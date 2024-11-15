13日至18日，第五届中国国际消费品博览会(简称“消博会”)在海南省海口市举行。洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，洛阳4家企业亮相消博会。

13日至18日，第五届中国国际消费品博览会(简称“消博会”)在海南省海口市举行。洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，洛阳4家企业亮相消博会。

此次参加消博会的洛阳企业有洛阳泽雅文化传播有限公司、洛阳九朝文物复制品有限公司、洛阳广发青铜器仿古工艺开发有限公司、洛阳唐意工艺品有限公司等4家企业，展出有复原捣练图服饰、河洛盘扣、高家三彩、青铜工艺品、博物馆复刻产品等。其中，洛阳九朝文物复制品有限公司带来的传统工艺形象胖妞、“唐宫系列”等展品备受追捧，有不少采购商对洛阳唐三彩产品的造型、工艺、文化意蕴赞不绝口，当场选购并达成后续合作意向。

据悉，作为开年以来我国举办的首场重大国际性展会，也是中国唯一以消费为主题的国家级展会，本届消博会有超过71个国家和地区、1700余家消费企业携带4100余个品牌参展，展示时尚消费、数字消费、健康消费、绿色消费等新兴消费领域的精品新品。另外，此次消博会首次设立新消费科技展区，聚焦前沿科技领域，集中展示智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、全屋智能家居及智能穿戴产品。

洛阳市商务局相关负责人表示，消博会不仅为各国消费精品进入中国市场提供展示、交易机会，也为中国各地的消费精品销往世界创造商机，希望借助平台增进投资贸易交流合作，拓展市场，让洛阳品牌走向全国，走向世界。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 宋育伟 王飞 实习生 张志慧）(图片由通讯员提供)