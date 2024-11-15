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网友反映龙翔街车辆违停现象严重 警方：将启用抓拍设备
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.14 11:22
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　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛宜路龙翔街口违停严重，路口四个方向都是两侧双排停车，严重影响通行。

　　市公安局回复：洛宜路龙翔街口监控抓拍设备已安装完毕，目前正处于社会公示期，首月免罚阶段，预计五月份投入使用，同时辖区大队已安排人员加强对该路段违法停车行为的巡查治理力度，进一步强化管控措施。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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