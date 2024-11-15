4月15日牡丹花情预报

近日虽遇大风天气，但各牡丹观赏园迅速采取有效措施，使处于盛花期的牡丹整体影响较小。

近日虽遇大风天气，但各牡丹观赏园迅速采取有效措施，使处于盛花期的牡丹整体影响较小。

王城公园：全园共有约560个品种牡丹开放,主要分布在沉香楼、牡丹仙子、九色台、春晓岸、王城春早观赏区、甘棠洲观赏区。其中：盛开的牡丹品种有白妙、新七福神、八千代椿、黄冠、海黄、连鹤等；初开的牡丹品种有春柳、绿洲缠丝、烟云紫、洛都女神、粉娥献媚等。园内木香、蔷薇、棣棠等竞相绽放。大花飞燕草、毛地黄、耧斗菜、羽扇豆等各色花境植物争奇斗艳。

王城公园(新国色)

中国国花园：全园共有约500个品种牡丹开放，主要分布在国花台、二乔亭、姚黄阁、九色同现、开元富贵广场等。主要分布在国花台周边、二乔亭、东门内广场、公主苑周边等。其中：盛开的牡丹品种有皇冠、村松樱、新桃园、八束狮子等；初开的牡丹品种有新华狮子、锦乃艳、日暮、岛根玉廉等。园内黄刺玫竞相绽放。

中国国花园(大杯)

隋唐城遗址植物园：全园共有约480个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园。其中：盛开的牡丹品种有胜景、粉银辉、粉玉生辉、陇原红、粉西施等；初开的牡丹品种有圣代、芳纪、皇嘉门、和政玛瑙盘、群乌等。网红牡丹银丝贯顶，绿色系珍品牡丹春柳、绿幕隐玉等进入最佳观赏期。此外，园内郁金樱、关山樱、普贤象樱、绣球荚蒾、琼花、猥实、黄刺玫等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园(姊妹游春)

国家牡丹园：全园共有约760个品种牡丹开放,主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆、凤丹林其中：盛开的牡丹品种有岛锦、新七福神、二乔、姚黄、太阳、银红巧对、肉芙蓉、春归华屋、洛阳春、紫兰魁、赛墨莲、擎天粉、春红娇艳、王红、首案红、古铜颜、紫香秀色、霓裳羽衣、冠世墨玉、黑夫人、赵粉、黄翠羽、古班同春、金玉良缘、一品朱衣等；初开的牡丹品种有豆绿、稀叶紫、黑发女郎、黑妞、圣代、锦乃艳、御所樱、村松樱、八千代椿、花竞、绿香球等。园内荷包牡丹、紫藤、丁香、棣棠、刺玫等竞相绽放。

国家牡丹园(岛锦)

国际牡丹园：全园共有约160个品种牡丹开放，主要分布在 华夏园、寒牡丹区、锦绣园、主干道东段南侧和二级路环线、等处。其中：盛开的牡丹品种有老君紫、绿香球、十八号、金玉交章、雪莲、鲁荷红、翰墨丹青、东篱银菊、银红巧对、首案红、粉中冠、兰贵人、芳纪、绯司、虞姬艳装、岛锦、晨红、小桃红、今紫、迎日红、豆绿、玫瑰紫、香玉、黄冠、太阳、姚黄、春柳、珊瑚台、藏枝红、岛锦、旭港等；初开的牡丹品种有花竞、紫蓝魁、姚黄、夜光白、花王、青龙卧墨池、白王狮子、岛大臣等。园内航天育种基地的各色太空牡丹和万芳园的克隆牡丹已处于盛花期，花开喜人。此外，晚樱、荷包牡丹、金丝楸、海棠、黄刺玫等竞相绽放。

神州牡丹园：全园共有约510个品种牡丹开放,主要分布在室内展览馆(牡丹文化区、国韵阁、富贵楼、万花馆等处)。其中：盛开的牡丹品种有十八号、黑夫人、九天揽月、棒棒糖、天鹅绒、观音面、贵妃插翠、赵粉、醉西施、玉版白、迎日红、绿幕隐玉、紫瑶台、粉荷、蝴蝶报春、春柳、二乔等；初开的牡丹品种有藏花红、丹阳、黑海撒金、乌金耀辉、嫦娥奔月、碧海晴空、金桂飘香、第一娇、青龙卧墨池、皇冠、首案红、荷花绿、麻姑献寿、冰凌罩红石、彩绘、美艳、瑶池研墨等。园内玉兰、棣棠、樱花等竞相绽放。

第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2025年4月14日