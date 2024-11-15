洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

睡醒即达！洛阳铁路部门开通赏花列车【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.14 16:17
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“躺着去旅行，睡醒就赏花。”14日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，为方便旅客来洛观赏牡丹，洛阳车站在4月10日至26日期间加开K4882次武昌—洛阳、4月11日至27日期间加开K4884次洛阳—黄石两对夕发朝至列车。

　　具体车次如下：

　　K4882次武昌—洛阳

　　19:34从武昌火车站发车，次日6:10到达洛阳火车站

　　旅客可将列车作为酒店，睡醒直接开玩。清晨抵达洛阳火车站，出站就有接驳公交/景区直通车。

　　K4884次洛阳—黄石(经停武昌)

　　21:05从洛阳火车站发车，次日6:39到达武昌火车站，8:08到达黄石火车站。

　　夜晚发车，不耽误旅客白天在洛阳游玩。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    男子醉酒憋尿险丢命！医生紧急提醒
    男子醉酒憋尿险丢命！医生紧急提醒
    男子醉酒憋尿险丢命！医生紧急提醒
        说到憋尿这事儿，相信大家都经历过，这一看似无关紧要的行为，实则暗藏健康隐患。
  • ·口服胶原蛋白对护肤到底有没有用？
  • ·春天易上火怎么办？
  • ·健康快讯：河科大二附院糖尿病专科门诊开诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今年洛阳将实施14个方面重点改革任务
  • 大风吹过，洛阳牡丹还好吗？
  • 阵风6到8级！洛阳市气象台发布大...
  • 张玉杰主持召开农机装备产业链企...
  • 洛阳两县入选！河南省宜居宜业和...
  • 乒乓球世界冠军刘伟来洛 勉励高校...
  • 从“飞天”期待里看见文旅新潮
  • 网友反映龙翔街车辆违停现象严重 ...
  • 西苑公园：打造"白天逛花园、夜间...
  • 成功联调联试！洛阳“大乙烯”配...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605