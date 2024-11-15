最高气温将升至34℃！洛阳最新天气预报来了

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，短期内受高空西北气流控制，天气晴好，气温回升。18日、21日前后受冷空气扩散及高空低槽东移的共同影响，有两次降水天气过程。
今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，短期内受高空西北气流控制，天气晴好，气温回升。18日、21日前后受冷空气扩散及高空低槽东移的共同影响，有两次降水天气过程。
今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，短期内受高空西北气流控制，天气晴好，气温回升。18日、21日前后受冷空气扩散及高空低槽东移的共同影响，有两次降水天气过程。
具体预报如下：
今天夜里：晴天，西北风3级～4级。
15日(周二)：晴天间多云，偏西风转偏南风3级，气温13℃～31℃。
16日(周三)：晴天到多云，西北风4级左右，气温16℃～34℃。
17日(周四)：多云转晴天，气温17℃～33℃。
18日(周五)：多云到阴天转小雨，气温15℃～27℃。
19日(周六)：晴天间多云，气温13℃～27℃。
20日(周日)：多云转阴天，气温14℃～26℃。
21日(周一)：阴天转小雨，气温16℃～24℃。⑥
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