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成功联调联试！洛阳“大乙烯”配套项目再有新进展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.14 15:36
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　　“压力正常、温度正常……”

　　日前，走进洛阳市孟津区先进制造业开发区。在九源新材料乙烯配套一体化项目现场，高达数米的中控大屏上，数字不断滚动，厂区一览无余。随着设备进入正常运行，一期项目联调联试正式宣告成功。

　　“想不到吧，两年前，这里还是一片不毛之地。”洛阳九源新材料有限公司常务副总经理熊伟感慨，“如今，这里已成为一片钢铁森林。把百万吨乙烯项目的副产品转化为新能源汽车等风口产业高附加值产品，即将成为现实。”

　　伴随着河南炼化百万吨乙烯项目的加紧推进，从单一的炼油，转型为石油化工一体化发展，已成为当地企业发展的主旋律。

　　九源新材料乙烯配套一体化项目分两期建设，总投资16亿元，围绕河南炼化百万吨乙烯项目下游产品进行延链、补链、强链。该项目利用乙烯副产品，生产高端橡胶防老剂、高端碳材料、石油树脂和氢化树脂等，应用于新能源汽车、建材等风口领域，从一开工便被寄予厚望。

　　熊伟介绍，以一期主打产品橡胶防老剂为例，该产品可用于汽车橡胶轮胎的高端添加剂，使得轮胎的使用寿命从1至2年延长至8年以上。

　　“我们不做‘你有我有’的低端重复，要做就做‘人无我有’的高端产品。”熊伟说，企业与青岛科技大学等高校、科研院所深入产学研合作，使得产品能耗、物料消耗低于同行业，而且优等品比例高于行业平均。

　　眼下的一期，还只是序章。一期以西，绿色围挡后，二期项目已完成“三通一平”工程，预计5月开始土建施工，明年年底实现中交。

　　项目将采用百万吨乙烯项目的副产品——裂解碳九、乙烯焦油、裂解萘等，生产包覆沥青、加氢树脂、中间相沥青等，应用于锂电池负极材料、高端粘胶剂、碳纤维等生产，涉及新能源汽车、高端碳材等风口领域。

　　整体建成投产后，年销售收入预计达16.9亿元，实现河南炼化百万吨乙烯项目液体副产品不出当地实现就地转化，提升附加值，打开“大乙烯”产业更加广阔的发展前景。

　　“下一步，企业将形成加快项目建设的强大合力，推动项目早建成、早投产、早达效，为我市抢占新能源、新材料等风口产业机遇蓄势赋能！”熊伟话语坚定地说。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郑占波 张小强 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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