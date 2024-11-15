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大风过后，农业生产如何尽快恢复？农业专家给出建议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.14 23:03
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　　大风过后，农业生产如何尽快恢复？

　　14日，洛报融媒记者从洛阳市农业农村部门获悉，连日来的持续大风天气，叠加近期降水偏少，对小麦生长和设施农业造成不同程度影响。下一步，洛阳市将全力做好麦田春季管理和大风过后农业恢复生产相关工作，保障粮食生产和主要农产品供给。

　　本轮大风来袭前，洛阳市气象、农业农村部门联合发布设施农业风灾风险预警。广大农户和经营主体积极应对，最大限度减轻了灾害损失。目前，农业农村部门已基本摸清设施农业受灾情况，并及时指导各类经营主体做好受损农业设施修复，合力开展后续生产工作。园艺专家建议，对发生低温冷害的蔬菜、西甜瓜、草莓等果蔬，可结合喷施磷酸二氢钾等叶面肥和施用腐植酸等促根肥料，促进植株尽快恢复生长；对于受损的香菇大棚要在修复后重新摆放菌棒，并做好菌棒水分补充，确保正常出菇。

　　当前，全市351万亩小麦陆续进入孕穗、抽穗期，水肥需求量增大。根据土壤水分监测数据，全市超六成气象观测站麦田表层土壤出现缺墒，部分地块旱情显现，让处于关键生长期的小麦面临考验。旱情如果持续发展，可能导致以小麦蚜虫为典型的虫害滋生蔓延。对此，农业专家建议，各地要根据土壤墒情，及时做好麦田灌溉，尤其要关注进入抽穗期的小麦需水要求，避免干旱导致减产。同时，要密切关注病虫草害发生发展情况，结合叶面喷施药剂进行有效控制，确保夏粮丰收。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图 通讯员 田玉广)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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