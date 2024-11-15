睡醒即达！洛阳铁路部门开通赏花列车【视频】

“躺着去旅行，睡醒就赏花。”14日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，为方便旅客来洛观赏牡丹，洛阳车站在4月10日至26日期间加开K4882次武昌—洛阳、4月11日至27日期间加开K4884次洛阳—黄石两对夕发朝至列车。
“躺着去旅行，睡醒就赏花。”14日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，为方便旅客来洛观赏牡丹，洛阳车站在4月10日至26日期间加开K4882次武昌—洛阳、4月11日至27日期间加开K4884次洛阳—黄石两对夕发朝至列车。
“躺着去旅行，睡醒就赏花。”14日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，为方便旅客来洛观赏牡丹，洛阳车站在4月10日至26日期间加开K4882次武昌—洛阳、4月11日至27日期间加开K4884次洛阳—黄石两对夕发朝至列车。
具体车次如下：
K4882次武昌—洛阳
19:34从武昌火车站发车，次日6:10到达洛阳火车站
旅客可将列车作为酒店，睡醒直接开玩。清晨抵达洛阳火车站，出站就有接驳公交/景区直通车。
K4884次洛阳—黄石(经停武昌)
21:05从洛阳火车站发车，次日6:39到达武昌火车站，8:08到达黄石火车站。
夜晚发车，不耽误旅客白天在洛阳游玩。
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