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封十八姨（河洛怪奇）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.04.14 08:10
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　　“解落三秋叶，能开二月花。过江千尺浪，入竹万竿斜。”唐李峤所作的这首诗《风》，让人觉得风真是可爱。与之相比，春日突袭洛城、侵扰牡丹的大风，简直狂似妖怪！不免让人想起《太平广记》里的封十八姨。

　　唐天宝年间，处士崔玄微住在洛阳城东。一个春夜，风清月朗，他难以入睡，独坐苑中。三更后，来了十几名女子，有绿衣杨氏、白衣李氏、绛衣陶氏、绯衣小女石阿措及各自的侍女。她们说要去上东门外看望表姨，想在这苑中歇歇脚。

　　众人才落座，门外便传来消息，说封十八姨来了，大家都惊喜地出去迎接。杨氏说：“这家主人十分贤良，在这里闲聊也不错。”崔玄微出来见封氏，见她言辞冷静，颇有林下之风，于是邀她入座。在座女子皆是绝色佳人，“满座芳香，馥馥袭人”。

　　崔玄微命人摆酒，众人开始饮酒唱歌。轮到十八姨举杯，她竟把酒打翻，弄脏了阿措的衣裳。阿措生气地说：“你们都求她，我就不求！”说罢拂衣而起，众人不欢而散。

　　第二天夜里，姐妹们又来了，还说要去看十八姨。阿措不肯，并道出实情：其实大家都住在苑中，年年被恶风侵挠，常常得求十八姨庇护。阿措不愿再去求十八姨，希望崔玄微能帮忙。

　　这忙怎么帮？阿措告诉他，每年元旦作朱幡立于苑东，即可帮大家免受灾难。因这年元旦已过，便请他于当月二十一日立此幡。崔玄微照做。那天东风刮地，自洛南折树飞沙，而苑中繁花不动。崔玄微这才明白，诸女皆花精，而封十八姨乃风神。 《汉语大辞典》解释，十八姨是古代神话传说中的风神，又称封姨、封家姨、封十八姨。后人诗文中常用其代指风，如宋张孝祥《浣溪沙》词：“妬妇滩头十八姨，颠狂无赖占佳期，唤它滕六把春欺。”明刘基《题风中水仙花图》诗：“痴妬封家十八姨，不争好恶故相欺。”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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