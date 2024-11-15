乒乓球世界冠军刘伟来洛 勉励高校学子“矢志不渝 永不言败”

七次乒乓球世界冠军、北大教授刘伟近日应邀来到河南科技大学，与师生互动交流，分享自己乒乓人生。

七次乒乓球世界冠军、北大教授刘伟近日应邀来到河南科技大学，与师生互动交流，分享自己乒乓人生。

“回球落台，起手要高一点，注意板头姿态，回球时要展板发力。脚步移动要灵活，靠近球台时，发力要轻重结合、收放自如……”在河南科技大学体育馆，该校乒乓球队的队员们正在紧张训练。刘伟认真观察学生们的打球动作，并一一给予悉心指导。

训练课结束后，刘伟兴致勃勃地拿起球拍，与师生切磋球技，场馆内不时爆发出爽朗的笑声。

正值季春时节，校园花圃中的牡丹开得正艳。刘伟盛赞洛阳文旅事业近年来取得的成就，期待洛阳悠久的历史文化日久弥新，持续得到传承与弘扬。

从事乒乓球运动和教育领域的经历，让刘伟十分重视乒乓球运动的人才培养工作。

“来到河南科技大学，特别高兴。这里的乒乓球氛围很好，一些学生从进入大学校门才拿起球拍，短短几年技术就突飞猛进，说明群众基础好！”听闻洛阳这两年举办了“洛阳球王”乒乓球争霸赛，每年吸引数千名乒乓球爱好者参赛，刘伟给予了充分肯定。希望这项惠及全民的草根赛事长盛不衰，吸引越来越多的群众参与，推动乒乓球运动普及发展。