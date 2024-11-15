洛阳市普通高中学生学业水平合格性考试（高一阶段）明日起报名

今日，“洛阳市教育考试中心”官微发布消息称，2024级普通高中学生学业水平合格性考试(高一阶段)历史、地理、化学、生物学学科的考试时间安排在5月17日。本次考试实行网上报名，普通高中学籍在校考生报名信息采集时间为4月15日9:00至4月23日17:00。

今日，“洛阳市教育考试中心”官微发布消息称，2024级普通高中学生学业水平合格性考试(高一阶段)历史、地理、化学、生物学学科的考试时间安排在5月17日。本次考试实行网上报名，普通高中学籍在校考生报名信息采集时间为4月15日9:00至4月23日17:00。具体内容如下：

根据《河南省教育考试院关于做好2024级普通高中学生学业水平合格性考试(高一阶段)考生报名信息采集工作的通知》(豫考信〔2025〕2号)，2024级普通高中学生学业水平合格性考试(高一阶段)历史、地理、化学、生物学学科的考试时间安排在2025年5月17日。为做好本次考试考生报名信息采集工作，现将有关事项公告如下：

一、报名信息采集的安排

根据省教育厅要求，2024级普通高中在校学生必须参加学业水平合格性考试。获得E等级或因故未参加上次学业水平合格性考试的2023级学生，应参加相应学科的补考。

本次考试实行网上报名，普通高中学籍在校考生报名信息采集时间为4月15日9:00至4月23日17:00，逾期不予补报。

社会考生报名：

偃师区、孟津区、新安县、伊川县、汝阳县、宜阳县、洛宁县、嵩县、栾川县社会考生的考试报名工作由户籍所属县区考试部门负责。

涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区户籍社会考生统一在涧西区招生考试服务大厅(地址：涧西区九都西路和黄河路交叉口向北30米)进行报名，报名时间从4月18日9点至4月21日17点，逾期不予补报。报名请加入QQ群(893116813)咨询办理，后续考试和工作安排会分阶段在QQ群里通知，联系电话：0379-64880218。

二、报名信息采集的内容

考生报名信息包括考生的基本信息、照片图像信息和本次考试的报考科目信息。2024级在校学生及2023级参加补考学生的基本信息及照片图像信息由省教育厅普通高中学籍管理部门提供，经省教育考试院整理后统一导入《考务管理信息系统》。

各高中学校在报考信息采集前，要分班级打印含考生照片的《考生信息确认单》，组织考生对基本信息及照片图像进行核对，确保姓名、身份证号、出生日期等关键信息与考生所持身份证一致，照片图像无损、无误。要坚持考生本人签字确认制度，由考生本人对《考生信息确认单》进行核对，并在核对无误后签字确认。

信息采集及核对工作完成后，以学校为单位通过《考务管理信息系统》组织学生选报考试科目，并在网上足额支付报名费用，报名费用标准按《关于核定我省普通高中学业水平考试收费标准的通知》(豫发改收费[2012]1265号)规定执行，每生每科8元。

对于信息核对过程中发现的问题，考生对于信息核对过程中发现的问题，考生所在中学应按照省教育厅普通高中学籍管理的相关规定及时向普通高中学籍管理部门申请学籍信息更正。省教育考试院将根据省教育厅普通高中学籍管理部门提供的更正后的学籍信息在《考务管理信息系统》进行更新，考生所持身份证与学籍信息一致后方可按普通高中在校生报名。考生身份证与学籍信息不一致的，不得按普通高中在校生报名。

三、有关要求

1.各县区、各高中学校要根据本地实际情况，妥善安排，认真组织，做好高中在校考生及社会考生信息采集及核对工作。

2.按教育厅文件要求，普通高中在校生应在其学籍所在地参加报名、考试，不得以社会人员身份参加学业水平考试。

3.为确保考生报名信息的完整、准确，防止出现考生集体性漏报、补考考生错报科目、重复报考等情况，省考院在报名期间将对报名信息进行核查，市教育考试中心会对省考院核查出的问题进行反馈，各县区应及时对核查情况进行调查、处理。

4.在普通高校招生网上报名中实行普通高中学籍“硬挂钩”制度，为不影响考生在毕业年度顺利参加高考报名，各中学应对2024级未实际就读的学生，按照教育厅普通高中学籍管理规定的要求，及时进行相应的学籍异动处理。

5.报名信息采集过程，须补充采集的考生照片，应按照信息标准的要求规范采集，保证考生入场验证工作能够顺利进行。

洛阳市教育考试中心