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新增经营主体36052户！洛阳全力打造一流营商环境成绩单亮眼
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.14 16:18
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　　洛阳全力打造一流营商环境成绩单亮眼！今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，今年第一季度，洛阳市新增经营主体36052户，同比增长30.01%，实现“开门红”。截至3月底，洛阳实有各类经营主体755659户，同比增长4.27%。

　　近年，洛阳始终站位“放管服效”改革前沿关口，不断优化营商环境，多措并举推动经营主体高质量发展。持续深化准入退出改革，打造“全市通办+智能审批”模式，推行分支机构注册登记“合并同类项”审批改革，实行企业跨区域“一键迁移”；出台《洛阳市促进个体工商户若干措施》，鼓励、支持和引导个体经济健康发展，实施个体工商户分型分类精准帮扶政策，命名首批87家“名特优新”个体工商户。持续加大助企帮扶力度，推广实施信用修复、信用查询事项“一件事”一站式办理，积极搭建政银合作平台，协调出台“名特优新”贷、种植牡丹贷、民宿贷等项目。

　　营商环境没有最优，只有更优。洛阳市市场监管局相关负责人表示，下一步，全市市场监管系统将持续激发经营主体活力，推进企业开办“一网办”“一窗办”“一次办”便利化改革，加快推进“智能审批”，扩大经营主体电子营业执照综合应用范围，推动经营主体住所(经营场所)标准化登记。大力推进企业开办智能化建设，实现企业登记“秒批秒办”，全面提升企业开办服务效率，强化助企帮企措施，深入开展“政银企”合作，助力非公经济健康发展。力争全年新设经营主体10万户、“个转企”1000户，以高质量改革推动市场监管高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 韩旭 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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