续办理方式

线上办理：通过“河南医保”小程序或洛阳医保智能客服办理。

线下办理：本人携带身份证复印件和相关材料到医保经办窗口填写《河南省异地就医登记备案表》，按照填表说明进行备案登记。代办人携带申办人身份证复印件、委托文书，相关材料到医保经办窗口填写《河南省异地就医登记备案表》，按照填表说明进行备案登记。

●受理时长

线下渠道：即时办结

线上渠道：2个工作日

●线上操作指引

(一)“河南医保”小程序

1.微信搜索“河南医保”小程序，点击“异地就医”进入异地就医备案页面；

2.选择备案类型，根据备案类型进行长期或临时就医备案。